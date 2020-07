Le fonds d’accélération de Bentley Systems annonce le lancement de Virtuosity, une entreprise Bentley

The Value of a Virtuoso Subscription

EXTON, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Bentley Systems, Incorporated, fournisseur mondial de logiciels complets et de services de jumeaux numériques destinés à la conception, la construction et l’exploitation avancée d’infrastructures, a annoncé aujourd’hui que son fonds d’accélération avait investi pour lancer Virtuosity, une entreprise Bentley. Virtuosity propose un abonnement Virtuoso exclusif qui, associé à une application de modélisation, de simulation ou de construction d’infrastructures de Bentley, rassemble les services virtuels d’experts de Virtuosity, qui permettent d’accélérer et de faire progresser la réussite des professionnels des infrastructures.

Les abonnements Virtuoso sont désormais disponibles sur virtuosity.com, pour les applications Bentley, notamment MicroStation, OpenBridge, OpenBuildings, OpenFlows, OpenRail, OpenRoads, OpenSite, OpenTower, OpenWindPower, AutoPIPE, ContextCapture, LEGION, MOSES, PLAXIS, RAM, SACS, SoilVision, STAAD, et SYNCHRO, ainsi que pour le service de cloud de Bentley, iTwin Design Review . Les services experts de Virtuosity, accessibles grâce aux « clés » contenues dans les abonnements Virtuoso, comprennent toute une gamme d'activités de formation et de mentorat individuelles, ainsi que des contenus et des formations à la demande. Leur nombre augmente graduellement avec l’utilisation des applications.

Allan Murphy, le PDG de Virtuosity, déclare : « Les professionnels de l'infrastructure du monde entier ont pris conscience des possibilités que renferme la collaboration en ligne. Nous pensons que le moment est idéal pour inaugurer notre innovation commerciale : un abonnement Virtuoso qui optimise les fonctionnalités d’une application logicielle grâce à une assistance interne fournie par des experts du sujet. Nous mobilisons et virtualisons notre expertise du domaine pour aider tous les professionnels d’infrastructure à devenir de vrais virtuoses ! »

Werner Felber, partenaire de gestion chez Boley Geotechnick GmbH, Beratende Ingenieure, explique : « Grâce à l’abonnement Virtuoso, les professionnels de nos équipes à l’international peuvent contribuer aux projets de manière plus efficace. Les experts de Virtuosity nous aident à faire cette transition numérique en exploitant continuellement les applications de Bentley afin d’assurer notre compétitivité sur le marché et garantir les meilleurs résultats à nos clients. »

À propos de Virtuosity, une entreprise Bentley

Virtuosity est le fournisseur mondial exclusif des abonnements Virtuoso pour les applications de modélisation, de simulation et de construction d’infrastructures de Bentley Systems. Tous les abonnements Virtuoso, achetés via le site de e-commerce virtuosity.com, rassemblent de manière exclusive, associés aux applications logicielles Bentley, les services virtuels des experts de Virtuosity afin d’accélérer et de faire progresser la réussite des professionnels de l’infrastructure.

À propos du fonds d’accélération de Bentley Systems

Le fonds d’accélération de Bentley Systems a été fondé en 2020 pour investir dans de nouveaux partenaires prometteurs et leur donner l’opportunité d’ouvrir des écosystèmes permettant de faire progresser les jumeaux numériques d’infrastructure. Ce fonds est destiné à accélérer la création et le développement de jumeaux numériques et à promouvoir les technologies et innovations ainsi développées en soutenant de nouvelles entreprises au travers d'investissements minoritaires, ainsi qu'en acquérant et en développant des intégrateurs numériques. Les derniers investissements réalisés incluent Digital Water Works, Digital Construction Works, Virtuosity, et The Cohesive Companies. Le directeur du fonds d’accélération, Santanu Das, répond volontiers aux questions des potentiels futurs membres de cet écosystème sur le site www.bentleyaccelerationfund.com.

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems est un leader mondial en matière de solutions logicielles pour la conception, la construction et l’exploitation d’infrastructures destinées aux ingénieurs, architectes, professionnels des technologies géospatiales, constructeurs et propriétaires-exploitants. Les applications d’ingénierie et de BIM basées sur MicroStation de Bentley, ainsi que ses services de cloud de jumeau numérique, font progresser la réalisation de projets (ProjectWise) et la performance des actifs (AssetWise) pour les transports et autres travaux publics, services publics, usines industrielles et ressources, et les installations commerciales et institutionnelles.

Bentley Systems compte plus de 4 000 collaborateurs et atteint un chiffre d’affaires annuel de plus de 700 millions de dollars dans 172 pays. Depuis sa création en 1984, l’entreprise est restée majoritairement détenue par les cinq frères fondateurs Bentley. www.bentley.com

