美国项目管理协会公布50位值得观察的新一代领导人名单

费城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--美国项目管理协会(PMI)今天公布了首个年度“未来50位领导人”名单，评选出50位通过著名项目创造、建设和改变世界的新一代领导人。7月/8月刊《PM Network®》杂志特别介绍了50位杰出的年轻项目领导人，他们代表了全球变革和人才浪潮——将重塑未来并在此时此地加速创新的青年震荡。上榜者包括来自不同行业和国家的开创性成就者，包括导演Greta Gerwig、来自特殊奥林匹克运动会的Laura Jones，以及来自Jetstream Africa的Miishe Addy。

根据PMI最近的职业脉搏调查(Pulse of the Profession®)报告，只有40%的组织表示他们将优先吸引和招聘年轻一代的项目专业人员。但“未来50位领导人”名单强调，无论是现在还是未来，新一代在推动企业和社会价值方面都至关重要。

美国项目管理协会总裁兼首席执行官Sunil Prashara表示：“随着新一代领导人在世界各地崛起，我们看到，与前几代人相比，他们有更多的指导原则和动机。企业已开始重新考虑如何吸引、留住并帮助培养新一代人才。新一代项目领导人将致力推动世界各地的变革——从具有强烈社会责任感和改善环境到推动多样性和包容性。上榜的50人都是他们这一代人中最重要的变革者。他们以身作则，彰显了通过项目产生的力量和变革。”

作为7/8月刊《PM Network》的一部分，PMI采访了今年的“未来50位领导人”上榜者和全球其他经验丰富的专业人员，以揭示鼓励新一代人才的方法。本期杂志还概述了利用这些着眼于未来的专业人员力量的六条规则，包括激发学习型文化；加快发展步伐；更扁平化、更善于沟通的领导团队；更加以目标为导向的工作；以及不断迭代的反馈。

为确定今年的“未来50位领导人”上榜者，PMI与全球数百名专家和利益相关者就提名问题进行了讨论。特别委员会审查了正在崛起的项目专业人员，并缩小了选择范围。然后，对入围者进行单独研究和/或采访，以创建能代表项目经济中各地区、行业和成就的名单——工作日益以执行大大小小的项目为中心。尽管部分上榜者持有项目管理专业人员(PMP)®证书，但其他人甚至不会将自己描述为项目管理人。将“未来50位领导人”团结在一起的，是对项目工作的承诺，它是对现在和将来产生积极影响的基础。

如需了解关于完整上榜者名单以及驱动下一代人才的更多规则，请访问PMI.org/Future50。

值得观察的未来50位领导人：*

Abdullah Seflan，沙特阿美

Ada Osakwe，澳洲航空

Adam Fahrenkopf，谷歌

Alagesan Hanippuya，RHB Banking Group

Andrew Walters，澳大利亚国家银行

Arman Köklü，通用电气

Bilel Manai，Al Bawsala

Boyan Slat，The Ocean Cleanup

众议员Bryan Steil，美国众议院

Charlyn Johnson，英国司法部

Diletta Invernizzi，Jacobs

Gabriel Costa Caldas，Alpha Ports

Geetha Gopal，松下

Gillian Dowds，BAE Systems Maritime

Gregory Daniels，Zoom

Greta Gerwig，导演

Greta Thunberg，气候变化活动家

Hayden Brown，Upwork

Janeen Blige，IBM

Jaspreet Dol，DXC

Jenk Oz，Thred

Jia Song，滴滴出行

Jonathan Kadishson，Burns & McDonnell

Julissa Mateo Abad，Bunker

Kamil Mroz，UCB

Kaspar Korjus，PactumAI

Katerina Treppeschova，Facebook

Kenneth Harris II，美国国家航空航天局

Laura Jones，特殊奥林匹克运动会

Leanne Pittsford，Include.io/Lesbians Who Tech

Lijuan Gao，NICE

Marina Tranchitella，Sport Club Internacional

Miishe Addy，Jetstream Africa

Pascale Sablan，S9 Architecure

Rajesh Kumar Nalla，Techimax IT

Prime Minster Sanna Marin，芬兰政府

Sevi Rich，必和必拓

Sitanshu Dash，Adobe

Stephen Xu，阿里巴巴

Taiwo Abraham，Horizant

Tamara Kotevska，纪录片制片人

Tiago Chavez Oliveira，巴西政府

Tim Kaltwasser，空中巴士

Vidhya Abhjith，Codewave Tech

Vihari Kanukollu，UrbanKisaan

Wanja Murekio，Safaricom

Whitney Wolfe Herd，Bumble

Ye Fei，中兴通讯

Yingjin Liu，DSM

Yoftahe Yohannes，爱立信

*所有产品名称、标志和品牌是各自所有者的财产

关于美国项目管理协会(PMI)

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