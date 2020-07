Analog Devices kondigt combinatie aan met Maxim Integrated en versterkt zo leidende positie op gebied van analoge halfgeleiders

NORWOOD, Mass. & SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI) en Maxim Integrated Products, Inc. (Nasdaq: MXIM) hebben vandaag aangekondigd dat ze een definitieve overeenkomst zijn aangegaan uit hoofde waarvan ADI overgaat tot de overname van Maxim in een aandelentransactie waarbij de gecombineerde onderneming een waarde heeft van meer dan $ 68 miljard2. De transactie, die unaniem werd goedgekeurd door de Raden van Bestuur van beide bedrijven, zal ADI versterken als leider in analoge halfgeleiders met een grotere breedte en schaal in meerdere aantrekkelijke eindmarkten.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zullen de aandeelhouders van Maxim 0,630 van een gewoon ADI-aandeel ontvangen voor elk gewoon Maxim-aandeel dat ze in bezit hebben aan het einde van de transactie. Bij afsluiting zullen de huidige ADI-aandeelhouders ongeveer 69 procent van de gecombineerde onderneming bezitten, terwijl de Maxim-aandeelhouders ongeveer 31 procent zullen bezitten. De transactie is bedoeld om te kwalificeren als een belastingvrije reorganisatie voor Amerikaanse federale inkomstenbelastingdoeleinden.

"De boeiende aankondiging van vandaag met Maxim is de volgende stap in ADI's visie om een brug te slaan tussen de fysieke en digitale wereld. ADI en Maxim delen een passie voor het oplossen van de meest complexe problemen van onze klanten, en met de toegenomen breedte en diepte van onze gecombineerde technologie en talent, zullen we in staat zijn om completere, geavanceerdere oplossingen te ontwikkelen," aldus Vincent Roche, President en CEO van ADI. “Maxim is een gerespecteerde franchise voor signaalverwerking en energiebeheer met een bewezen technologieportfolio en een indrukwekkende geschiedenis van krachtige ontwerpinnovatie. Samen zijn we goed gepositioneerd om de volgende golf van halfgeleidergroei te realiseren, terwijl we voor iedereen een gezondere, veiligere en duurzamere toekomst creëren."

"Al meer dan drie decennia hebben we Maxim gebaseerd op één eenvoudig uitgangspunt: het voortdurend innoveren en ontwikkelen van hoogwaardige halfgeleiderproducten die onze klanten in staat stellen om uitvindingen te doen. Ik ben enthousiast over dit volgende hoofdstuk terwijl we samen met ADI de grenzen blijven verleggen van wat mogelijk is. Beide bedrijven hebben een sterke technische en technologische knowhow en innovatieve cultuur. Door samen te werken, zullen we een sterkere leider creëren en uitstekende voordelen bieden aan onze klanten, werknemers en aandeelhouders," stelde Tunç Doluca, President en CEO van Maxim Integrated.

Na de afsluiting zullen twee directeuren van Maxim toetreden tot de Raad van Bestuur van ADI, waaronder de President en CEO van Maxim, Tunç Doluca.

Overtuigende strategische en financiële redenen

Sectorleider met grotere mondiale schaal: de combinatie versterkt ADI's positie op het gebied van analoge halfgeleiders met een verwachte omzet van $ 8,2 miljard1 en een vrije kasstroom van $ 2,7 miljard1 op pro forma basis. De kracht van Maxim in de auto- en datacentermarkt, gecombineerd met ADI's kracht in de brede industriële, communicatie- en digitale gezondheidszorgmarkt, vullen elkaar enorm aan en zijn afgestemd op de belangrijkste seculiere groeitrends. Met betrekking tot energiebeheer vormen de toepassingsgerichte productaanbiedingen van Maxim een aanvulling op ADI's catalogus van brede marktproducten.

Verbeterde domeinexpertise en -capaciteiten: door de beste technologieën in hun klasse te combineren, worden ADI's diepgaande domeinexpertise en technische capaciteiten vergroot van DC tot 100 gigahertz, van nanowatt tot kilowatt en van sensor tot cloud, met meer dan 50.000 producten. Dit stelt het gecombineerde bedrijf in staat completere oplossingen aan te bieden, meer dan 125.000 klanten te bedienen en een groter aandeel van een totaal benaderbare markt van $ 60 miljard te veroveren3.

Gedeelde passie voor door innovatie geleide groei: de combinatie brengt vergelijkbare culturen samen die zijn gericht op talent, innovatie en uitmuntende techniek met meer dan 10.000 ingenieurs en ongeveer $ 1,5 miljard1 aan jaarlijkse investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Het gecombineerde bedrijf zal een bestemming blijven voor de meest getalenteerde ingenieurs in meerdere domeinen.

Winstgroei en kostenbesparingen: deze transactie zal naar verwachting bijdragen aan de aangepaste winst per aandeel binnen 18 maanden na afsluiting, met $ 275 miljoen aan kostensynergieën tot het einde van het tweede jaar, voornamelijk aangedreven door lagere operationele kosten en kosten van verkochte goederen. Bijkomende kostensynergieën als gevolg van productieoptimalisering zullen naar verwachting worden gerealiseerd tot het einde van het derde jaar na afsluiting.

Sterke financiële positie en kasstroomgeneratie: ADI verwacht dat het gecombineerde bedrijf een sterkere balans zal opleveren, met een pro forma netto hefboomratio van ongeveer 1,2x4. Deze transactie zal naar verwachting ook bijdragen aan de vrije kasstroom ten tijde van de afsluiting, wat extra rendementen voor de aandeelhouders mogelijk maakt.

Timing en goedkeuringen

De transactie wordt naar verwachting in de zomer van 2021 afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, inclusief ontvangst van Amerikaanse en bepaalde niet-Amerikaanse wettelijke goedkeuringen en goedkeuring door de aandeelhouders van beide bedrijven.

Adviseurs

Morgan Stanley was de belangrijkste financiële adviseur van ADI. BofA Securities trad ook op als financieel adviseur. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz was de juridisch adviseur.

J.P. Morgan was de exclusieve financiële adviseur van Maxim, en Weil, Gotshal & Manges LLP was de juridisch adviseur.

Informatie over conference call en webcast

ADI organiseert vandaag een conference call om de transactie te bespreken, te beginnen om 08:30 uur ET. Beleggers kunnen deelnemen via webcast, toegankelijk op de Investor Relations-gedeelten van de ADI-website op investor.analog.com. Beleggers kunnen ook telefonisch deelnemen (bel (800) 859-9560 of (706) 634-7193 voor internationale gesprekken, tien minuten voordat de call begint, en geef het wachtwoord 'ADI' op).

Een herhaling van de conference call is ongeveer twee uur na het einde van het gesprek beschikbaar en kan gedurende maximaal twee weken worden geraadpleegd door 855-859-2056 te bellen en de conferentie-ID 3573127 in te voeren.

Over Analog Devices

Analog Devices (Nasdaq: ADI) is een toonaangevend, wereldwijd bedrijf in hoogwaardige analoge technologie dat zich toelegt op het oplossen van de moeilijkste technische uitdagingen. We stellen onze klanten in staat om de wereld om ons heen te interpreteren door op intelligente wijze een brug te slaan tussen het fysieke en digitale met ongeëvenaarde technologieën die waarnemen, meten, voeden, verbinden en interpreteren. Ga naar http://www.analog.com.

Over Maxim Integrated

Maxim Integrated ontwikkelt innovatieve producten en technologieën voor analoge en gemengd-signaalproducten om systemen kleiner en slimmer te maken, met verbeterde beveiliging en meer energiezuinigheid. We maken ontwerpinnovatie mogelijk voor onze klanten in de auto-, industriële, gezondheidszorg-, mobiele consumenten- en clouddatacentermarkt om toonaangevende oplossingen te leveren die de wereld helpen veranderen. Lees meer op http://www.maximintegrated.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Deze communicatie heeft betrekking op een voorgestelde transactie voor bedrijfscombinatie tussen Analog Devices, Inc. ('ADI') en Maxim Integrated Products, Inc. ('Maxim'). Deze mededeling bevat 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de federale effectenwetgeving. Toekomstgerichte verklaringen hebben betrekking op verschillende onderwerpen, waaronder bijvoorbeeld projecties met betrekking tot de verwachte voordelen van de voorgestelde transactie, de verwachte impact van de voorgestelde transactie op de bedrijfsactiviteiten en toekomstige financiële en operationele resultaten van de gecombineerde organisatie, het verwachte bedrag en de timing van synergieën van de voorgestelde transactie en de verwachte sluitingsdatum voor de voorgestelde transactie. Verklaringen die geen historische feiten zijn, inclusief verklaringen over de overtuigingen, plannen en verwachtingen van ADI en Maxim, zijn toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van ADI en Maxim en zijn onderhevig aan een aantal factoren en onzekerheden, die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die worden beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen bevatten vaak woorden als 'verwachten,' 'anticiperen,' 'van plan zijn,' 'plannen,' 'geloven,' 'zullen,' 'schatten,' 'zouden,' 'doel' en soortgelijke uitdrukkingen, evenals variaties of de negatieve equivalenten van deze woorden. Onder meer de volgende belangrijke factoren en onzekerheden kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen worden beschreven: de onzekerheid over de omvang, de duur, en de effecten van de COVID-19-pandemie; politieke en economische onzekerheid, met inbegrip van haperende wereldwijde economische omstandigheden of de stabiliteit van krediet- en financiële markten, uitholling van het consumentenvertrouwen en daling van de uitgaven van klanten; onbeschikbaarheid van grondstoffen, diensten, leveringen of productiecapaciteit; veranderingen in geografische reikwijdte of product- of klantenmix; veranderingen in exportclassificaties, import- en exportregels of -rechten en -tarieven; veranderingen in de schattingen van ADI of Maxim van hun verwachte belastingtarief op basis van de huidige belastingwet; ADI's vermogen om de bedrijven en technologieën van Maxim succesvol te integreren; het risico dat de verwachte voordelen en synergieën van de voorgestelde transactie en groeivooruitzichten van de gecombineerde onderneming mogelijk niet volledig worden behaald op redelijk termijn, of helemaal niet; ongunstige resultaten van geschillen, waaronder de mogelijkheid van geschillen met betrekking tot de voorgestelde transactie; het risico dat ADI of Maxim niet in staat zal zijn om belangrijk personeel te behouden of in dienst te nemen; het risico dat verband houdt met het vermogen van ADI en Maxim om de goedkeuringen van hun respectievelijke aandeelhouders te verkrijgen die nodig zijn om de voorgestelde transactie te voltooien, en met het tijdstip van de sluiting van de voorgestelde transactie, inclusief het risico dat niet tijdig aan de voorwaarden van de transactie wordt voldaan of überhaupt, of het mislukken van het afsluiten van de transactie om een andere reden of om af te sluiten op basis van de verwachte voorwaarden, inclusief de verwachte fiscale behandeling; het risico dat enige wettelijke goedkeuring, toestemming of autorisatie die vereist is voor de voorgestelde transactie niet wordt verkregen of wordt verkregen onder voorwaarden die niet worden verwacht; onvoorziene moeilijkheden of uitgaven met betrekking tot de transactie, de reactie van zakenpartners en retentie als gevolg van de aankondiging en aanhangigheid van de transactie; onzekerheid over de langetermijnwaarde van ADI's gewone aandelen; en de verstrooiing van managementtijd in verband met transactiegerelateerde zaken. Deze risico's, evenals andere risico's die verband houden met de voorgestelde transactie, zullen worden opgenomen in de registratieverklaring op Formulier S-4 en de gezamenlijke proxyverklaring/prospectus die zal worden ingediend bij de Securities and Exchange Commission (de 'SEC') in verband met de voorgestelde transactie. Hoewel de lijst met hier gepresenteerde factoren en de lijst met factoren die in de registratieverklaring op Formulier S-4 moeten worden gepresenteerd, als representatief worden beschouwd, mag een dergelijke lijst niet worden beschouwd als een volledige verklaring van alle mogelijke risico's en onzekerheden. Voor aanvullende informatie over andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen, verwijzen wij u naar de respectievelijke periodieke verslagen van ADI en Maxim en andere documenten die bij de SEC zijn ingediend, met inbegrip van de risicofactoren in de meest recente kwartaalverslagen op Formulier 10-Q en de jaarverslagen op Formulier 10-K van ADI en Maxim. Toekomstgerichte verklaringen vertegenwoordigen de huidige verwachtingen van het management en zijn inherent onzeker en gelden alleen op de datum waarop ze worden gedaan. Behalve indien wettelijk vereist, aanvaardt of neemt ADI noch Maxim de verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie of om latere gebeurtenissen of omstandigheden of anderszins weer te geven.

Geen aanbieding of verzoek

Deze communicatie is niet bedoeld en vormt geen aanbod om effecten te kopen of te verkopen of het verzoek tot een aanbod om effecten te kopen of te verkopen, of een verzoek tot een stem of goedkeuring, noch zal er enige verkoop van effecten zijn in enig rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied. Er worden geen effecten aangeboden, behalve door middel van een prospectus dat voldoet aan de vereisten van artikel 10 van de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Aanvullende informatie over de fusie en waar deze te vinden is

In verband met de voorgestelde transactie is ADI voornemens bij de SEC een registratieverklaring in te dienen op Formulier S-4 dat een gezamenlijke proxyverklaring van ADI en Maxim zal bevatten en dat ook een prospectus van ADI vormt. Zowel ADI als Maxim kunnen ook andere relevante documenten indienen bij de SEC met betrekking tot de voorgestelde transactie. Dit document is geen vervanging voor de gezamenlijke proxyverklaring/prospectus of registratieverklaring of enig ander document dat ADI of Maxim bij de SEC kan indienen. De definitieve gezamenlijke proxyverklaring/prospectus (indien en wanneer beschikbaar) wordt naar de aandeelhouders van ADI en Maxim gestuurd. BELEGGERS EN EFFECTENHOUDERS MOETEN DE REGISTRATIEVERKLARING, DE GEZAMENLIJKE PROXYVERKLARING/PROSPECTUS EN ALLE ANDERE RELEVANTE DOCUMENTEN DIE MOGELIJK BIJ DE SEC ZIJN INGEDIEND, EVENALS ALLE WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN OP DEZE DOCUMENTEN, ZORGVULDIG EN IN HUN GEHEEL LEZEN ALS EN WANNEER ZE BESCHIKBAAR WORDEN OMDAT DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VOORGESTELDE TRANSACTIE BEVATTEN OF ZULLEN BEVATTEN. Beleggers en effectenhouders kunnen gratis kopieën van de registratieverklaring en gezamenlijke proxyverklaring/prospectus (indien en wanneer beschikbaar) en andere documenten met belangrijke informatie over ADI, Maxim en de voorgestelde transactie verkrijgen zodra dergelijke documenten zijn ingediend bij de SEC via de website die wordt beheerd door de SEC op http://www.sec.gov. Kopieën van de documenten die door ADI bij de SEC zijn ingediend, zijn gratis beschikbaar op de website van ADI op http://www.analog.com of door contact op te nemen met de afdeling Investor Relations van ADI via e-mail op investor.relations@analog.com of telefonisch op 781-461-3282. Kopieën van de documenten die door Maxim bij de SEC zijn ingediend, zijn gratis beschikbaar op de website van Maxim op investor.maximintegrated.com of door telefonisch contact op te nemen met de afdeling Investor Relations van Maxim op 408-601-5697.

Deelnemers aan het verzoek

ADI, Maxim en enkele van hun respectievelijke bestuurders en leidinggevende functionarissen kunnen worden beschouwd als deelnemers aan het verzoek om proxies met betrekking tot de voorgestelde transactie. Informatie over de bestuurders en leidinggevende functionarissen van ADI, inclusief een beschrijving van hun directe of indirecte belangen, al dan niet door effectenbezit, wordt vermeld in de proxyverklaring van ADI voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2020, die op 24 januari 2020 bij de SEC werd ingediend, en het jaarverslag van ADI op Formulier 10-K voor het fiscale jaar dat eindigde op 29 juni 2019, dat op 26 november 2019 bij de SEC werd ingediend. Informatie over de bestuurders en leidinggevende functionarissen van Maxim, inclusief een beschrijving van hun directe of indirecte belangen, al dan niet door effectenbezit, wordt vermeld in de proxyverklaring van Maxim voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2019, die op 27 september 2019 bij de SEC werd ingediend, en het jaarverslag van Maxim op Formulier 10-K voor het fiscale jaar dat eindigde op 29 juni 2019, dat op 21 augustus 2019 bij de SEC werd ingediend. Andere informatie over de deelnemers aan de proxyverzoeken en een beschrijving van hun directe en indirecte belangen, al dan niet door effectenbezit, zal worden opgenomen in de gezamenlijke proxyverklaring/prospectus en andere relevante materialen die bij de SEC moeten worden ingediend met betrekking tot de voorgestelde transactie wanneer dergelijke materialen beschikbaar komen. Beleggers dienen de gezamenlijke proxyverklaring/prospectus zorgvuldig te lezen wanneer deze beschikbaar komt voordat ze een stem- of investeringsbeslissing nemen. U kunt gratis kopieën van deze documenten verkrijgen bij ADI of Maxim met behulp van de hierboven aangegeven bronnen.

(ADI-WEB)

1 Op basis van gerapporteerde financiële gegevens voor FJ19 voor ADI en voor de laatste twaalf maanden eindigend op 28 september 2019 voor Maxim.

2 Gebaseerd op de aandelenkoers voor volledig verwaterde aandelen van 10 juli 2020 en de laatst gerapporteerde nettoschuld.

3 Bron: WSTS Semiconductor Forecast voor Analog in 2023.

4 Zoals gerapporteerd vanaf het meest recente kwartaaleinde; ADI, 2 mei 2020; Maxim, 28 maart 2020.

