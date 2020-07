Le Project Management Institute annonce la liste des 50 Next Generation Leaders to Watch

PHILADELPHIE--(BUSINESS WIRE)--Le Project Management Institute (PMI) a annoncé aujourd’hui sa première liste annuelle Future 50, qui recense les 50 leaders de la prochaine génération qui créent, construisent et transforment le monde grâce à des projets remarquables. Les 50 jeunes leaders avec des projets remarquables mis en vedette dans l’édition spécialement dédiée de juillet/août du magazine PM Network® représentent la vague du changement et des talents à travers le monde – un youthquake qui refaçonnera l'avenir et accélère l’innovation dans le moment présent. Parmi les récipiendaires, on retrouve des individus ayant à leur actif des accomplissements d’avant-garde, issus de tout un éventail de secteurs et de pays, dont la réalisatrice Greta Gerwig, Laura Jones des Olympiques spéciaux et Miishe Addy de Jetstream Africa.

D’après le récent rapport Pulse of the Profession® du PMI, seulement 40 pour cent des organisations déclarent privilégier l’attraction et le recrutement de la jeune génération de professionnels des projets. Mais ce que la liste Future 50 met en lumière est que cette prochaine génération sera cruciale pour apporter de la valeur aux entreprises et à la société, aujourd'hui comme demain.

« Alors qu’une nouvelle génération de leaders progresse à travers le monde, nous constatons qu’ils ont d’autres principes directeurs et motivations par rapport aux générations précédentes. Les organisations repensent déjà la façon dont elles attirent, conservent et contribuent à favoriser cette génération de talents », a déclaré Sunil Prashara, président et chef de la direction du Project Management Institute. « Cette nouvelle génération de chargés de projet est profondément engagée pour insuffler le changement à travers le monde – leurs qualités vont d’un sens profond de la responsabilité sociale à l’amélioration de l’environnement en passant par le renforcement de la diversité et de l’inclusion. Les 50 individus figurant sur cette liste figurent parmi les plus grands acteurs du changement de leur génération. Ils illustrent l’influence et le changement transformateur qui peuvent découler des projets. »

Dans le cadre de l’édition juillet/août de PM Network, le PMI a interrogé les lauréats Future 50 de cette année ainsi que d’autres professionnels chevronnés dans le monde entier afin de découvrir des moyens d’encourager cette prochaine génération de talents. L’édition explique également six règles pour exploiter les capacités de ces professionnels tournés vers l'avenir, notamment : susciter une culture de l'apprentissage ; suivre le rythme du développement ; une équipe de direction plus uniforme et plus communicative ; un travail avec un objectif bien défini ; ainsi qu’une rétroaction itérative constante.

Pour identifier les récipiendaires Future 50 de cette année, le PMI a contacté des centaines d’experts et parties intéressées du monde entier à des fins de candidature. Un comité spécial a examiné les professionnels des projets en plein essor et a réduit les options. Les finalistes ont ensuite été individuellement étudiés et/ou interrogés pour créer une liste représentant l’ensemble du spectre des régions, industries et accomplissements dans l’économie du projet – où le travail est de plus en plus centré autour de l’exécution de projets, grands et petits. Alors que certains récipiendaires sont des titulaires d’accréditations Project Management Professional (PMP)®, d’autres ne se définissent même pas comme des responsables de projets. Ce qui unit le Future 50 est un engagement vis-à-vis du travail de projet en tant que base pour un impact positif, aussi bien pour aujourd’hui que pour demain.

Pour connaître la liste complète des récipiendaires et en savoir plus sur les règles pour favoriser cette prochaine génération de talents, visitez PMI.org/Future50.

Liste des 50 Future Leaders to Watch * :

Abdullah Seflan, Saudi Aramco

Ada Osakwe, Qantas

Adam Fahrenkopf, Google

Alagesan Hanippuya, RHB Banking Group

Andrew Walters, National Australia Bank

Arman Köklü, GE

Bilel Manai, Al Bawsala

Boyan Slat, The Ocean Cleanup

Le membre du Parti républicain Bryan Steil, Chambre des représentants des États-Unis

Charlyn Johnson, Ministère de la justice du Royaume-Uni

Diletta Invernizzi, Jacobs

Gabriel Costa Caldas, Alpha Ports

Geetha Gopal, Panasonic

Gillian Dowds, BAE Systems Maritime

Gregory Daniels, Zoom

Greta Gerwig, Réalisatrice

Greta Thunberg, Militante du changement climatique

Hayden Brown, Upwork

Janeen Blige, IBM

Jaspreet Dol, DXC

Jenk Oz, Thred

Jia Song, Didi

Jonathan Kadishson, Burns & McDonnell

Julissa Mateo Abad, Bunker

Kamil Mroz, UCB

Kaspar Korjus, PactumAI

Katerina Treppeschova, Facebook

Kenneth Harris II, NASA

Laura Jones, Olympiques spéciaux

Leanne Pittsford, Include.io/Lesbians Who Tech

Lijuan Gao, NICE

Marina Tranchitella, Sport Club Internacional

Miishe Addy, Jetstream Africa

Pascale Sablan, S9 Architecure

Rajesh Kumar Nalla, Techimax IT

La première ministre Sanna Marin, Gouvernement finlandais

Sevi Rich, BHP

Sitanshu Dash, Adobe

Stephen Xu, Alibaba

Taiwo Abraham, Horizant

Tamara Kotevska, Productrice de documentaires

Tiago Chavez Oliveira, Gouvernement brésilien

Tim Kaltwasser, Airbus

Vidhya Abhjith, Codewave Tech

Vihari Kanukollu, UrbanKisaan

Wanja Murekio, Safaricom

Whitney Wolfe Herd, Bumble

Ye Fei, ZTE

Yingjin Liu, DSM

Yoftahe Yohannes, Ericsson

*Tous les noms de produits, logos et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs

À propos du Project Management Institute (PMI)

Le Project Management Institute (PMI) est la principale association mondiale pour ceux qui considèrent la gestion de projets, de programmes ou de portefeuilles comme leur profession. Par le biais d’activités de plaidoyer, de collaboration, d’éducation et de recherche à l’échelle mondiale, nous œuvrons à préparer plus de trois millions de professionnels partout dans le monde à l'économie du projet : la future économie dans laquelle le travail et les personnes sont organisés autour de projets, de produits, de programmes et de chaînes de valeur. Avec 50 ans d’existence, nous travaillons aujourd’hui dans presque tous les pays du monde pour faire progresser les carrières, améliorer le succès organisationnel et faire évoluer la profession de gestionnaire de projets grâce à des normes, des certifications, des communautés, des ressources, des outils, des recherches universitaires, des publications, des cours de perfectionnement professionnel et des occasions de réseautage reconnus mondialement. En tant que membre de la famille du PMI, ProjectManagement.com crée des communautés mondiales en ligne qui fournissent plus de ressources, de meilleurs outils, de plus vastes réseaux et des perspectives plus larges. Retrouvez-nous sur www.PMI.org, www.projectmanagement.com www.facebook.com/PMInstitute et sur Twitter à @PMInstitute.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.