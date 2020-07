Cluster Reply si aggiudica il riconoscimento Microsoft Partner of the Year 2020 per l’Italia

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Cluster Reply ha annunciato oggi di aver ottenuto il riconoscimento Microsoft Partner of the Year 2020 per l’Italia. La società, parte del gruppo Reply, è stata premiata tra i migliori partner Microsoft a livello mondiale per l'eccellenza nell'implementazione di soluzioni innovative per i propri clienti basate su tecnologia Microsoft.

“In Reply siamo costantemente impegnati nell’offrire servizi innovativi, caratterizzati da flessibilità ed efficienza. La nostra società Cluster Reply, da 24 anni impegnata nello sviluppo di soluzioni basate su tecnologie Microsoft, è in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti e di aggiungere un importante vantaggio al loro business. Siamo orgogliosi di questo risultato, in quanto conferma ulteriormente la nostra expertise e le nostre capacità” – ha osservato Filippo Rizzante, CTO Reply.

Il riconoscimento "Microsoft Country Partner of the Year " premia i partner Microsoft a livello nazionale che nel corso dell'ultimo anno hanno sviluppato e fornito soluzioni innovative basate su tecnologie Microsoft. I vincitori del premio vengono selezionati tra una serie di oltre 3.300 candidature provenienti da più di 100 paesi in tutto il mondo. Cluster Reply è stata premiata per essersi distinta nell’offerta di soluzioni e servizi di livello eccezionale, per gli straordinari risultati ottenuti nel mercato italiano e per la capacità dimostrata nel supportare al meglio la crescita dei propri clienti.

La candidatura di Cluster Reply a questo prestigioso riconoscimento è stata sostenuta dalla presentazione di undici progetti realizzati per conto di clienti dei principali settori industriali, i quali hanno confermato l’orientamento verso l’innovazione e le competenze di Cluster Reply su tutte le tecnologie cloud delle diverse aree di soluzione di Microsoft: dalle Business Applications al Modern Workplace, dall’ Infra&Apps, ai Data e Artificial Intelligence.

“È un onore poter conferire il riconoscimento ai vincitori e ai finalisti dei Microsoft Partner of the Year Awards 2020” - ha osservato Gavriella Schuster, corporate vice president, One Commercial Partner, Microsoft. “Si tratta di partner esemplari, che offrono soluzioni efficaci in grado di risolvere tempestivamente le complesse sfide che le aziende di tutto il mondo sono chiamate ad affrontare, dalla comunicazione alla cooperazione virtuale per aiutare i clienti a esprimere appieno le loro potenzialità attraverso i servizi cloud Azure ed altri ancora. Sono orgogliosa di premiare e porgere le mie congratulazioni a tutti i vincitori e i finalisti”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo importante riconoscimento a Cluster Reply a conferma del costante impegno nel supportare le organizzazioni italiane nei progetti di trasformazione digitale e nel favorire percorsi di crescita in digitale. Un impegno rilevante da 24 anni che ha seguito l’evoluzione tecnologica delle piattafome Microsoft con competenze dedicate per rispondere alle nuove esigenze di innovazione delle nostre imprese”, ha dichiarato Silvia Candiani, Amministratore Delegato Microsoft Italia.

REPLY

Reply [MTA, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

CLUSTER REPLY

Cluster Reply è la società del gruppo Reply specializzata in servizi di consulenza e di integrazione di sistemi su tecnologie Microsoft. Cluster Reply è focalizzata sull'innovazione e, da sempre, offre soluzioni Microsoft, on-premise ed in cloud, nelle aree di Modern Workplace, Business Applications, Applications ed Infrastructure, Data e AI. La forte esperienza, maturata in oltre 20 anni di collaborazione con Microsoft in Italia, consente a Cluster Reply di aiutare i propri clienti a scegliere le migliori soluzioni Microsoft, in modo rapido ed efficace, apportando nel proprio lavoro le competenze certificate Microsoft ed una conoscenza distintiva del mercato e dei suoi processi. www.cluster.reply.com