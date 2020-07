BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), ‘s werelds toonaangevende videotechnologieplatform, kondigde vandaag de uitbreiding aan van het Brightcove Global Partner Program, ontworpen om de kracht van video verder uit te breiden om het wereldwijde publiek snel en gemakkelijk te bereiken. Met een breed portfolio van partners die specifiek gericht zijn op media en ondernemingen, vergroot het Brightcove Global Partner Program het bereik van Brightcove’s toonaangevende videotechnologieoplossingen, die innovatie stimuleren en transformatieve bedrijfsstrategieën stimuleren met video.

Video is nu een vereiste om een ​​succesvol bedrijf te zijn. Het Global Partner Program van Brightcove maakt videotechnologie direct beschikbaar voor organisaties over de hele wereld en stelt hen in staat deze snel te implementeren via de kanalen die het beste aansluiten bij hun bedrijfsmodellen. Door een gemeenschap van partners van wereldklasse op te bouwen, democratiseert Brightcove de consumptie van video verder, waardoor bedrijven over de hele wereld hun verhalen aan kijkers overal kunnen brengen.

