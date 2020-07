Mary Kay świętuje dziesięciolecie wprowadzenia zasad upodmiotowienia kobiet, nieustannie działając na rzecz ich przywództwa i włączenia

Deborah Gibbins, Chief Operating Officer at Mary Kay (Photo: Mary Kay Inc.)

Deborah Gibbins commits to the Women’s Empowerment Principles, challenging corporate partners to make a public pledge to become gender equal.

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--według Światowego Forum Ekonomicznego przy obecnym tempie zmian równość płci w zatrudnieniu na najwyższych stanowiskach kierowniczych [1] osiągnięta zostanie za 140 lat, natomiast uzyskanie równości płci na całym świecie zajmie jeszcze 99,5 roku. [2]

Stopniowy powrót zakładów pracy do normalnego funkcjonowania w warunkach pandemii COVID-19 oznacza konieczność kontynuowania walki o upodmiotowienie kobiet w sektorze prywatnym i publicznym.

“W obliczu spowodowanego kryzysem COVID0-19 pogłębienia nierówności płci i trudności, z jakimi spotykają się kobiety, skutkującego powstaniem tzw. szarej strefy pandemii (ang. Shadow Pandemic – zjawiska wzrostu przypadków przemocy domowej w czasie kwarantanny), [3] zasady upodmiotowienia kobiet (ang. Women’s Empowerment Principles, WEPs) mogą przynieść kluczowe korzyści dla wszystkich. Wzywam świat biznesu, by złożył publiczne zobowiązanie do zaprowadzenia w nim równości płci. Jak? Poprzez zatrudnianie kobiet, tworzenie im możliwości rozwoju i awansu oraz sprzyjających warunków do obejmowania przywódczych ról w organizacjach. Teraz, gdy świat próbuje otrząsnąć się ze skutków COVID-19, określenie „powrotu do normy” w świecie biznesu powinno, bardziej niż kiedykolwiek, oznaczać normę opartą na włączeniu” – oświadczyła Deborah Gibbins, dyrektor operacyjna Mary Kay Inc.

„Gratulujemy Mary Kay podjęcia pierwszego kroku w kierunku realizacji zasad upodmiotowienia kobiet. Spółka ta jest dla nas kluczowym partnerem w procesie niwelowania nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami w miejscu pracy, gospodarce i w społeczeństwie, a także w realizacji celów zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals)” – powiedziała Phumzile Mlambo-Ngcuka, dyrektor wykonawcza ONZ Kobiety.

Nagranie z deklaracją Debory Gibbins, dyrektor operacyjnej Mary Kay, można obejrzeć tutaj.

Czy wiesz że... Równość płci wśród pracowników i członków kierownictwa Mary Kay (dane wg stanu na czerwiec 2020 r.)

Pracownicy: 61% kobiety

Zespół kierowniczy: 50% kobiety

Wiceprezesi i wyższe stanowiska: 52% kobiety

Dyrektorzy i wyższe stanowiska: 59% kobiety

Kierownicy i wyższe stanowiska: 58% kobiety

Liderzy rynku: 64% kobiety

10 największych rynków: 60% kobiety

Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, ponad 56 lat temu założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować trzy cele: stworzyć atrakcyjną ofertę dla kobiet, tworzyć olśniewające produkty oraz uczynić świat lepszym Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Firma Mary Kay prowadzi badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, zapachów i suplementów diety. Spółka Mary Kay z zaangażowaniem działa na rzecz umocnienia pozycji kobiet i ich rodzin poprzez współpracę z organizacjami z całego świata, skupiając się na badaniach nad nowotworami, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Wizja Mary Kay Ash jest nadal żywa dzięki niezwykłym produktom firmy. Więcej informacji znajduje się na stronie MaryKay.com.

O zasadach upodmiotowienia kobiet

Zasady upodmiotowienia kobiet stanowią wskazówki dla biznesu dotyczące tego, jak wspierać równość płci i upodmiotowienie kobiet w miejscu pracy, gospodarce i społeczeństwie. Zasady te, utworzone wspólnie przez dwa podmioty ONZ – UN Global Compact i ONZ Kobiety – bazują na międzynarodowych normach pracy i prawach człowieka oraz założeniu ważnej roli biznesu we wspieraniu równości płci i upodmiotowienia kobiet. Przyjęcie tych siedmiu reguł to dla firm najlepszy sposób na realizację założeń Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i 17 celów zrównoważonego rozwoju w zakresie równości płci i upodmiotowienia kobiet. Więcej informacji znajduje się na stronie WEPS.org.

