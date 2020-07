Brightcove étend son Global Partner Program de calibre mondial

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), la plus importante plateforme de technologie vidéo au monde, a annoncé aujourd’hui l’expansion de son Global Partner Program, visant à étendre davantage le pouvoir de la vidéo afin de toucher des publics mondiaux rapidement et aisément. Avec un vaste portefeuille de partenaires axé tout particulièrement sur les organisations médiatiques et les grandes entreprises, le Global Partner Program (programme de partenariat mondial) de Brightcove élargit la portée de ses solutions de technologie vidéo de premier plan, contribuant ainsi à stimuler l'innovation et à orienter les stratégies de transformation des affaires avec la vidéo.

La vidéo est aujourd’hui une nécessité pour être une entreprise prospère. Le Global Partner Program de Brightcove met la technologie vidéo à disposition des organisations dans le monde entier et leur permet de la mettre en œuvre rapidement via les canaux les mieux en accord avec leurs modèles d'entreprise. En établissant une communauté de partenaires de calibre mondial, Brightcove poursuit la démocratisation de la consommation de vidéo, permettant aux entreprises sur toute la planète de diffuser leurs récits auprès des internautes partout dans le monde.

Le programme nouvellement élargi subvient aux besoins des entreprises avant-gardistes qui se sont engagées à offrir la meilleure expérience aux clients et aux utilisateurs finaux. Le programme est composé de trois types de partenaires :

Referral Partners (Partenaires référents) : Partenaires qui dirigent leurs clients vers Brightcove directement pour une solution vidéo complète.

Solution Partners (Partenaires solutions) : Intégrateurs de systèmes et revendeurs qui créent des solutions de gestion vidéo complètes pour leurs clients des secteurs de l’entreprise et des médias.

Master License Partners (Partenaires de licence maître) : Partenaires qui proposent la technologie et les solutions vidéo de Brightcove en tant que fournisseurs de service géré aux clients de toutes tailles qui demandent la qualité, le choix et le support offerts par Brightcove.

Le programme Master License Partner met toute la plateforme Brightcove à la portée des clients, quelle que soit leur taille. Ce nouveau programme permet aux Master License Partners de s'appuyer sur leur expertise, les mettant ainsi à l’avant-plan aux yeux de leurs clients, et maintenant ils sont également en mesure de proposer la vidéo de calibre mondial de Brightcove à leurs clients. Quels que soient leur taille, leur type de contenu et leur localisation, aussi bien les partenaires que les clients sont en mesure de mettre à profit la technologie vidéo de premier plan avec l’appui de Brightcove.

« Alors que nous continuons d’aider les entreprises à diffuser leurs contenus vidéo en ligne, nous voulons nous assurer que nous leur proposons les solutions vidéo les plus robustes et les meilleures disponibles sur le marché », a déclaré Blaise Kremer, cofondateur de NovaStream. « Les solutions de Brightcove permettent aux organisations avec lesquelles nous travaillons d’améliorer la diffusion de leur contenus vidéo auprès de leurs publics, résultant dans une portée plus large et des expériences de visionnage exceptionnelles. Nous sommes enthousiasmés de faire partie du Partner Program de Brightcove et nous réjouissons à l’idée d’aider davantage d’entreprises à tirer pleinement profit de la vidéo. »

« Nous sommes enchantés de faire partie du Global Partner Network de Brightcove et d’aider nos clients à rester à l'avant-garde de la révolution vidéo », a expliqué Nuthapong Temsiripong, PDG de Digital Solution International Co., Ltd. « Nous entretenons une relation durable avec Brightcove et avons travaillé en étroite collaboration pour aider les entreprises médiatiques à réduire le coût de leur streaming vidéo et à augmenter leurs revenus. Alors que nous entrons dans le nouveau programme de partenaires avec de nouvelles améliorations et ressources, nous sommes ravis de voir nos clients communs continuer de réussir avec la vidéo. »

« Brightcove a pris l’engagement de fournir un robuste écosystème mondial de partenaires et de distribution afin de répondre aux besoins exigeants de nos clients en matière de vidéo », a déclaré Lynn D. Tinney, vice-présidente du département Partenaires mondiaux chez Brightcove. « Les clients sont notre principale priorité et nous avons amélioré notre programme mondial de partenaires pour leur permettre de proposer des expériences vidéo exceptionnelles et de dépasser les attentes de leur public. Nos partenaires proposent des services et des solutions à l’avant-garde de la transformation numérique et, avec Brightcove en tant que technologie de base alimentant ce réseau, nous permettons aux organisations prenant la vidéo au sérieux de proposer des contenus sûrs et fiables aux internautes du monde entier. »

Pour de plus amples renseignements sur le Global Partner Program de Brightcove, visitez : https://www.brightcove.com/en/become-a-partner

À propos de Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)

Nous sommes les personnes qui exploitent la plus grande plateforme technologique vidéo au monde. Grâce à notre technologie et nos services primés, nous aidons les organisations dans plus de 70 pays à répondre à leurs défis professionnels et créer des opportunités stratégiques en inspirant, en divertissant, et en faisant participer leurs publics par le biais de la vidéo.

Depuis sa création en 2004, Brightcove n’a cessé de repousser les limites dans le but de créer une plateforme pour les personnes qui s’intéressent vraiment à la vidéo : une vidéo robuste, modulable et intuitive. Bénéficiant d’une infrastructure mondiale, d’un soutien client inégalé, d’un vaste réseau de partenaires et d’investissements ininterrompus dans la R&D, la vidéo Brightcove définit la norme en matière de gestion, distribution et monétisation de la vidéo professionnelle. Pour plus d’informations, consultez le site www.brightcove.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.