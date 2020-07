PHILADELPHIA--(BUSINESS WIRE)--Project Management Institute (PMI) heeft vandaag zijn eerste jaarlijkse Future 50-lijst aangekondigd, met de 50 leiders van de volgende generatie die de wereld creëren, bouwen en transformeren door middel van opmerkelijke projecten. De vijftig jonge opvallende projectleiders die in het speciaal daarvoor bestemde juli/augustus-nummer van PM Network® magazine worden benadrukt, vertegenwoordigen de golf van verandering en talent over de hele wereld – een jeugdbeving die de toekomst een nieuwe vorm zal geven en innovatie in het hier en nu zal versnellen. Honorees omvatten baanbrekende prestaties van mensen uit verschillende industrieën en landen, waaronder directeur Greta Gerwig, Laura Jones van de Special Olympics en Miishe Addy van Jetstream Africa.

