MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, een toonaangevende leverancier van gelaagde back-upopslag, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn plan voor het kwartaal dat op 30 juni 2020 eindigt, heeft bereikt en in het kwartaal 82 nieuwe klanten heeft toegevoegd. Opvallende deals omvatten 19 nieuwe klanten met initiële aankopen van zes cijfers en één nieuwe klant met een aankoop van zeven cijfers.

