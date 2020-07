Fundusz Akceleracyjny firmy Bentley Systems ogłasza rozpoczęcie działalności Virtuosity, nowej spółki Bentley

The Value of a Virtuoso Subscription

EXTON, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Bentley Systems, Incorporated, wiodący światowy dostawca kompleksowego oprogramowania i usług w zakresie cyfrowych bliźniaków usprawniających projektowanie, budowę i eksploatację infrastruktury, ogłosił dziś, że jego Fundusz Akceleracyjny zainwestował w rozpoczęcie działalności nowej spółki Bentley - Virtuosity. Virtuosity oferuje wyłącznie subskrypcje Virtuoso, które obejmują - wraz z aplikacją do modelowania, symulacji lub budowy infrastruktury firmy Bentley - wirtualnie świadczone usługi eksperckie Virtuosity w celu przyspieszenia i usprawnienia realizacji projektów infrastrukturalnych.

Subskrypcje Virtuoso są teraz dostępne na stronie internetowej virtuosity.com i dotyczą aplikacji firmy Bentley, w tym MicroStation, OpenBridge, OpenBuildings, OpenFlows, OpenRail, OpenRoads, OpenSite, OpenTower, OpenWindPower, AutoPIPE, ContextCapture, LEGION , MOSES, PLAXIS, RAM, SACS, SoilVision, STAAD, i SYNCHRO oraz usługi w chmurze iTwin Design Review firmy Bentley. Usługi eksperckie Virtuosity, dostępne za pośrednictwem „kluczy” subskrypcji Virtuoso, obejmują szereg szkoleń i indywidualnych działań szkoleniowych, a także możliwości uczenia się i treści na żądanie, które są dostosowywane podczas użytkowania aplikacji.

Allan Murphy, dyrektor generalny firmy Virtuosity, powiedział: „Światowi specjaliści ds. infrastruktury poznali nowe możliwości współpracy online. Uważamy, że jest to idealny czas na wprowadzenie naszej komercyjnej innowacji: subskrypcji Virtuoso, która poprawia funkcjonalność aplikacji dzięki pomocy ekspertów. Gromadzimy i udostępniamy online naszą wiedzę specjalistyczną w tej dziedzinie, aby każdy specjalista ds. infrastruktury działał z pewnością wirtuoza!”

Werner Felber, partner zarządzający, Boley Geotechnick GmbH, Beratende Ingenieure, powiedział: „Dzięki subskrypcjom Virtuoso specjaliści z naszych międzynarodowych zespołów mogą skuteczniej wspierać projekty. Eksperci Virtuosity pomogą nam zachować aktualność w zakresie cyfryzacji, stale wykorzystując nowości w aplikacjach Bentley, aby zapewnić nam konkurencyjność na rynku i najlepsze wyniki dla naszych klientów.”

O Virtuosity, spółce Bentley

Virtuosity jest wyłącznym globalnym dostawcą subskrypcji Virtuoso dla aplikacji firmy Bentley do modelowania, symulacji i budowy infrastruktury. Każda subskrypcja Virtuoso - zakupiona za pośrednictwem strony internetowej virtuosity.com - w unikalny sposób łączy aplikacje z usługami ekspertów Virtuosity w celu przyspieszenia i usprawnienia realizacji projektów infrastrukturalnych.

Fundusz Akceleracyjny firmy Bentley Systems - informacje

Fundusz Akceleracyjny firmy Bentley Systems został założony w 2020 roku w celu inwestowania w nowych, rokujących uczestników otwartych ekosystemów, przyczyniających się do rozwoju cyfrowych bliźniaków infrastruktury. Fundusz Akceleracyjny firmy Bentley Systems ma na celu przyspieszenie tworzenia i obsługi cyfrowych bliźniaków oraz wspieranie technologii i innowacji, które są możliwe dzięki wspieraniu nowych przedsięwzięć, dokonywaniu inwestycji mniejszościowych oraz nabywaniu i rozwijaniu cyfrowych integratorów. Dotychczasowe inwestycje obejmują Digital Water Works, Digital Construction Works, Virtuosity i The Cohesive Companies. Santanu Das, Chief Acceleration Officer, zachęca potencjalnych uczestników ekosystemu do kontaktu na stronie www.bentleyaccelerationfund.com.

Bentley Systems — informacje

Firma Bentley Systems jest światowym liderem specjalizującym się w dostarczaniu inżynierom, architektom, geodetom, konstruktorom oraz zarządcom rozwiązań w zakresie nowoczesnego oprogramowania do projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury. Oprogramowanie inżynierskie i aplikacje BIM oparte na platformie MicroStation firmy Bentley oraz jej usługi cyfrowych bliźniaków oparte na rozwiązaniach w chmurze zapewniają rozwój w zakresie realizacji projektów (ProjectWise) i wydajności majątku trwałego (AssetWise) infrastruktury transportowej i innych obiektów publicznych, usług komunalnych, instalacji przemysłowych i wydobywczych oraz obiektów komercyjnych i instytucjonalnych.

Firma Bentley Systems zatrudnia ponad 3500 pracowników i generuje roczne przychody w wysokości ponad 700 milionów USD w 172 krajach. Od założenia w 1984 r. firma pozostaje w większości własnością pięciu braci Bentley. www.bentley.com

