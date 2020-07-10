Bentley 软件公司 Acceleration Fund 宣布成立 Bentley 下属公司 Virtuosity

宾夕法尼亚州，埃克斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Bentley 软件公司是全球领先的综合软件和数字孪生服务提供商，致力于推进基础设施的设计、施工和运营。Bentley宣布其 Acceleration Fund 投资成立 Bentley 下属公司 Virtuosity。Virtuosity 将独家提供绑定 Bentley 基础设施建模、模拟或施工应用程序的Virtuoso Subscription 服务，该服务由 Virtuosity 专家在线提供，旨在加速并推动基础设施从业者取得成功。

Virtuoso Subscription 现已在 virtuosity.com 上提供。涵盖的 Bentley 应用程序有：MicroStation、OpenBridge、OpenBuildings、OpenFlows、OpenRail、OpenRoads、OpenSite、OpenTower、OpenWindPower、AutoPIPE、ContextCapture、LEGION、MOSES、PLAXIS、RAM、SACS、SoilVision、STAAD和 SYNCHRO，还包括 Bentley 的 iTwin Design Review云服务。Virtuosity 的专家服务可通过 Virtuoso Subscription 的“密钥”获取，它包括系列培训和一对一指导活动、点播课程与内容，在应用程序实际使用过程中，这些服务的集成度将不断加强。

Virtuosity 首席执行官 Allan Murphy 表示：“对于通过在线协同工作可以实现的目标，全球基础设施专业人士有了新的认识。我们认为这是开展商业创新的最佳时机：通过解决专业问题的专家提供的有力协助，Virtuosity Subscription 助力提升软件应用程序的功能。我们正在整理和上线我们领域的专业知识，以帮助每位基础设施从业人员都能充满自信地发挥出色才干！”

Beratende Ingenieure 的 Boley Geotechnick GmbH 经营合伙人 Werner Felber 表示：“借助 Virtuoso Subscription，我们全球各团队的专业人员都可以更高效地为项目提供支持。Virtuosity 的专家将帮助我们持续使用 Bentley 应用程序中的新功能，在迈向数字化的进程中保持领先地位，从而确保我们的市场竞争力，为客户交付最佳成果。”

关于 Bentley 下属公司 Virtuosity

Virtuosity 是 Virtuoso Subscription 的全球独家提供商，涵盖 Bentley 软件公司的基础设施建模、模拟和施工应用程序。通过电子商务网站 virtuosity.com 购买的每个 Virtuoso Subscription 都与某个相应的 Bentley 软件应用程序独特地绑定在一起，由 Virtuosity 的专家提供在线服务，以加速并推动基础设施从业者取得成功。

关于 Bentley 软件公司的Acceleration Fund

Bentley 软件公司的 Acceleration Fund 成立于 2020 年，旨在通过投资开放生态系统中的新参与者和增量参与者，推动基础设施数字孪生的发展。Bentley 软件公司 Acceleration Fund 的使命是通过培育新企业、进行少数股权投资以及收购和扩展数字集成商，加速数字孪生的构建和发展，并为促成此目标的技术和创新提供支持。迄今为止的投资包括 Digital Water Works、Digital Construction Works、Virtuosity 和 The Cohesive Companies。请访问 www.bentleyaccelerationfund.com，首席加速官 Santanu Das 非常乐意回答有意愿加入该生态系统的参与者的问题。

关于 Bentley 软件公司

Bentley 软件公司是一家全球领先企业，致力于为工程师、建筑师、地理信息专家、施工人员和业主运营商提供推进基础设施设计、施工和运营的软件解决方案。Bentley 基于 MicroStation 的工程和 BIM 应用程序及其数字孪生云服务可推进交通运输和其他公共工程、公用事业、工业和资源工厂以及商业和机构设施的项目交付 (ProjectWise) 并提升资产性能 (AssetWise)。

Bentley 软件公司拥有 3,500 余名员工，服务于 172 个国家/地区，年营收超过 7 亿美元。自 1984 年成立以来，公司的多数股权一直归其创始成员——五位 Bentley 兄弟所有。www.bentley.com

Bentley、Bentley 徽标、Bentley Acceleration Fund、AssetWise、AutoPIPE、iTwin、LEGION、MicroStation、MOSES、OpenBridge、OpenBuildings、OpenFlows、OpenRail、OpenRoads、OpenSite、OpenTower、OpenWindPower、PLAXIS、ProjectWise、RAM、SACS、SoilVision、STAAD、SYNCHRO、Digital Water Works、The Cohesive Companies、Virtuosity 以及 Virtuoso Subscription 是 Bentley Systems, Incorporated 或其直接或间接全资子公司的注册或未注册商标或服务标志。其他品牌和产品名称均为其各自所有者的商标。