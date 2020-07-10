Bentley 软件公司 Acceleration Fund 宣布成立 Bentley 下属公司 Virtuosity

面向全球经销商的 Virtuoso Subscription 独特地结合 Bentley 的基础设施应用程序与专业服务

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The Value of a Virtuoso Subscription

宾夕法尼亚州，埃克斯顿--()--(美国商业资讯)--Bentley 软件公司是全球领先的综合软件和数字孪生服务提供商，致力于推进基础设施的设计、施工和运营。Bentley宣布其 Acceleration Fund 投资成立 Bentley 下属公司 Virtuosity。Virtuosity 将独家提供绑定 Bentley 基础设施建模、模拟或施工应用程序的Virtuoso Subscription 服务，该服务由 Virtuosity 专家在线提供，旨在加速并推动基础设施从业者取得成功。

Virtuoso Subscription 现已在 virtuosity.com 上提供。涵盖的 Bentley 应用程序有：MicroStationOpenBridgeOpenBuildingsOpenFlowsOpenRailOpenRoadsOpenSiteOpenTowerOpenWindPowerAutoPIPEContextCaptureLEGIONMOSESPLAXISRAMSACSSoilVisionSTAAD和 SYNCHRO，还包括 Bentley 的 iTwin Design Review云服务。Virtuosity 的专家服务可通过 Virtuoso Subscription 的“密钥”获取，它包括系列培训和一对一指导活动、点播课程与内容，在应用程序实际使用过程中，这些服务的集成度将不断加强。

Virtuosity 首席执行官 Allan Murphy 表示：“对于通过在线协同工作可以实现的目标，全球基础设施专业人士有了新的认识。我们认为这是开展商业创新的最佳时机：通过解决专业问题的专家提供的有力协助，Virtuosity Subscription 助力提升软件应用程序的功能。我们正在整理和上线我们领域的专业知识，以帮助每位基础设施从业人员都能充满自信地发挥出色才干！”

Beratende Ingenieure 的 Boley Geotechnick GmbH 经营合伙人 Werner Felber 表示：“借助 Virtuoso Subscription，我们全球各团队的专业人员都可以更高效地为项目提供支持。Virtuosity 的专家将帮助我们持续使用 Bentley 应用程序中的新功能，在迈向数字化的进程中保持领先地位，从而确保我们的市场竞争力，为客户交付最佳成果。”

关于 Bentley 下属公司 Virtuosity

Virtuosity Virtuoso Subscription 的全球独家提供商，涵盖 Bentley 软件公司的基础设施建模、模拟和施工应用程序。通过电子商务网站 virtuosity.com 购买的每个 Virtuoso Subscription 都与某个相应的 Bentley 软件应用程序独特地绑定在一起，由 Virtuosity 的专家提供在线服务，以加速并推动基础设施从业者取得成功。

关于 Bentley 软件公司的Acceleration Fund

Bentley 软件公司的 Acceleration Fund 成立于 2020 年，旨在通过投资开放生态系统中的新参与者和增量参与者，推动基础设施数字孪生的发展。Bentley 软件公司 Acceleration Fund 的使命是通过培育新企业、进行少数股权投资以及收购和扩展数字集成商，加速数字孪生的构建和发展，并为促成此目标的技术和创新提供支持。迄今为止的投资包括 Digital Water Works、Digital Construction Works、Virtuosity 和 The Cohesive Companies。请访问 www.bentleyaccelerationfund.com，首席加速官 Santanu Das 非常乐意回答有意愿加入该生态系统的参与者的问题。

关于 Bentley 软件公司

Bentley 软件公司是一家全球领先企业，致力于为工程师、建筑师、地理信息专家、施工人员和业主运营商提供推进基础设施设计、施工和运营的软件解决方案。Bentley 基于 MicroStation 的工程和 BIM 应用程序及其数字孪生云服务可推进交通运输和其他公共工程、公用事业、工业和资源工厂以及商业和机构设施的项目交付 (ProjectWise) 并提升资产性能 (AssetWise)。

Bentley 软件公司拥有 3,500 余名员工，服务于 172 个国家/地区，年营收超过 7 亿美元。自 1984 年成立以来，公司的多数股权一直归其创始成员——五位 Bentley 兄弟所有。www.bentley.com

Bentley、Bentley 徽标、Bentley Acceleration Fund、AssetWise、AutoPIPE、iTwin、LEGION、MicroStation、MOSES、OpenBridge、OpenBuildings、OpenFlows、OpenRail、OpenRoads、OpenSite、OpenTower、OpenWindPower、PLAXIS、ProjectWise、RAM、SACS、SoilVision、STAAD、SYNCHRO、Digital Water Works、The Cohesive Companies、Virtuosity 以及 Virtuoso Subscription 是 Bentley Systems, Incorporated 或其直接或间接全资子公司的注册或未注册商标或服务标志。其他品牌和产品名称均为其各自所有者的商标。

Contacts

Rachel Rogers
+1 415 827 7347
Rachel.Rogers@bentley.com
在 Twitter 上了解我们的最新信息：
@BentleySystems

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