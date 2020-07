Mary Kay celebra il decimo anniversario dei Principi di emancipazione femminile con un impegno costante per la leadership e l’inclusione delle donne

Deborah Gibbins, Chief Operating Officer at Mary Kay (Photo: Mary Kay Inc.)

Mary Kay became a signatory of the Women’s Empowerment Principles (WEPS) on February 28, 2019. (Graphic: Mary Kay Inc.)

Deborah Gibbins commits to the Women’s Empowerment Principles, challenging corporate partners to make a public pledge to become gender equal.

Deborah Gibbins commits to the Women’s Empowerment Principles, challenging corporate partners to make a public pledge to become gender equal.

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Secondo il World Economic Forum, al ritmo attuale, ci vorranno 140 anni per raggiungere l’uguaglianza di genere in posizioni di leadership ai vertici1 e 99,5 anni per avere un mondo a parità di genere.2

Ora che in tutto il mondo stanno gradualmente riaprendo i luoghi di lavoro, tra le preoccupazioni per la COVID-19, la lotta per l’emancipazione femminile nei settori pubblico e privato deve continuare.

“In un momento in cui la crisi prodotta dalla COVID-19 ha esacerbato la vulnerabilità delle donne e la disuguaglianza di genere, dando luogo a una “pandemia ombra”, 3 i Principi di emancipazione femminile offrono benefici fondamentali per tutti. Chiedo ai nostri colleghi nel mondo degli affari di perorare pubblicamente l’uguaglianza di genere. Come? Assumendo, sviluppando e promuovendo le donne e incoraggiando la leadership femminile in tutte le loro organizzazioni. Ora che il mondo si sta gradualmente riprendendo dall’impatto della COVID-19, il ritorno al lavoro dovrebbe essere più che mai inclusivo”, ha dichiarato Deborah Gibbins, Chief Operating Officer (COO) di Mary Kay Inc.

“Ci congratuliamo con Mary Kay per aver fatto il primo passo lungo la strada tracciata dai WEP. Consideriamo Mary Kay un partner fondamentale per colmare i divari di genere sul posto di lavoro, sul mercato e nella comunità e per promuovere obiettivi di sviluppo sostenibile”, ha affermato Phumzile Mlambo-Ngcuka, Direttore esecutivo di UN Women.

Per guardare il video della dichiarazione rilasciata da Deborah Gibbins, COO di Mary Kay, fare clic qui.

Lo sapevate? Diversità di genere nella forza lavoro globale e la leadership in Mary Kay a giugno 2020:

Dipendenti: 61% donne

Dirigenti: 50% donne

Vicepresidenti e cariche superiori: 52% donne

Direttori e cariche superiori: 59% donne

Responsabili e cariche superiori: 58% donne

Leader di mercato: 64% donne

10 principali mercati: 60% donne

Informazioni su Mary Kay

Mary Kay Ash, annoverata tra quanti hanno infranto le barriere in favore delle pari opportunità, ha fondato la sua azienda di prodotti di bellezza più di 56 anni fa con tre obiettivi: sviluppare opportunità gratificanti per le donne, offrire prodotti irresistibili e rendere il mondo un posto migliore. Quel sogno si è trasformato in una società da svariati miliardi di dollari, con una forza lavoro che conta milioni di collaboratori autonomi in quasi 40 Paesi. Mary Kay investe con passione nella scienza che si cela dietro la bellezza, realizzando prodotti per la cura della pelle, cosmetici pigmentati, integratori alimentari e profumi all’avanguardia. Mary Kay si impegna ad aiutare le donne e le loro famiglie, associandosi con organizzazioni di tutto il mondo per supportare la ricerca contro il cancro, proteggere le vittime di abusi domestici, abbellire le nostre comunità e incoraggiare i bambini a inseguire i propri sogni. La visione originaria di Mary Kay Ash continua a brillare, un rossetto alla volta. Per ulteriori informazioni visitare il sito MaryKay.com.

Informazioni sui Principi di emancipazione femminile

I Principi di emancipazione femminile (Women’s Empowerment Principles, WEP) indicano alle aziende come promuovere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne sul posto di lavoro, sul mercato e nella comunità. Istituiti congiuntamente dal Global Compact delle Nazioni Unite e da UN Women, i WEP si basano sulle norme internazionali in materia di lavoro e diritti umani e sul riconoscimento che le imprese svolgono un ruolo importante nella promozione dell’uguaglianza di genere e dell’emancipazione femminile. Adottare i sette principi è il modo migliore in cui le imprese possono realizzare gli ambiziosi obiettivi di uguaglianza di genere ed emancipazione femminile, come delineato nell’Agenda per lo sviluppo sostenibile del 2030 e nei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Per approfondimenti visitare il sito WEPS.org.

1 Women CEOs in Fortune 500 Company, 2019

2 World Economic Forum, Global Gender Gap Report, 2020

3 United Nations Secretary-General’s Policy Brief on The Impact of COVID-19 on Women, 9 aprile 2020https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.