美国项目管理协会公布50位值得观察的新一代领导人名单

费城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--美国项目管理协会(PMI)今天公布了首个年度“未来50位领导人”名单，评选出50位通过著名项目创造、建设和改变世界的新一代领导人。7月/8月刊《PM Network®》杂志特别介绍了50位杰出的年轻项目领导人，他们代表了全球变革和人才浪潮——将重塑未来并在此时此地加速创新的青年震荡。上榜者包括来自不同行业和国家的开创性成就者，包括导演Greta Gerwig、来自特殊奥林匹克运动会的Laura Jones，以及来自Jetstream Africa的Miishe Addy。
根据PMI最近的职业脉搏调查(Pulse of the Profession®)报告，只有40%的组织表示他们将优先吸引和招聘年轻一代的项目专业人员。但“未来50位领导人”名单强调，无论是现在还是未来，新一代在推动企业和社会价值方面都至关重要。
美国项目管理协会总裁兼首席执行官Sunil Prashara表示：“随着新一代领导人在世界各地崛起，我们看到，与前几代人相比，他们有更多的指导原则和动机。企业已开始重新考虑如何吸引、留住并帮助培养新一代人才。新一代项目领导人将致力推动世界各地的变革——从具有强烈社会责任感和改善环境到推动多样性和包容性。上榜的50人都是他们这一代人中最重要的变革者。他们以身作则，彰显了通过项目产生的力量和变革。”
作为7/8月刊《PM Network》的一部分，PMI采访了今年的“未来50位领导人”上榜者和全球其他经验丰富的专业人员，以揭示鼓励新一代人才的方法。本期杂志还概述了利用这些着眼于未来的专业人员力量的六条规则，包括激发学习型文化；加快发展步伐；更扁平化、更善于沟通的领导团队；更加以目标为导向的工作；以及不断迭代的反馈。
为确定今年的“未来50位领导人”上榜者，PMI与全球数百名专家和利益相关者就提名问题进行了讨论。特别委员会审查了正在崛起的项目专业人员，并缩小了选择范围。然后，对入围者进行单独研究和/或采访，以创建能代表项目经济中各地区、行业和成就的名单——工作日益以执行大大小小的项目为中心。尽管部分上榜者持有项目管理专业人员(PMP)®证书，但其他人甚至不会将自己描述为项目管理人。将“未来50位领导人”团结在一起的，是对项目工作的承诺，它是对现在和将来产生积极影响的基础。
如需了解关于完整上榜者名单以及驱动下一代人才的更多规则，请访问PMI.org/Future50。
值得观察的未来50位领导人：*
- Abdullah Seflan，沙特阿美
- Ada Osakwe，澳洲航空
- Adam Fahrenkopf，谷歌
- Alagesan Hanippuya，RHB Banking Group
- Andrew Walters，澳大利亚国家银行
- Arman Köklü，通用电气
- Bilel Manai，Al Bawsala
- Boyan Slat，The Ocean Cleanup
- 众议员Bryan Steil，美国众议院
- Charlyn Johnson，英国司法部
- Diletta Invernizzi，Jacobs
- Gabriel Costa Caldas，Alpha Ports
- Geetha Gopal，松下
- Gillian Dowds，BAE Systems Maritime
- Gregory Daniels，Zoom
- Greta Gerwig，导演
- Greta Thunberg，气候变化活动家
- Hayden Brown，Upwork
- Janeen Blige，IBM
- Jaspreet Dol，DXC
- Jenk Oz，Thred
- Jia Song，滴滴出行
- Jonathan Kadishson，Burns & McDonnell
- Julissa Mateo Abad，Bunker
- Kamil Mroz，UCB
- Kaspar Korjus，PactumAI
- Katerina Treppeschova，Facebook
- Kenneth Harris II，美国国家航空航天局
- Laura Jones，特殊奥林匹克运动会
- Leanne Pittsford，Include.io/Lesbians Who Tech
- Lijuan Gao，NICE
- Marina Tranchitella，Sport Club Internacional
- Miishe Addy，Jetstream Africa
- Pascale Sablan，S9 Architecure
- Rajesh Kumar Nalla，Techimax IT
- Prime Minster Sanna Marin，芬兰政府
- Sevi Rich，必和必拓
- Sitanshu Dash，Adobe
- Stephen Xu，阿里巴巴
- Taiwo Abraham，Horizant
- Tamara Kotevska，纪录片制片人
- Tiago Chavez Oliveira，巴西政府
- Tim Kaltwasser，空中巴士
- Vidhya Abhjith，Codewave Tech
- Vihari Kanukollu，UrbanKisaan
- Wanja Murekio，Safaricom
- Whitney Wolfe Herd，Bumble
- Ye Fei，中兴通讯
- Yingjin Liu，DSM
- Yoftahe Yohannes，爱立信
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关于美国项目管理协会(PMI)
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