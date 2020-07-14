國際專案管理學會公佈50位值得觀察的新一代領導人名單

費城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--國際專案管理學會(PMI)今天公佈首份年度「未來50位領導人」名單，評選出50位透過著名專案來創造、建設和改變世界的新一代領導人。7月/8月號《PM Network®》雜誌特別介紹了50位傑出的年輕專案領導人，他們代表全球變革和人才浪潮——將重塑未來並在此時此地加速創新的青年震盪。上榜者包括來自不同行業和國家的開創性成就者，包括導演Greta Gerwig、來自特殊奧林匹克運動會的Laura Jones，以及來自Jetstream Africa的Miishe Addy。
根據PMI最近的職業脈搏調查(Pulse of the Profession®)報告，只有40%的組織表示他們將優先吸引和招聘年輕一代的專案專業人員。但「未來50位領導人」名單強調，無論是現在還是未來，新一代在推動企業和社會價值方面都至關重要。
國際專案管理學會總裁兼執行長Sunil Prashara表示：「隨著新一代領導人在世界各地崛起，我們看到，與前幾代人相比，他們有更多的指導原則和動機。企業已開始重新考慮如何吸引、留住並幫助培養新一代人才。新一代專案領導人將致力於推動世界各地的變革——從具有強烈社會責任感和改善環境到推動多樣性和包容性。上榜的50人都是他們這一代中最重要的變革者。他們以身作則，彰顯了透過專案產生的力量和變革。」
作為7/8月號《PM Network》的一部分，PMI採訪了今年的「未來50位領導人」上榜者和全球其他經驗豐富的專業人員，以揭示鼓勵新一代人才的方法。本期雜誌還概述了利用這些著眼於未來的專業人員力量的六條規則，包括激發學習型文化；加快發展步伐；更扁平化、更善於溝通的領導團隊；更加以目標為導向的工作；以及不斷反覆運算的回饋。
為確定今年的「未來50位領導人」上榜者，PMI與全球數百名專家和利害關係者就提名問題進行討論。特別委員會審查了正在崛起的專案專業人員，並縮小選擇範圍。然後，對入圍者進行單獨研究和/或採訪，以創建能代表專案經濟中各地區、行業和成就的名單——工作日益以執行大大小小的專案為中心。儘管部分上榜者持有專案管理專業人員(PMP)®證書，但其他人甚至不會將自己描述為專案管理人。將「未來50位領導人」團結在一起的是對專案工作的承諾，它是對現在和將來產生正向影響的基礎。
如欲瞭解完整的上榜者名單以及驅動下一代人才的更多規則，請造訪PMI.org/Future50。
值得觀察的未來50位領導人：*
- Abdullah Seflan，沙烏地阿拉伯國家石油公司
- Ada Osakwe，澳洲航空
- Adam Fahrenkopf，谷歌
- Alagesan Hanippuya，RHB Banking Group
- Andrew Walters，澳洲國家銀行
- Arman Köklü，奇異電氣
- Bilel Manai，Al Bawsala
- Boyan Slat，The Ocean Cleanup
- 眾議員Bryan Steil，美國眾議院
- Charlyn Johnson，英國司法部
- Diletta Invernizzi，Jacobs
- Gabriel Costa Caldas，Alpha Ports
- Geetha Gopal，松下
- Gillian Dowds，BAE Systems Maritime
- Gregory Daniels，Zoom
- Greta Gerwig，導演
- Greta Thunberg，氣候變遷活動家
- Hayden Brown，Upwork
- Janeen Blige，IBM
- Jaspreet Dol，DXC
- Jenk Oz，Thred
- Jia Song，滴滴出行
- Jonathan Kadishson，Burns & McDonnell
- Julissa Mateo Abad，Bunker
- Kamil Mroz，UCB
- Kaspar Korjus，PactumAI
- Katerina Treppeschova，Facebook
- Kenneth Harris II，美國太空總署
- Laura Jones，特殊奧林匹克運動會
- Leanne Pittsford，Include.io/Lesbians Who Tech
- Lijuan Gao，NICE
- Marina Tranchitella，Sport Club Internacional
- Miishe Addy，Jetstream Africa
- Pascale Sablan，S9 Architecure
- Rajesh Kumar Nalla，Techimax IT
- Prime Minster Sanna Marin，芬蘭政府
- Sevi Rich，必和必拓
- Sitanshu Dash，Adobe
- Stephen Xu，阿里巴巴
- Taiwo Abraham，Horizant
- Tamara Kotevska，紀錄片製片人
- Tiago Chavez Oliveira，巴西政府
- Tim Kaltwasser，空中巴士
- Vidhya Abhjith，Codewave Tech
- Vihari Kanukollu，UrbanKisaan
- Wanja Murekio，Safaricom
- Whitney Wolfe Herd，Bumble
- Ye Fei，中興通訊
- Yingjin Liu，DSM
- Yoftahe Yohannes，愛立信
*所有產品名稱、標誌和品牌是各自所有者的財產
關於國際專案管理學會(PMI)
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