ExaGrid annonce une solide fin de trimestre malgré la pandémie de COVID-19

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, un chef de file du stockage de sauvegarde étagée, annonce ce jour avoir atteint ses objectifs à la clôture du trimestre, le 30 juin 2020, et avoir ajouté 82 nouveaux clients durant ce trimestre. Les contrats les plus notables comprennent 19 nouveaux clients avec des commandes initiales à six chiffres et un nouveau client avec une commande à sept chiffres.

"L'acquisition de 82 nouveaux clients est une véritable performance durant une pandémie, et 20 d'entre eux représentent des contrats à six et sept chiffres, alors que de nombreuses organisations sont confrontées aux mesures de confinement. Ceci montre toute la force de la proposition de valeur, du réseau de revendeurs et de l'organisation des ventes d'ExaGrid", souligne Bill Andrews, PDG d'ExaGrid.

Points forts pour les partenaires et produits au T2 2020

Solide performance dans la région EMEA et aux Amériques, avec un trimestre particulièrement positif aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne et en Australie.

Ventes continues sur le marché intermédiaire aux entreprises utilisant le logiciel Veeam®, Commvault®, Veritas® NetBackup, Oracle RMAN Direct et d'autres applications de sauvegarde pour entreprise.

Trimestre record pour le stockage de sauvegarde avec Commvault et croissance des ventes avec Veritas NetBackup.

La société commercialisera une nouvelle fonctionnalité à la fin de ce trimestre, appelée Retention Time-Lock, qui est une solution dynamique pour la récupération en cas de rançongiciel. La solution unique de sauvegarde étagée et la politique de suppression différée d'ExaGrid garantissent que les hackers ne peuvent pas effacer les données de sauvegarde à long terme et la conservation permet aux organisations de récupérer et protéger leurs données de conservation à long terme.

Les nouveaux clients d'ExaGrid remplacent Dell EMC Data Domain, HPE StoreOnce, et la série Veritas NetBackup 5200/5300 de dispositifs de déduplication. "Alors que les clients ont besoin d'une conservation à plus long terme, nous remplaçons le disque de stockage à coût réduit monté sur Commvault et Veeam, étant donné qu'ExaGrid est beaucoup moins cher que Dell, HPE Nimble, NTAP eSeries et Cisco 3260", déclare M. Andrews. "Nous continuons à observer de la croissance pour Commvault, Veeam et Veritas NetBackup au moment où la société gagne des parts de marché."

Une approche sur disque à coût réduit est synonyme de rapidité pour les sauvegardes et les restaurations. Toutefois, avec une conservation à plus long terme, la quantité de disque requise devient extrêmement onéreuse. Pour réduire la quantité de disque en vue d'une conservation à long terme, les dispositifs de déduplication réduisent la quantité de stockage et le coût, mais la déduplication est exécutée en ligne vers le disque, ce qui ralentit les sauvegardes, avec une performance du disque réduite à un tiers environ. En outre, les données sont uniquement stockées en format dédupliqué, ce qui provoque des restaurations et des redémarrages MV extrêmement lents étant donné que les données doivent être réa-assemblées, ou réhydratées, à chaque requête. De plus, les dispositifs de déduplication sont des stockages évolutifs qui ajoute uniquement de la capacité de stockage en fonction de l'augmentation des données, ce qui fait que les fenêtres de sauvegarde continuent d'augmenter au fur et à mesure que les données augmentent, avec des mises à jour coûteuses et une obsolescence forcée des produits.

ExaGrid se démarque par son stockage de sauvegarde étagé avec une landing zone sur disque frontale, le Performance Tier, qui écrit les données directement sur le disque pour des sauvegardes les plus rapides possible, et restaure directement à partir du disque pour des restaurations et redémarrages MV d'une vitesse optimale. Les données de conservation longue durée sont étagées sur un référentiel dédupliqué, le Retention Tier, afin de réduire la quantité de stockage et les coûts induits. Cette approche à deux étages fournit un vitesse de sauvegarde et de restauration maximale et des coûts de stockage les plus bas possibles.

En outre, ExaGrid fournit une architecture évolutive dans laquelle les dispositifs sont ajoutés en toute simplicité au fur et à mesure que le volume de données augmente. Chaque dispositif comprend un processeur, des ports mémoire et réseau, donc lorsque les données augmentent, toutes les ressources requises sont disponibles pour maintenir une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe. Cette approche évolutive du stockage élimine de coûteuses mises à jour, et permet de combiner des dispositifs de tailles et modèles différents dans le même système évolutif, ce qui élimine l'obsolescence des produits, tout en protégeant les investissements de TI dès le début et sur la durée.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde étagé avec une landing zone de cache sur disque unique, un référentiel de conservation longue durée, et une architecture évolutive. La landing zone d’ExaGrid offre les vitesses de sauvegarde et de restauration les plus rapides, ainsi que des récupérations instantanées de MV. Le référentiel de conservation offre le coût le plus bas possible pour une conservation longue durée. Son architecture évolutive intègre des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe au fur et à mesure que les données augmentent, éliminant ainsi de coûteuses mises à niveau et l'obsolescence des produits. Consultez notre site exagrid.com et rejoignez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent de leurs expériences avec ExaGrid et pourquoi ils consacrent maintenant beaucoup moins de temps à leurs sauvegardes dans notre rubrique témoignages clients.

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

