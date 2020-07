ADVA und OTN Systems kooperieren bei Lösungen für industrielle Datennetze

MÜNCHEN, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit OTN Systems eingeht, um wesentliche Fragen bei der Datenübertragung für industrielle Anwendungen gemeinsam zu lösen. Die Unternehmen arbeiten bei durchgängigen Kommunikationslösungen zusammen, wobei speziell für industrielle Anwendungen entwickelte, robuste Netztechnik verwendet wird. Jetzt können Kunden in den Branchen Transport, Öl und Gas, Bergbau und Stromversorgung problemlos ihre bestehenden SONET/SDH-Netze ablösen und dabei die Vorteile der paketoptimierten Datenübertragung nutzen. Die Kombination der MPLS-TP-Lösung XTran von OTN Systems mit der offenen, optischen Übertragungstechnik FSP 3000 von ADVA ermöglicht perfekte Lösungen, die auch unter härtesten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können. Die Gesamtlösung bietet außerdem eine hochpräzise Netzsynchronisation und eine umfassende, betriebliche Überwachung. Damit wird maximale Verfügbarkeit gewährleistet, wie sie für neue industrielle Anforderungen notwendig ist.

„In der Zusammenarbeit mit ADVA können wir unsere Technologien und Knowhow gemeinsam nutzen. Damit bieten wir unseren Kunden umfangreiche Vorteile. Unsere Unternehmen vereint das Ziel, industrielle Anwender bei der Transformation ihrer Kommunikationsnetze zu unterstützen. Die integrierten Lösungen sind für sektorspezifische Anforderungen bei der Datenübertragung optimiert. Sie bringen unsere Kunden einen bedeutenden Schritt weiter“, sagte Jurgen Michielsen, CTO von OTN Systems. „Die Betreiber industrieller Datennetze suchen nach einer einfachen Möglichkeit, wie sie ihre bestehende SONET/SDH-Infrastruktur in ein paketvermittelndes Datennetz mit hoher Kapazität migrieren können. Die gemeinsame Lösung erlaubt einen einfachen, risikofreien und äußerst kostengünstigen Umstieg auf eine innovative Netzarchitektur.“

Um mit den Anforderungen neuer Anwendungen Schritt zu halten, brauchen industrielle Kommunikationsnetze mehr Bandbreite und eine höhere Qualität (QoS, Quality of Service). Sie benötigen Technologien, die einen einfachen Übergang von zunehmend veralteten SONET/SDH-Netzen zu einer paket-optimierten, optischen Übertragungstechnik unterstützen. Genau dies bieten die gemeinsamen Lösungen von ADVA und OTN Systems. So können im Betriebsnetz mehr Daten für die industrielle Automatisierung transportiert werden. Grundlage der gemeinsamen Lösungen ist die ADVA FSP 3000, ein offenes System zur optischen Datenübertragung, welches Signale unterschiedlicher Wellenlängen mithilfe von Multiplexing, Verstärkung, Dispersionskompensation, Leistungsnivellierung und Wellenlängenrouting effizient über große Entfernungen transportiert. Dieses Datenübertragungssystem wird mit der XTran MPLS-TP-Plattform von OTN Systems kombiniert, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurde und unterschiedliche Dienste effizient bündelt. Mittels der Verschlüsselungstechnologie ConnectGuard™ von ADVA wird die optische Datenübertragung zudem geschützt und so den zunehmenden Sicherheitsbedrohungen Rechnung getragen. Die präzise Synchronisation der Netze wird durch ADVAs Oscilloquartz-Portfolio gewährleistet.

„Wir arbeiten mit OTN Systems zusammen, um industrielle Kommunikationslösungen mit einer Reihe einzigartiger Vorteile bereitzustellen. Gemeinsam können wir die branchenweit zuverlässigsten und sichersten Gesamtnetze anbieten. Diese Lösungen sind für neueste, industrielle Anwendungen optimiert und wurden speziell für extreme Umgebungsbedingungen entwickelt“, kommentierte Christoph Glingener, CTO von ADVA. „Mit unserer FSP 3000 können industrielle Netze sowohl die Kosten der Datenübertragung als auch die betrieblichen Aufwendungen minimieren. Darüber hinaus können unsere gemeinsamen Kunden mit der ADVA Glasfaserüberwachungslösung ALM die Leistungsfähigkeit ihrer Netze weiter verbessern und die Betriebskosten senken. Diese Lösung gibt den Betreibern industrieller Datennetze die volle Kontrolle über ihr Fasernetz mit Echtzeitzugriff auf wesentliche Parameter. Darüber hinaus gewährleistet unsere Oscilloquartz-Technologie eine hochpräzise Netzsynchronisation, wie sie speziell für industrielle Anwendungen mit strengen Anforderungen bezüglich Latenz erforderlich ist.“

Über ADVA

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter www.adva.com.

Über OTN Systems

OTN Systems ist seit mehr als 30 Jahren ein führender Anbieter von Telekommunikationslösungen für Industriekunden mit unternehmenskritischen Anwendungen. Das Unternehmen hat eine einzigartige Plattform der nächsten Generation entwickelt, die auf industrielle Anwendungen zugeschnitten ist. XTran ist eine innovative, flexible Lösungsplattform für die Migration zu paketoptimierten Datennetzen. Die zugrunde liegende MPLS-TP-Technologie vermeidet die Komplexität der üblicherweise bei Netzbetreibern eingesetzten Lösungen. XTran gewährleistet sicheren und zuverlässigen Betrieb auch untere extremen Umgebungsbedingungen, wobei mit dem Managementsystem (TXCare) eine intuitive und einfache Handhabung unterstützt wird. Seit seiner Markteinführung im Jahr 2014 haben mehr als 100 Kunden weltweit XTran eingesetzt. Weitere Informationen zum Produkt- und Serviceangebot finden sich unter www.otnsystems.com. Hier wird auch erläutert, wie MPLS für den Betrieb von Telekomlösungen in industriellen Anwendungen vereinfacht wird.