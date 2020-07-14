國際專案管理學會公佈50位值得觀察的新一代領導人名單

費城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--國際專案管理學會(PMI)今天公佈首份年度「未來50位領導人」名單，評選出50位透過著名專案來創造、建設和改變世界的新一代領導人。7月/8月號《PM Network®》雜誌特別介紹了50位傑出的年輕專案領導人，他們代表全球變革和人才浪潮——將重塑未來並在此時此地加速創新的青年震盪。上榜者包括來自不同行業和國家的開創性成就者，包括導演Greta Gerwig、來自特殊奧林匹克運動會的Laura Jones，以及來自Jetstream Africa的Miishe Addy。

根據PMI最近的職業脈搏調查(Pulse of the Profession®)報告，只有40%的組織表示他們將優先吸引和招聘年輕一代的專案專業人員。但「未來50位領導人」名單強調，無論是現在還是未來，新一代在推動企業和社會價值方面都至關重要。

國際專案管理學會總裁兼執行長Sunil Prashara表示：「隨著新一代領導人在世界各地崛起，我們看到，與前幾代人相比，他們有更多的指導原則和動機。企業已開始重新考慮如何吸引、留住並幫助培養新一代人才。新一代專案領導人將致力於推動世界各地的變革——從具有強烈社會責任感和改善環境到推動多樣性和包容性。上榜的50人都是他們這一代中最重要的變革者。他們以身作則，彰顯了透過專案產生的力量和變革。」

作為7/8月號《PM Network》的一部分，PMI採訪了今年的「未來50位領導人」上榜者和全球其他經驗豐富的專業人員，以揭示鼓勵新一代人才的方法。本期雜誌還概述了利用這些著眼於未來的專業人員力量的六條規則，包括激發學習型文化；加快發展步伐；更扁平化、更善於溝通的領導團隊；更加以目標為導向的工作；以及不斷反覆運算的回饋。

為確定今年的「未來50位領導人」上榜者，PMI與全球數百名專家和利害關係者就提名問題進行討論。特別委員會審查了正在崛起的專案專業人員，並縮小選擇範圍。然後，對入圍者進行單獨研究和/或採訪，以創建能代表專案經濟中各地區、行業和成就的名單——工作日益以執行大大小小的專案為中心。儘管部分上榜者持有專案管理專業人員(PMP)®證書，但其他人甚至不會將自己描述為專案管理人。將「未來50位領導人」團結在一起的是對專案工作的承諾，它是對現在和將來產生正向影響的基礎。

如欲瞭解完整的上榜者名單以及驅動下一代人才的更多規則，請造訪PMI.org/Future50。

值得觀察的未來50位領導人：*

Abdullah Seflan，沙烏地阿拉伯國家石油公司

Ada Osakwe，澳洲航空

Adam Fahrenkopf，谷歌

Alagesan Hanippuya，RHB Banking Group

Andrew Walters，澳洲國家銀行

Arman Köklü，奇異電氣

Bilel Manai，Al Bawsala

Boyan Slat，The Ocean Cleanup

眾議員Bryan Steil，美國眾議院

Charlyn Johnson，英國司法部

Diletta Invernizzi，Jacobs

Gabriel Costa Caldas，Alpha Ports

Geetha Gopal，松下

Gillian Dowds，BAE Systems Maritime

Gregory Daniels，Zoom

Greta Gerwig，導演

Greta Thunberg，氣候變遷活動家

Hayden Brown，Upwork

Janeen Blige，IBM

Jaspreet Dol，DXC

Jenk Oz，Thred

Jia Song，滴滴出行

Jonathan Kadishson，Burns & McDonnell

Julissa Mateo Abad，Bunker

Kamil Mroz，UCB

Kaspar Korjus，PactumAI

Katerina Treppeschova，Facebook

Kenneth Harris II，美國太空總署

Laura Jones，特殊奧林匹克運動會

Leanne Pittsford，Include.io/Lesbians Who Tech

Lijuan Gao，NICE

Marina Tranchitella，Sport Club Internacional

Miishe Addy，Jetstream Africa

Pascale Sablan，S9 Architecure

Rajesh Kumar Nalla，Techimax IT

Prime Minster Sanna Marin，芬蘭政府

Sevi Rich，必和必拓

Sitanshu Dash，Adobe

Stephen Xu，阿里巴巴

Taiwo Abraham，Horizant

Tamara Kotevska，紀錄片製片人

Tiago Chavez Oliveira，巴西政府

Tim Kaltwasser，空中巴士

Vidhya Abhjith，Codewave Tech

Vihari Kanukollu，UrbanKisaan

Wanja Murekio，Safaricom

Whitney Wolfe Herd，Bumble

Ye Fei，中興通訊

Yingjin Liu，DSM

Yoftahe Yohannes，愛立信

*所有產品名稱、標誌和品牌是各自所有者的財產

關於國際專案管理學會(PMI)

國際專案管理學會(Project Management Institute, PMI)是全球首屈一指的專案、計畫或組合管理專業會員協會。透過全球宣導、合作、教育和研究，我們努力在全球各地為專案經濟(The Project Economy)培養300餘萬專業人士：專案經濟是未來的經濟，所有工作和個人都圍繞專案、產品、計畫和價值流來安排。我們現在已成立50年，在全球幾乎每個國家運作，透過全球認可的標準、認證、社群、資源、工具、學術研究、出版物、職業發展課程和交流機會，推動事業發展、改善機構成就並進一步推進專案管理職業的成熟。作為PMI大家庭的一部分，ProjectManagement.com創建線上全球化社群，提供更多資源、更優質的工具、更大的網路和更廣闊的視野。歡迎造訪www.PMI.org、www.projectmanagement.com、www.facebook.com/PMInstitute ，也可以在Twitter上關注我們：@PMInstitute。

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