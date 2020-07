Analog Devices ogłasza połączenie z Maxim Integrated, wzmacniając swoją pozycję lidera w dziedzinie półprzewodników analogowych

NORWOOD, Mass. & SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI) i Maxim Integrated Products, Inc. (Nasdaq: MXIM) podały dziś, że zawarły ostateczne porozumienie w ramach którego ADI nabędzie Maxim w ramach transakcji dotyczącej całego kapitału akcyjnego. Połączone przedsiębiorstwo wyceniono na 68 mld USD [2]. Transakcja, która została jednomyślnie zatwierdzona przez zarządy obydwu spółek, wzmocni pozycję ADI jako lidera rynku półprzewodników analogowych dzięki szerszemu zakresowi i skali działalności na wielu atrakcyjnych rynkach końcowych.

W ramach porozumienia udziałowcy Maxim otrzymają 0,630 udziału w akcjach zwykłych ADI za każdą akcję zwykłą Maxim, jaką będą posiadać w chwili finalizacji transakcji. W momencie finalizacji w rękach obecnych udziałowców ADI znajdować się będzie około 69% połączonej spółki, natomiast do udziałowców Maxim należeć będzie blisko 31%. Przyjmuje się, że transakcja zostanie zakwalifikowana do celów amerykańskiego federalnego podatku dochodowego jako zwolniona z podatku restrukturyzacja.

„Dzisiejszy komunikat dotyczący Maxim to kolejny krok na drodze ADI do połączenia świata fizycznego i cyfrowego. Zarówno ADI, jak i Maxim z upodobaniem rozwiązują najbardziej złożone problemy swoich klientów, a dzięki szerszemu zakresowi i głębi naszych połączonych technologii i personelu będziemy mogli opracowywać bardziej kompleksowe i zaawansowane rozwiązania – stwierdził Vincent Roche, prezes i dyrektor generalny ADI. - Maxim to szanowana franszyza w dziedzinie przetwarzania sygnału i zarządzania energią o sprawdzonej ofercie technologicznej i imponujących osiągnięciach w zakresie rozwoju innowacyjności konstrukcyjnej. Wspólnie jesteśmy w stanie przyczynić się do dalszego rozwoju półprzewodników, jednocześnie będąc architektami zdrowszej, bezpieczniejszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich”.

„Przez blisko trzy dekady kierowaliśmy się w Maxim jedną prostą zasadą – nieustannym dążeniem do innowacyjności i opracowywania wysokowydajnych półprzewodników, które pozwolą naszym klientom wynajdować nowe rzeczy. Z entuzjazmem witam ten nowy rozdział, w którym wraz z ADI dalej będziemy przesuwać granicę tego, co możliwe. Obydwie spółki dysponują dużymi zasobami wiedzy z zakresu inżynierii i technologii oraz stawiają w swojej działalności na innowacyjność. Działając wspólnie stworzymy silnego lidera, przynosząc naszym klientom, pracownikom i udziałowcom wymierne korzyści” – stwierdził Tunç Doluca, prezes i dyrektor generalny Maxim Integrated.

Wraz z finalizacją transakcji, dwóch członków zarządu Maxim dołączy do zarządu ADI. Jednym z nich będzie prezes i dyrektor generalny Maxim Tunç Doluca.

Silne uzasadnienie strategiczne i finansowe

Branżowy lider o rozszerzonym zakresie ogólnoświatowym: Połączenie skutkuje wzmocnieniem wiodącej pozycji ADI na rynku półprzewodników analogowych o przewidywane przychody na poziomie 8,2 mld1 USD oraz wolne przepływy pieniężne rzędu $2,7 mld [1] USD w ujęciu pro forma. Silna pozycja Maxim na rynku motoryzacyjnym i centrów danych w połączeniu z mocną pozycją ADI na szeroko rozumianym rynku przemysłowym, komunikacyjnym i cyfrowej opieki zdrowotnej wzajemnie się uzupełniają i wychodzą naprzeciw najważniejszym długofalowym trendom rozwojowym. W odniesieniu do zarządzania energią, oferta produktowa Maxim koncentrująca się na aplikacjach stanowi świetne uzupełnienie produktów ADI o szerokim zastosowaniu rynkowym.

Szerszy zakres wiedzy i możliwości branżowych: Połączenie najlepszych w swojej klasie technologii pozwoli ADI pogłębić swoją wiedzę branżową i zdolności inżynieryjne począwszy od prądu stałego po 100 gigaherców, od nanoWatów po kiloWaty oraz od czujników po chmurę obliczeniową. W ofercie spółki znajdować się będzie ponad 50 tys. produktów. Dzięki temu nowo utworzona spółka będzie mogła zaoferować bardziej kompleksowe rozwiązania, obsługiwać ponad 125 tys. klientów i zdobyć większe udziały w potencjalnym rynku [3] wartym łącznie 60 mld USD.

Wspólne zamiłowanie do rozwoju opartego o innowacyjność: Połączone spółki charakteryzują się podobną filozofią, kładącą nacisk na wykwalifikowany personel, innowacyjność i doskonałość inżynieryjną. Wspólnie zatrudniają ponad 10 tys. inżynierów, a na badania i rozwój przeznaczają rocznie około 1,5 mld USD. Nowo utworzone przedsiębiorstwo nadal będzie przyciągać najbardziej utalentowanych inżynierów z wielu dziedzin.

Wzrost zysków i redukcja kosztów: Opisywana transakcja ma przyczynić się do wzrostu skorygowanego wskaźnika zysku na akcję (EPS) w ciągu 18 miesięcy od finalizacji, a do końca drugiego roku przynieść synergie kosztowe o wartości 275 mln USD dzięki obniżeniu wydatków operacyjnych oraz kosztów sprzedawanych towarów. Dodatkowe synergie kosztowe wynikające z optymalizacji produkcji są spodziewane do końca trzeciego roku od finalizacji.

Silna pozycja finansowa i większe przepływy gotówkowe: ADI przewiduje, że połączona spółka mogła się pochwalić silniejszym bilansem, a współczynnik dźwigni finansowej netto pro forma wyniesie około 1,2x [4]. Transakcja ma także w momencie finalizacji skutkować wzrostem wolnych przepływów gotówkowych, umożliwiając udziałowcom dodatkowy zwrot z inwestycji.

Termin i wymagane zgody

Przewidywany termin finalizacji transakcji to lato 2021 r., przy założeniu spełnienia standardowych warunków dotyczących finalizacji, w tym uzyskania wymaganych amerykańskim prawem zgód oraz zatwierdzenia ze strony udziałowców obydwu przedsiębiorstw.

Doradcy

Głównym doradcą finansowym ADI był Morgan Stanley. BofA Securities także pełnił funkcję doradcy finansowego. Doradcą prawnym był Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Wyłącznym doradcą finansowym Maxim był J.P. Morgan, natomiast rolę doradcy prawnego pełnił Weil, Gotshal & Manges LLP.

Analog Devices

Analog Devices (Nasdaq: ADI) to wiodące przedsiębiorstwo z branży wysokowydajnych technologii analogowych, której misją jest rozwiązywanie najtrudniejszych problemów inżynieryjnych. Umożliwiamy naszym klientom interpretowanie świata wokół nas przez inteligentne łączenie świata fizycznego i cyfrowego przy pomocy niedoścignionych technologii służących do wyczuwania, mierzenia, zasilania, łączenia i interpretowania. Zapraszamy na: http://www.analog.com.

Maxim Integrated

Maxim Integrated tworzy innowacyjne produkty analogowe oraz o sygnale mieszanym, pozwalające budować mniejsze i bardziej eleganckie układy o zwiększonym bezpieczeństwie i wydajności energetycznej. Nasze rozwiązania umożliwiają naszym klientom z branży motoryzacyjnej, przemysłowej, opieki zdrowotnej, konsumenckich urządzeń przenośnych oraz centrów danych w chmurze obliczeniowej tworzenie innowacyjnych konstrukcji w ramach topowych rozwiązań pomagających zmieniać świat. Więcej informacji na stronie: http://www.maximintegrated.com.

[1] w oparciu o dane finansowe ADI wyszczególnione w sprawozdaniu za rok obrotowy 2019 dla ADI, i dane obejmujące okres dwunastu miesięcy kończący się 28 września 2019 r. dla Maxim;

[2] W oparciu o cenę udziału według stanu na dzień 10 lipca 2020 r. dla rozwodnionych udziałów i najbardziej aktualną wartość zadłużenia netto;

[3] Źródło: Prognozy WSTS dla rynku półprzewodników analogowych w roku 2023 [WSTS Semiconductor Forecast for Analog in 2023];

[4] zgodnie z danymi zgłoszonymi za ostatni kwartał; ADI, 2 maja 2020 r.; Maxim, 28 marca 2020 r.

