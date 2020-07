Analog Devices anuncia una combinación con Maxim Integrated que fortalece su liderazgo en semiconductores analógicos

NORWOOD (Massachusetts) y SAN JOSÉ (California)--(BUSINESS WIRE)--Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI) y Maxim Integrated Products, Inc. (Nasdaq: MXIM) anunciaron hoy que han suscrito un acuerdo definitivo en virtud del cual ADI comprará a Maxim, en una transacción completamente en acciones que otorga un valor superior a 68 mil millones de dólares a la empresa fusionada2. La transacción, que recibió la aprobación unánime de las juntas directivas de ambas compañías, fortalecerá a ADI como líder en semiconductores analógicos con mayor alcance y escala en varios mercados finales atractivos.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Maxim recibirán 0,630 en acciones comunes de ADI por cada acción de Maxim que posean al cierre de la transacción. Luego del cierre, los accionistas de ADI poseerán aproximadamente el 69 por ciento de la compañía fusionada, mientras que los accionistas de Maxim poseerán aproximadamente el 31 por ciento. El objetivo es que la transacción sea considerada una reorganización exenta de impuestos a los fines del impuesto federal sobre la renta de los EE. UU.

“El estimulante anuncio de hoy junto a Maxim es el próximo paso en la visión de ADI en cuanto a vincular los mundos físico y digital. ADI y Maxim comparten una pasión por resolver los problemas más complejos de sus clientes, y gracias al mayor alcance y profundidad de nuestra combinación de talento y tecnología, podremos desarrollar soluciones más completas y de avanzada”, señaló Vincent Roche, presidente y director ejecutivo de ADI. “Maxim es una respetada franquicia de procesamiento de señales y gestión de energía con una cartera de tecnología demostrada y notables antecedentes en cuanto a empoderar innovaciones de diseño. Juntos, estamos en una posición ideal para ofrecer la próxima ola de crecimiento de semiconductores, además de diseñar un futuro más saludable, seguro y sostenible para todos”.

“Durante más de tres décadas, hemos basado a Maxim en una premisa simple: la innovación continua y el desarrollo de productos de semiconductores de alto rendimiento para empoderar los inventos de nuestros clientes. Estoy muy entusiasmado con este nuevo capítulo, en un contexto donde seguimos ampliando los límites de lo posible junto con ADI. Las dos compañías tienen fuertes conocimientos en ingeniería y tecnología, además de culturas de innovación. A través del trabajo conjunto, crearemos un liderazgo más sólido y ofreceremos notables beneficios a nuestros clientes, empleados y accionistas”, indicó Tunç Doluca, presidente y director ejecutivo de Maxim Integrated.

Luego del cierre de la operación, dos directores de Maxim se incorporarán a la junta directiva de ADI, entre ellos Tunç Doluca, presidente y director ejecutivo de Maxim.

Poderosa lógica estratégica y financiera

Líder industrial con mayor escala global: la combinación fortalece el liderazgo en semiconductores analógicos de ADI, con ingresos esperados por 8200 millones de dólares1 y flujo de liquidez libre de 2700 millones de dólares1 proforma. La fortaleza de Maxim en los mercados automotriz y de centros de datos, combinada con la fortaleza de ADI en los mercados amplios de industria, comunicaciones y salud digital, son ampliamente complementarias y están alineadas con tendencias de crecimiento seculares clave. Respecto a la gestión de energía, las ofertas de productos orientadas a aplicaciones de Maxim complementan el catálogo de ADI de productos para mercados más amplios.

Más experiencia de dominio y capacidades: la combinación de las mejores tecnologías de su clase ampliará la profundidad de experiencia de dominio y las capacidades de ingeniería de ADI de CC a 100 gigahercios, de nanovatios a kilovatios y del sensor a la nube, con más de 50 000 productos. Esto permitirá que la compañía fusionada ofrezca soluciones más completas, preste servicios a más de 125 000 clientes y capture la porción más grande de un mercado total de 60 mil millones de dólares3.

Pasión compartida por el crecimiento liderado por la innovación: la fusión combina culturas similares orientadas al talento, la innovación y la excelencia en ingeniería, con más de 10 000 ingenieros y aproximadamente 1500 millones de dólares1 de inversión anual en investigación y desarrollo. La compañía fusionada seguirá siendo un destino para los ingenieros más talentosos en distintos dominios.

Acumulación de ingresos y ahorros de costes: se espera que esta transacción acumule el BPA ajustado en los 18 meses posteriores al cierre, con 275 millones de dólares en sinergias de costes al final del segundo año impulsados principalmente por gastos operativos bajos y el coste de los bienes vendidos. Se espera concretar sinergias de costes adicionales de la optimización de manufactura al final del tercer año posterior al cierre.

Sólida posición financiera y generación de flujo de liquidez: ADI espera que la compañía fusionada ofrezca un balance contable más fuerte, con un ratio de apalancamiento neto proforma aproximadamente 1,2 veces superior4. También se espera que esta transacción acumule flujo de liquidez libre al cierre, lo que permitirá rendimientos adicionales para los accionistas.

Plazo y aprobaciones

Se espera el cierre de la transacción para el verano boreal de 2021, sujeto a la satisfacción de las condiciones convencionales de cierre, incluidas las aprobaciones regulatorias de los EE. UU. y ciertas aprobaciones regulatorias fuera de los EE. UU., además de la aprobación de los accionistas de ambas compañías.

Asesores

Morgan Stanley se desempeñó como asesor financiero principal de ADI. BofA Securities también se desempeñó como asesor financiero. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz se desempeñó como asesor legal.

J.P. Morgan se desempeñó como asesor financiero exclusivo de Maxim, mientras que Weil, Gotshal & Manges LLP se desempeñó como asesor legal.

Acerca de Analog Devices

Analog Devices (Nasdaq: ADI) es una compañía de tecnología analógica de alto rendimiento líder a nivel mundial que se dedica a resolver los desafíos de ingeniería más complejos. Posibilitamos que nuestros clientes interpreten el mundo que nos rodea mediante puentes entre los mundos físico y digital, con tecnologías incomparables que detectan, miden, alimentan, conectan e interpretan. Visite http://www.analog.com.

Acerca de Maxim Integrated

Maxim Integrated desarrolla innovadores productos y tecnologías de señal mixta para hacer que los sistemas sean más pequeños e inteligentes, cuenten con una seguridad mejorada y mayor eficiencia energética. Empoderamos la innovación en el diseño para nuestros clientes de los sectores automotriz, industrial, de salud, dispositivos móviles y centros de datos en la nube para ofrecer soluciones líderes en la industria que ayudan a cambiar el mundo. Más información en http://www.maximintegrated.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado está relacionado con una transacción de fusión comercial propuesta entre Analog Devices, Inc. (“ADI”) y Maxim Integrated Products, Inc. (“Maxim”). Este comunicado incluye “declaraciones prospectivas”, en el sentido de las leyes de títulos valores federales. Las declaraciones prospectivas hacen referencia a una serie de temas, entre ellos, por ejemplo, proyecciones en cuanto a los beneficios previstos de la transacción propuesta, el impacto anticipado de la transacción propuesta sobre el negocio y los resultados operativos y financieros futuros de la organización fusionada, el monto y el plazo esperados de las sinergias de la transacción propuesta, y la fecha de cierre prevista para la transacción propuesta. Las declaraciones que no sean hechos históricos, incluidas declaraciones sobre las creencias, los planes y las expectativas de ADI y de Maxim, son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de ADI y de Maxim, y están sujetas a una serie de factores e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Con frecuencia, las declaraciones prospectivas incluyen palabras como “esperar”, “prever”, “intentar”, “planificar”, “creer”, “estimar”, “objetivo” y expresiones similares, además de variaciones o formas negativas de estas palabras. Los siguientes factores e incertidumbres importantes, entre otras, podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en estas declaraciones prospectivas: la incertidumbre en cuanto a la duración, el alcance y los impactos de la pandemia de la COVID-19; la incertidumbre política y económica, incluido cualquier titubeo en las condiciones económicas globales o la estabilidad de los mercados financieros o de crédito, la erosión de la confianza de los clientes y las reducciones de gastos de los clientes; la falta de disponibilidad de materias primas, servicios, insumos o capacidad de fabricación; cambios de alcance geográfico o combinación de productos o clientes; cambios en la clasificación de exportación, las normas, los derechos o las tarifas de importación o exportación; cambios en los estimados de ADI o Maxim respecto de su tasa fiscal esperada según la ley impositiva vigente; la capacidad de ADI de integrar de manera exitosa los negocios y las tecnologías de Maxim; el riesgo de que los beneficios esperados, las sinergias de la transacción propuesta y el potencial de crecimiento de la compañía fusionada no puedan lograrse en tiempo y forma, o directamente no puedan lograrse; resultados adversos en litigios, incluidos potenciales litigios relacionados con la transacción propuesta; el riesgo de que ADI o Maxim no logren retener y contratar personal clave; el riesgo vinculado con la capacidad de ADI y Maxim de obtener las aprobaciones de sus respectivos accionistas que se requieren para consumar la transacción propuesta y el plazo de cierre de la transacción propuesta, incluido el riesgo de que las condiciones de la transacción no se satisfagan en tiempo y forma, o que directamente no se satisfagan, o la imposibilidad de cerrar la transacción por cualquier otro motivo, o de cerrarla según los términos previstos, incluido el tratamiento impositivo previsto; el riesgo de que cualquier aprobación regulatoria, consentimiento o autorización que pueda requerirse para la transacción propuesta no se obtenga, o que se obtenga sujeto a condiciones no previstas; dificultades o gastos no previstos relacionados con la transacción, la respuesta de socios comerciales y la retención como consecuencia del anuncio y la pendencia de la transacción; la incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de las acciones comunes de ADI; y el desvío del tiempo de la gerencia hacia asuntos relacionados con la transacción. Estos riesgos, además de otros riesgos relacionados con la transacción propuesta, se incluirán en la declaración de inscripción en el Formulario S-4 y la declaración/prospecto de poderes conjunta que se presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, “SEC”) en relación con la transacción propuesta. Aunque la lista de factores presentada aquí y la lista de factores incluida en la declaración de inscripción del Formulario S-4 se consideran representativas, ninguna lista de este tipo debe interpretarse como una declaración completa de todos los riesgos y las incertidumbres potenciales. Para obtener información adicional sobre otros factores que pueden provocar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas, consulte los informes periódicos respectivos y otras presentaciones ante la SEC de ADI y Maxim, incluidos los factores de riesgo que se detallan en los informes trimestrales del Formulario 10-Q y los informes anuales del Formulario 10-K más recientes de ADI y Maxim. Las declaraciones prospectivas representan las expectativas actuales de la gerencia, poseen una incertidumbre inherente y deben interpretarse exclusivamente a la fecha en que fueron realizadas. Excepto en el caso de que la ley así lo requiera, ni ADI ni Maxim asumen ningún tipo de obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, sea como resultado de información nueva, para reflejar eventos o circunstancias posteriores o por cualquier otro motivo.

Ausencia de oferta o solicitud

Este comunicado no tiene el objetivo de ser ni constituye una oferta de compra de venta, ni una solicitud de compra o venta de ningún tipo de títulos valores, ni una solicitud de voto o aprobación, ni deberá producirse ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la cual esa oferta, solicitud o venta pueda ser ilegal antes de la inscripción o la cualificación de acuerdo con las leyes de títulos valores de estas jurisdicciones. No deberá realizarse ninguna oferta de títulos valores, excepto por medio de un prospecto que cumpla los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Títulos Valores de los EE. UU. de 1933 en su versión enmendada.

Información adicional sobre la fusión y dónde encontrarla

En relación con la transacción propuesta, ADI planea presentar una declaración de inscripción ante la SEC en un Formulario S-4 que incluirá una declaración de poderes conjunta de ADI y Maxim, que además constituye un prospecto de DI. Tanto ADI como Maxim también pueden presentar otros documentos relevantes ante la SEC en relación con la transacción propuesta. Este documento no es un reemplazo de la declaración/prospecto de poderes conjunta o de la declaración de inscripción, ni de ningún otro documento que ADI o Maxim puedan presentar ante la SEC. LA declaración/prospecto de poderes conjunta definitiva (cuando esté disponible, en caso de que lo esté) se enviará por correspondencia a los accionistas de ADI y Maxim. SE RECOMIENDA QUE LOS INVERSORES Y LOS TITULARES DE VALORES LEAN CON ATENCIÓN E ÍNTEGRAMENTE LA DECLARACIÓN DE INSCRIPCIÓN, LA DECLARACIÓN/PROSPECTO DE PODERES CONJUNTA Y EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS RELEVANTES QUE PUEDAN PRESENTARSE ANTE LA SEC, ADEMÁS DE TODAS LAS ENMIENDAS O SUPLEMENTOS A ESTOS DOCUMENTOS, YA QUE INCLUYEN O INCLUIRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA. Los inversores y los titulares de valores podrán acceder a copias gratuitas de la declaración de inscripción, la declaración/prospecto de poderes conjunta (cuando esté disponible, en caso de que lo esté) y otros documentos que contengan información importante sobre ADI, Maxim y la transacción propuesta, una vez que estos documentos se presenten ante la SEC a través del sitio web que la SEC mantiene en http://www.sec.gov. Habrá copias de los documentos presentados ante la SEC por ADI disponibles de forma gratuita en el sitio web de ADI, http://www.analog.com, enviando un mensaje al Departamento de relaciones con los inversores de ADI a investor.relations@analog.com, o por teléfono al 781-461-3282. Habrá copias de los documentos presentados ante la SEC por Maxim disponibles de forma gratuita en el sitio web de Maxim, investor.maximintegrated.com, o llamando al Departamento de relaciones con los inversores de Maxim al 408-601-5697.

Participantes de la solicitud

ADI, Maxim y algunos de sus respectivos directores y ejecutivos pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes respecto de la transacción propuesta. La información sobre los directores y los ejecutivos de ADI, incluida una descripción de sus intereses directos e indirectos, por tenencias de valores o por otro motivo, se establece en la declaración de poderes de ADI para su reunión anual de accionistas de 2020, que se presentó ante la SEC el 24 de enero de 2020, y en el informe anual de ADI a través del Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 2 de noviembre de 2019, que se presentó ante la SEC el 26 de noviembre de 2019. La información sobre los directores y los ejecutivos de Maxim, incluida una descripción de sus intereses directos e indirectos, por tenencias de valores o por otro motivo, se establece en la declaración de poderes de Maxim para su reunión anual de accionistas de 2019, que se presentó ante la SEC el 27 de septiembre de 2019, en el informe anual de Maxim a través del Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 29 de junio de 2019, que se presentó ante la SEC el 21 de agosto de 2019. Otra información relacionada con los participantes en las solicitudes de poderes, además de una descripción de sus intereses directos e indirectos, por tenencias de valores o por otro motivo, se incluirá en la declaración/prospecto de poderes conjunta y en otros materiales relevantes a presentarse ante la SEC en relación con la transacción propuesta cuando estos materiales estén disponibles. Los inversores deben leer con atención la declaración/prospecto de poderes conjunta cuando esté disponible antes de tomar cualquier decisión respecto de inversiones o votos. Puede acceder a copias gratuitas de estos documentos en las fuentes de de ADI o Maxim indicadas arriba.

(ADI-WEB)

1 Según los informes financieros del año fiscal 2019 de ADI, y los doce meses anteriores que finalizaron el 28 de septiembre de 2019 para Maxim.

2 Basado en la cotización bursátil al 10 de julio de 2020 de acciones totalmente diluidas y deuda neta informada.

3 Fuente: WSTS Semiconductor Forecast for Analog in 2023.

4 Según lo informado a la finalización del trimestre más reciente; ADI, 2 de mayo de 2020; Maxim, 28 de marzo de 2020.