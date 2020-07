TYSONS, Va.--(BUSINESS WIRE)--Goodville Mutual Casualty Company, een toonaangevende leverancier van uitgebreide eigendoms- en ongevallenverzekeringsproducten, heeft voor DXC Assure Claims van DXC Technology (NYSE: DXC) gekozen om de claimactiviteiten van Goodville te optimaliseren en de ervaringen van agenten en klanten te verbeteren.

Ter ondersteuning van Goodville Mutual worden DXC Assure Claims ingezet op Amazon Web Services (AWS) en ontworpen om te leveren:

Gestroomlijnde claimactiviteiten door procesautomatisering

Digitaal ingeschakelde eindgebruikerservaringen

Intuïtieve platformconfiguratie die de noodzaak van IT-betrokkenheid minimaliseert

Samen helpen deze mogelijkheden en functies de kosten te verlagen, premies te stabiliseren, de wendbaarheid van bedrijven te vergroten en het claimproces voor alle belanghebbenden te vereenvoudigen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.