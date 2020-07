BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), la piattaforma tecnologica video leader mondiale, ha annunciato oggi l'espansione del programma Brightcove Global Partner, ideato per migliorare ulteriormente la potenza del video per poter raggiungere il pubblico globale in modo semplice e veloce. Con un ampio portafoglio di partner specificamente incentrati sui media e sulle organizzazioni aziendali, il Brightcove Global Partner Program amplia la portata delle soluzioni tecnologiche video leader di Brightcove, che contribuiscono ad alimentare l'innovazione e a dare impeto alle strategie aziendali di trasformazione con il video.

