Brightcove expande programa de parceria global de classe mundial

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), a plataforma com liderança em tecnologia de vídeo, anunciou hoje a expansão do Brightcove Global Partner Program (Programa de Parceria Global Brightcove), idealizado para ampliar ainda mais o poder do vídeo para alcançar públicos de maneira rápida e fácil. Com um amplo portfólio de parceiros com o foco especificamente voltado para organizações empresariais e de mídia, o Brightcove Global Partner Program amplia o alcance das principais soluções de tecnologia de vídeo da Brightcove, que ajudam a promover a inovação e impulsionar estratégias transformadoras de negócios com vídeo.

O vídeo agora é um requisito para que um negócio seja bem-sucedido. O Global Partner Program da Brightcove torna a tecnologia de vídeo prontamente disponível para as empresas do mundo inteiro e permite que elas implementem o programa rapidamente através dos canais que melhor se alinham aos seus modelos de negócios. Ao criar uma comunidade de parceiros de classe mundial, a Brightcove está democratizando ainda mais o consumo de vídeo ao permitir que empresas do mundo inteiro levem suas histórias aos espectadores em qualquer lugar.

O programa recém-expandido acomoda empresas com visão de futuro que assumiram o compromisso de garantir a melhor experiência para clientes e usuários finais. O programa consiste em três tipos de parceiros:

Parceiros de referência: parceiros que encaminham diretamente seus clientes à Brightcove para obter uma solução de vídeo completa.

Parceiros de solução: integradores e revendedores de sistemas que criam soluções completas de gerenciamento de vídeo para seus clientes corporativos e de mídia.

Parceiros de licença "Master": parceiros que fornecem a tecnologia e as soluções de vídeo da Brightcove como um provedor de serviços gerenciados para clientes de todos os tamanhos, que exigem a qualidade, a escolha e o suporte que a Brightcove oferece.

O programa Parceiros de licença "Master" coloca a plataforma Brightcove completa ao alcance de clientes de todos os tamanhos. Este novo programa possibilita que os parceiros de licença "Master" desenvolvam seus conhecimentos, mantendo-os na frente e no centro para seus clientes. Agora eles podem fornecer vídeos Brightcove de classe mundial aos seus clientes. Independentemente do tamanho, tipo de conteúdo e localização, parceiros e clientes podem aproveitar a tecnologia de vídeo líder com suporte da Brightcove.

“À medida que continuamos a ajudar as empresas a transmitir seu conteúdo de vídeo on-line, queremos garantir que estamos oferecendo as soluções de vídeo mais robustas e importantes disponíveis no mercado”, disse Blaise Kremer, cofundador na NovaStream. “As soluções da Brightcove possibilitam que as empresas com as quais trabalhamos aprimorem o fornecimento de seu conteúdo de vídeo ao público, resultando em um alcance mais amplo e em experiências de visualização excepcionais. Estamos entusiasmados por fazer parte do programa de parceiros da Brightcove e esperamos ajudar mais empresas a colher os benefícios do vídeo.”

“Estamos muitos felizes por fazer parte da Rede de Parceiros Globais da Brightcove e por ajudar nossos clientes a permanecer na vanguarda da revolução do vídeo”, disse Nuthapong Temsiripong, CEO, Digital Solution International Co., Ltd. “Temos um relacionamento de longa data com a Brightcove e trabalhamos juntos para ajudar as empresas de mídia a reduzir seus custos de transmissão de vídeo e aumentar a receita. À medida que passamos para o novo programa de parceiros com aprimoramentos e recursos adicionais, estamos animados em ver nossos clientes em comum continuarem a ter sucesso com o vídeo.”

“A Brightcove assumiu o compromisso de oferecer um parceiro global forte e um ecossistema de canais para satisfazer às exigentes necessidades de vídeo de nossos clientes”, disse Lynn D. Tinney, vice-presidente, Parceiros Globais na Brightcove. “Os clientes são nossa prioridade número um e aprimoramos nosso programa de parceiros globais para oferecer experiências de vídeo excepcionais e exceder as expectativas do público. Nossos parceiros oferecem serviços e soluções que estão na vanguarda da transformação digital e, com a Brightcove como a principal tecnologia que alimenta esta rede, permitimos que as empresas que levam a sério o vídeo ofereçam conteúdo seguro e confiável aos espectadores do mundo inteiro.”

