Az Analog Devices bejelentette, hogy összeolvad a Maxim Integrateddel, melynek eredményeként tovább erősödik vezető pozíciója az analóg félvezetők piacán

Norwood, Massachusetts állam és San Jose, Kalifornia állam, USA--(BUSINESS WIRE)--Az Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI) és a Maxim Integrated Products, Inc. (Nasdaq: MXIM) ma bejelentették, hogy végleges megállapodást kötöttek, melynek értelmében az ADI felvásárolja a Maximot egy részvénycsereügylet révén, mely az egyesült vállalkozás értékét 68 milliárd USA dollárban határozza meg(2). A tranzakció, amelyet ellenszavazat nélkül jóváhagyott mindkét vállalat igazgatótanácsa, erősíti az ADI vezetői pozícióját az analóg félvezetők piacán, és több vonzó végfelhasználói piacon is növeli részesedését és értékesítési volumenét.

A megállapodás értelmében a Maxim részvényesei az ügylet zárásának időpontjában a tulajdonukat képező minden egyes Maxim törzsrészvényért 0,630 ADI részvényt kapnak. A záráskor a jelenlegi ADI részvényesek megközelítőleg 69 százalékát fogják birtokolni az egyesült vállalatnak, míg a Maxim részvényeseinek tulajdonában a részvényeknek körülbelül 31 százaléka lesz. Az ügylet a tervek szerint az amerikai egyesült államokbeli jövedelemadózás szempontjából adómentes átszervezésként kerül megvalósításra.

"A ma a Maximmal együtt tett izgalmas bejelentésünk a következő lépésre vonatkozik az ADI azon küldetésének megvalósítása felé vezető úton, hogy áthidaljuk a fizikai és a digitális világ közti szakadékot. Az ADI és a Maxim egyaránt elkötelezettek ügyfeleik legösszetettebb problémáinak megoldása iránt, és az egyesülésnek köszönhetően birtokunkba kerülő szélesebb körű technológiai megoldásokra és tehetséges alkalmazottjainkra támaszkodva képesek leszünk még teljesebb körű, csúcstechnológiát képviselő megoldásokat kifejleszteni" - nyilatkozta Vincent Roche, az ADI elnök-vezérigazgatója. "A Maxim nagy tiszteletnek örvendő, bevált technológiákat tartalmazó portfólióval és a tervezési innováció terén figyelemre méltó múlttal rendelkező jelfeldolgozó és energiagazdálkodási franchise. Ezért minden feltétel adott ahhoz, hogy együtt dolgozva képesek legyünk a félvezetők piaca következő növekedési hullámának elindítására, miközben egy egészségesebb, biztonságosabb és fenntarthatóbb jövőt építünk mindannyiunk számára."

"Az utóbbi több mint három évtized során a Maxim tevékenységét egyetlen egyszerű premissza vezérelte - a folyamatos innováció és olyan nagyteljesítményű félvezető termékek kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik ügyfeleink számára új termékek feltalálását. Nagy izgalommal várom vállalatunk történetének ezt az új fejezetét, melynek során tovább feszegetjük a "lehetséges" határait az ADI-val közös munkánk során. Mindkét vállalat mélyreható mérnöki és technológiai know-how-val és vállalati innovációs kultúrával rendelkezik. Együttes erőfeszítéseinknek köszönhetően egy olyan, az eddiginél is erősebb piacvezető pozícióval rendelkező vállalatot fogunk létrehozni, amely kiemelkedő előnyöket képes biztosítani ügyfelei, alkalmazottai és részvényesei számára egyaránt" - fejtette ki Tunç Doluca, a Maxim Integrated elnök-vezérigazgatója.

A záráskor a Maxim két igazgatója (ideértve Tunç Dolucát, a Maxim Integrated elnök-vezérigazgatóját is) csatlakozni fog az ADI igazgatótanácsához.

Meggyőző stratégiai és pénzügyi előnyök

Globális lábnyommal rendelkező ágazatvezető: Az egyesülés nyomán tovább erősödik az ADI vezető pozíciója az analóg félvezetők piacán, várható árbevétele eléri a 8,2 milliárd USA dollárt, szabad cash flowja pedig a 2,7 milliárd USA dollárt pro forma alapon. A Maxim erősségei az autóipari termékek és adatközpontok piaca tekintetében jól kiegészítik az ADI általános ipari, távközlési és digitális egészségügyi szektorokban birtokolt pozícióit, és megfelelnek a legfontosabb hosszú távú növekedési trendeknek is. Az energiagazdálkodás terén a Maxim alkalmazásközpontú termékkínálata tökéletes kiegészítője az ADI több szektort lefedő termékportfóliójának.

Nagyobb szakpiaci hozzáértés és lehetőségek: A kategóriájukban a legjobbnak számító technológiák egyesítése elmélyíti az ADI szakágazati tudását és több mint 50 000 termékkel bővíti termékpalettáját a kisteljesítményűtől a 100 gigahertzes készülékekig, a nanowattos fogyasztásútól a kilowattos fogyasztású berendezésekig és az egyedi érzékelőktől a felhőalapú megoldásokig terjedő termékkategóriákban. Az egyesült vállalat számára így lehetővé válik, hogy teljesebb körű megoldásokat kínáljon, továbbá képes legyen több mint 125 000 ügyfelet kiszolgálni és nagyobb részesedést szerezni a 60 milliárd USA dollár forgalmú teljes elérhető piacon(3).

Elkötelezettség az innováción alapuló növekedés iránt: Az összeolvadás két hasonló vállalati kultúrával rendelkező, az innováció és a mérnöki tudás terén egyaránt kiemelkedő, több mint 10 000 mérnököt foglalkoztató és körülbelül 1,5 milliárd USA dollár(1) éves kutatási és fejlesztési befektetési költségvetéssel működő céget egyesít. Az egyesült vállalat a jövőben is számos szakterületen a legtehetségesebb mérnökök kedvelt munkaadója lesz.

Nyereségnövekedés és költségmegtakarítás: Ez az ügylet a zárást követő 18 hónapon belül várhatóan növeli az EPS-t és a második év végére 275 millió USA dollár összegű, költségszinergiákból eredő megtakarítást eredményez, amely elsősorban az alacsonyabb üzemi kiadásokból és az eladott áruk alacsonyabb beszerzési értékéből származik. A gyártásoptimalizálásnak köszönhetően várhatóan további költségszinergiák is megvalósulnak a zárást követő harmadik év végére.

Erős pénzügyi pozíció és cashflow-termelés: Az ADI várakozásai szerint az egyesült vállalat erősebb mérleggel rendelkezik majd, és pro forma nettó tőkeáttétele megközelítőleg 1,2 x lesz(4). Ez a tranzakció a várakozások szerint az ügyletzáráskor növeli a szabad cash flow-t, további megtérülést eredményezve a részvényesek számára.

Időbeli ütemezés és jóváhagyások

Az ügylet zárására várhatóan 2021 nyarán kerül sor, a szokásos zárási feltételek teljesülésétől függően, ideértve az amerikai egyesült államokbeli és bizonyos nem amerikai egyesült államokbeli szabályozó hatósági jóváhagyások, valamint mindkét vállalat részvényesei jóváhagyásának megkapását.

Tanácsadók

Az ADI vezető pénzügyi tanácsadója a Morgan Stanley volt ADI. A BofA Securities szintén pénzügyi tanácsadóként segítette a vállalatot, a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pedig a jogi tanácsadó szerepét töltötte be.

A Maxim kizárólagos pénzügyi tanácsadójaként a J.P. Morgan lépett fel, jogi tanácsadója pedig a Weil, Gotshal & Manges LLP volt.

Amit az Analog Devices-ról tudni kell…

Az Analog Devices (Nasdaq: ADI) nagyteljesítményű analóg technológiákat kínáló, globális piacvezető vállalat, amely elkötelezett a legnehezebb mérnöki kihívások megoldása iránt. Cégünk lehetővé teszi ügyfelei számára, hogy páratlan érzékelési, mérési, működtetési, összekapcsolási és értelmezési technológiákon alapuló intelligens eszközök használatával áthidalják a fizikai és a digitális világ közti szakadékot, és újfajta módokon értelmezzék a körülöttünk lévő világot. Kérjük, látogasson el honlapunkra: http://www.analog.com.

Amit a Maxim Integratedről tudni kell…

A Maxim Integrated innovatív analóg és kevert jelű eszközöket és technológiákat fejleszt azzal a céllal, hogy az ezek használatával elérhető nagyobb biztonság és jobb energiahatékonyság eredményeként egyre okosabb és egyre kisebb méretű rendszerek legyenek létrehozhatók. Az autóipari, ipari, egészségügyi, mobil és felhőalapú technológiai ágazatban tevékenykedő ügyfeleink számára lehetővé tesszük a tervezési innovációt annak érdekében, hogy a világ átalakítását, megváltoztatását segítő, ágazatvezető megoldásokat dolgozhassanak ki. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra: http://www.maximintegrated.com.

(1) Az ADI-ról a 2019-es pénzügy évre vonatkozóan, illetve a Maximról a 2019. szeptember 28-án végződő 12 hónapra vonatkozóan jelentett pénzügyi adatok alapján.

(2) A 2020. július 10-én teljesen hígított részvények ára és a legutóbbi jelentett nettó adósság alapján.

(3) Forrás: WSTS Semiconductor Forecast for Analog in 2023.

(4) A legutóbbi negyedév végén leadott jelentés szerint; ADI: 2020. május 2 és Maxim: 2020. március 28.

