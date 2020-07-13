Tokenise和MASEx在Gawah Holdings的主持下結成策略性聯盟

阿聯酋杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--兩家全球證券型代幣交易所攜手合作，將利用雙方綜合的策略性實力、優勢和資源，促進MASEx和Tokenise的增長。

Tokenise International最初由來自英國並經英國金融行為監管局(FCA)授權和監管的資深金融服務專業人士設立。他們建立了簡化的流程和程序，利用區塊鏈技術提高透明度和可稽核性，並創建了在其受監管的數碼證券交易所進行交易的創新產品。

MASEx由具有美國投資銀行和區塊鏈技術背景的專業人員管理。他們主要著重於中國、阿聯酋和東南亞的市場開發。

Gawah Holdings是總部位於阿拉伯聯合大公國的企業集團，也是MAS Capital Universal Exchange (MASEx)的主要投資者。Gawah Holdings副董事長Suhail Ansari表示：「我們安排了Tokenise與MASEx之間的這次結盟。Tokenise在西半球擁有受監管的證券交易所執照和經紀執照，而MASEx在亞洲STO交易市場中佔有重要地位，可以為發行者提供最適合他們的交易所選擇。結合這兩家交易所各自的優勢將為發行者提供無與倫比的通道，以進入全球STO交易市場，同時推動兩個實體的長期增長前景。我們為能夠繼續擴張並與全球合作夥伴建立聯繫感到自豪。」

關於Tokenise Stock Exchange

Tokenise Stock Exchange是巴貝多受到全面監管的數碼證券交易所，專門專注於代幣化證券。作為Tokenise International Limited集團的一部分，它使全球各地的公司都能將傳統資產和新資產類別上市，為發行者和投資者提供簡化的流程和無障礙的市場進入。這些基礎為代幣化證券的募資、一次發行、二次交易、清算、結算和註冊創建完整的端到端解決方案。此外，Tokenise在英國、歐盟和加勒比海擁有受監管的自營商經紀商執照，可進行進入交易所的直接市場接入交易(DMA)。

關於MASEx

MASEx是全球性的STO交易所，計畫通過數碼證券發行(DSO)並通過在阿聯酋的部分所有權，將中國和亞洲股票證券以及主要房地產代幣化和上市，以使亞洲和中國投資者能夠進行部分所有權的二級交易。

MASEx註冊成立於英屬加勒比海安圭拉島，並在臺北設有註冊代表處。 MASEx計畫與中東其他策略性機構投資者合作，從而在中東獲得數碼證券交易所牌照。

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