Project Management Institute anuncia lista dos 50 líderes da próxima geração que devem ser considerados

FILADÉLFIA--(BUSINESS WIRE)--O Project Management Institute (PMI) anunciou hoje sua primeira lista anual do Future 50, que apresenta os 50 líderes da próxima geração que criam, constroem e transformam o mundo através de projetos notáveis. Os 50 jovens líderes de projeto em destaque na edição especialmente dedicada de julho/agosto da revista PM Network® representam a onda de mudança e talento em todo o mundo - um furacão de jovens prontos para remodelar o futuro e acelerar a inovação no aqui e agora. Os homenageados incluem conquistas inovadoras de pessoas de vários setores da indústria e países, incluindo a diretora Greta Gerwig, Laura Jones da Special Olympics e Miishe Addy da Jetstream Africa.

De acordo com o recente relatório do PMI Pulse of the Profession®, apenas 40% das empresas disseram que priorizam atrair e contratar a geração jovem de profissionais de projeto. Mas o que a lista do Future 50 destaca é que esta próxima geração será essencial para gerar valor para as empresas e a sociedade agora e no futuro.

“À medida que uma nova geração de líderes cresce no mundo inteiro, podemos observar que eles têm princípios e motivações adicionais quando comparados às gerações anteriores. As empresas já repensam como podem atrair, reter e ajudar a promover essa geração de talentos”, disse Sunil Prashara, presidente e CEO do Project Management Institute. “Esta próxima geração de líderes de projeto assumiu um intenso compromisso de promover mudanças no mundo inteiro - desde um profundo senso de responsabilidade social e melhoria do ambiente até a diversidade e a inclusão. As 50 pessoas apresentadas nesta lista são alguns dos maiores criadores de mudanças de sua geração. Eles exemplificam o poder e as mudanças transformadoras que podem acontecer através de projetos.”

Como parte da edição de julho/agosto da PM Network, o PMI entrevistou os vencedores do Future 50 deste ano, além de outros profissionais experientes no mundo inteiro para descobrir maneiras de incentivar a próxima geração de talentos. A edição também descreve seis regras para aproveitar o poder desses profissionais voltados para o futuro, incluindo desencadear uma cultura de aprendizado; acompanhar o ritmo do desenvolvimento; uma equipe de liderança mais motivadora e comunicativa; trabalho mais direcionado a propósitos; e feedback constante e iterativo.

Para identificar os homenageados do Future 50 deste ano, o PMI procurou centenas de especialistas e partes interessadas em todo o mundo para as indicações. Um comitê especial examinou os profissionais de projeto em ascensão e reduziu as opções. Depois disso, os finalistas foram pesquisados e/ou entrevistados individualmente para criar uma lista que representa todo o espectro de regiões, indústrias e realizações no The Project Economy - onde o trabalho se concentra cada vez mais na execução de projetos de grande e pequeno porte. Enquanto alguns homenageados são detentores de credenciais do Project Management Professional (PMP)®, outros nem se descrevem como gerentes de projeto. O que une o Future 50 é um compromisso com o trabalho do projeto como base de impacto positivo, para hoje e amanhã.

Para saber mais sobre a lista completa de homenageados e as regras para impulsionar esta próxima geração de talentos, visite PMI.org/Future50.

Os líderes do 50 Future a serem considerados são:*

Abdullah Seflan, Saudi Aramco

Ada Osakwe, Qantas

Adam Fahrenkopf, Google

Alagesan Hanippuya, RHB Banking Group

Andrew Walters, National Australia Bank

Arman Köklü, GE

Bilel Manai, Al Bawsala

Boyan Slat, The Ocean Cleanup

Rep. Bryan Steil, Câmara dos Deputados dos Estados Unidos

Charlyn Johnson, ministro da justiça do Reino Unido

Diletta Invernizzi, Jacobs

Gabriel Costa Caldas, Alpha Ports

Geetha Gopal, Panasonic

Gillian Dowds, BAE Systems Maritime

Gregory Daniels, Zoom

Greta Gerwig, Diretor

Greta Thunberg, ativista das mudanças climáticas

Hayden Brown, Upwork

Janeen Blige, IBM

Jaspreet Dol, DXC

Jenk Oz, Thred

Jia Song, Didi

Jonathan Kadishson, Burns & McDonnell

Julissa Mateo Abad, Bunker

Kamil Mroz, UCB

Kaspar Korjus, PactumAI

Katerina Treppeschova, Facebook

Kenneth Harris II, NASA

Laura Jones, Special Olympics

Leanne Pittsford, Include.io/Lesbians Who Tech

Lijuan Gao, NICE

Marina Tranchitella, Sport Club Internacional

Miishe Addy, Jetstream Africa

Pascale Sablan, S9 Architecure

Rajesh Kumar Nalla, Techimax IT

Primeira-ministra Sanna Marin, Governo da Finlândia

Sevi Rich, BHP

Sitanshu Dash, Adobe

Stephen Xu, Alibaba

Taiwo Abraham, Horizant

Tamara Kotevska, Produtora de Documentários

Tiago Chavez Oliveira, Governo do Brasil

Tim Kaltwasser, Airbus

Vidhya Abhjith, Codewave Tech

Vihari Kanukollu, UrbanKisaan

Wanja Murekio, Safaricom

Whitney Wolfe Herd, Bumble

Ye Fei, ZTE

Yingjin Liu, DSM

Yoftahe Yohannes, Ericsson

