Mary Kay Celebra el Décimo Aniversario de los Principios de Empoderamiento de las Mujeres con un Compromiso Continuo hacia el Liderazgo y la Inclusión de las Mujeres

Deborah Gibbins, Chief Operating Officer at Mary Kay (Foto: Mary Kay Inc.)

Mary Kay became a signatory of the Women’s Empowerment Principles (WEPS) on February 28, 2019. (Graphic: Mary Kay Inc.)

Deborah Gibbins commits to the Women’s Empowerment Principles, challenging corporate partners to make a public pledge to become gender equal.

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Según el Foro Económico Mundial, al ritmo actual, se necesitarán 140 años para lograr la igualdad de género dentro de los principales puestos de liderazgo1 y 99,5 años para tener un mundo con igualdad de género2.

A medida que los lugares de trabajo alrededor del mundo se reabran gradualmente en medio de las preocupaciones sobre el COVID-19, la lucha por el empoderamiento de las mujeres en los sectores público y privado debe continuar.

"En un momento en que la crisis del COVID-19 ha exacerbado las vulnerabilidades de las mujeres y la desigualdad de género, que resultó en una "pandemia sombra"3, los Principios de Empoderamiento de las Mujeres ofrecen beneficios críticos para todos. Desafío a nuestros colegas en los negocios a hacer una promesa pública para asumir la igualdad de género. ¿Cómo? Contratando, desarrollando y ascendiendo a mujeres y alentando el liderazgo femenino dentro de todas sus organizaciones. A medida que el mundo se reconstruye y recupera gradualmente del impacto del COVID-19, el regreso a los negocios debería, más que nunca, significar negocios inclusivos", expresó Deborah Gibbins, directora de operaciones (COO) de Mary Kay Inc.

“Felicitamos a Mary Kay por dar su primer paso en su travesía hacia los Principios de Empoderamiento de las Mujeres. Consideramos a Mary Kay una socia clave para cerrar las brechas de género en el lugar de trabajo, en el mercado y en la comunidad y para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible", comentó Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres.

Vea la declaración en video de Deborah Gibbins, directora de operaciones de Mary Kay aquí.

¿Sabía esto? Diversidad de género para la fuerza laboral global y el liderazgo en Mary Kay a partir de junio de 2020:

Empleados: 61 % mujeres

Equipo ejecutivo: 50 % mujeres

Vicepresidentes y superiores: 52 % mujeres

Directores y superiores: 59 % mujeres

Gerentes y superiores: 58 % mujeres

Líderes del mercado: 64 % mujeres

Los 10 principales mercados: 60 % mujeres

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en atravesar las barreras laborales para las mujeres, fundó su empresa de belleza hace más de 56 años con tres objetivos: desarrollar oportunidades gratificantes para las mujeres, ofrecer productos irresistibles y hacer del mundo un lugar mejor. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres y a sus familias al asociarse con organizaciones de todo el mundo, enfocarse en apoyar la investigación del cáncer, proteger a sobrevivientes del abuso doméstico, embellecer nuestras comunidades y alentar a los más pequeños a seguir sus sueños. La visión original de Mary Kay Ash sigue brillando, de a un lápiz labial a la vez. Puede obtener más información en MaryKay.com.

Acerca de los Principios de Empoderamiento de las Mujeres

Los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (Women's Empowerment Principles, WEP) guían a los negocios sobre cómo promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres en el lugar de trabajo, en el mercado y en la comunidad. Establecidos conjuntamente por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ONU Mujeres, los WEP están respaldados por las normas internacionales laborales y los derechos humanos y por el reconocimiento de que las empresas tienen un papel importante en la promoción de la igualdad de género y en el empoderamiento de las mujeres. La adopción de los siete principios es la mejor manera en que las empresas pueden cumplir con las ambiciones de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como se describe en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en los 17 ODS. Obtenga más información en WEPS.org.

