ConTe.it amplia la relazione con Guidewire per migliorare la gestione dei sinistri per i clienti

ROMA e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--ConTe.it, brand italiano del Gruppo Admiral specializzato nella vendita di polizze auto e moto online, e Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), la piattaforma di riferimento per le assicurazioni danni che vogliono innovare e crescere in maniera profittevole, hanno annunciato oggi che ConTe.it ha scelto ulteriori prodotti Guidewire Core e Data.

ConTe.it ha attualmente scelto il Guidewire ClaimCenter per la gestione dei sinistri e il Guidewire DataHub per le capacità di gestione dei dati a livello aziendale. Il brand assicurativo prevede di sostituire i sistemi esistenti, utilizzando la metodologia Agile, nel giro di due anni.

"Dopo il successo dei rilasci del PolicyCenter e del BillingCenter, ci siamo nuovamente affidati a Guidewire quale partner affidabile in ambito di applicativi per la gestione dei sinistri," ha dichiarato Paolo Rozzi, Head of Claims di ConTe.it. "ClaimCenter ci aiuterà a ridurre i tempi di gestione dei sinistri e a utilizzare maggiormente dati e analytics in modo efficace nelle nostre operazioni correlate al mondo sinistri. È una buona integrazione con gli altri nostri prodotti Guidewire che, combinati, ci aiuteranno a fornire un servizio sempre migliore ai nostri clienti."

L’utilizzo dei prodotti Guidewire consentirà a ConTe.it di:

Aumentare efficienza, produttività e scalabilità, integrando maggiormente le operazioni correlate ai sinistri con i sistemi di fatturazione e gestione delle polizze;

Raccogliere i dati in modo più semplice e sistematico ai fini di una migliore reportistica e controllo;

Dar corso alla sua vision sui clienti, facendo leva su automazione, IA e strumenti digitali di terzi.

"L’elemento principale alla base della nostra scelta è stata la totale integrazione dei nostri sistemi core al fine di supportare la riduzione dei costi dei sinistri, l'aumento dell'efficienza e la capacità di utilizzare le funzionalità OOTB che miglioreranno il lavoro quotidiano dei nostri dipendenti," ha dichiarato Paolo De Totero, Chief Information Technology, ConTe.it.

"Ringraziamo ConTe.it per la continua fiducia riposta in noi, a fronte della sua decisione di diventare un cliente a tutto tondo della Guidewire InsuranceSuite," ha affermato Keith Stonell, amministratore delegato EMEA, Guidewire Software. "ConTe.it spicca nel mercato italiano come brand assicurativo all'altezza dei valori di convenienza, semplicità e supporto. Siamo entusiasti di continuare a lavorare con la società mentre si prepara per il futuro."

ConTe.it

ConTe.it è il brand italiano di Admiral Group, la principale Compagnia di assicurazione auto con sedi nel Regno Unito, Spagna, Francia e Stati Uniti, oltre 6,8 milioni di clienti in tutto il mondo e uno staff globale con più di 10.000 persone. ConTe.it nacque nel 2008 in Italia e, negli ultimi anni, si è distinta per la sua offerta competitiva di prodotti assicurativi per il comparto auto e moto e per l'alta qualità del servizio alla clientela, che ascolta e risponde alle esigenze del cliente in modo chiaro e concreto. Una strategia che ha portato ConTe.it a superare la soglia dei 700 mila clienti. Nel 2020 ConTe.it ha conquistato il 4° posto nella speciale classifica Great Place to Work® Italia, categoria Grandi Aziende, riservata alle società con oltre 500 dipendenti, confermandosi nella TOP 5 per il quinto anno consecutivo.

Guidewire

Guidewire è la piattaforma di riferimento per le assicurazioni danni che vogliono coinvolgere i propri clienti, innovare e crescere in maniera profittevole. La nostra offerta combina applicazioni di core business con strumenti digital, data & analytics e di intelligenza artificiale, rendendoli disponibili anche in modalità software-as-a-service. Al 2019, più di 380 compagnie, da startup assicurative fino alle compagnie più grandi e complesse nel mondo, gestiscono il loro business tramite software Guidewire.

Per servire al meglio I nostri clienti ed aiutarli ad avere successo, evolviamo continuamente la nostra offerta. Siamo fieri di poter contare su una serie di oltre 1000 progetti conclusi con successo, supportati dal più grande team di Ricerca & Sviluppo e dal più ampio ecosistema di partner dell’industria assicurativa. Il nostro marketplace conta centinaia di applicazioni per accelerare integrazione, requisiti locali ed innovazione.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.guidewire.com e seguiteci su twitter: @Guidewire_PandC.

NOTA: Per informazioni sui marchi commerciali di Guidewire, visitare https://www.guidewire.com/legal-notices.