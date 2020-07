Le développeur d'équipements de fitness en RV FitXR mobilise 7,5 millions de dollars dans le cadre d'une série d'opérations de capital-risque menées par Hiro Capital

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--FitXR, la première société d'équipement de fitness en RV, annonce aujourd'hui avoir obtenu un financement de 6,3 millions de dollars, sous la direction de Hiro Capital, avec le soutien continu des sociétés américaines BoostVC, Maveron et TenOneTen Ventures, ainsi qu'un montant supplémentaire de 1,2 million de dollars sous la forme d'un prêt à l'innovation, de la part d'Innovate UK.

FitXR, qui avait précédemment obtenu 1,25 million de dollars de fonds d'amorçage auprès d'investisseurs, utilisera ce nouvel investissement pour étendre ses activités en Europe et en Amérique du Nord, et pour accélérer le lancement de plusieurs nouveaux produits et services passionnants permettant aux gens de garder la forme dans la réalité virtuelle.

Cet investissement témoigne d'une grande confiance en FitXR, qui est devenu l'an dernier l'un des leaders du secteur du fitness en RV, avec pour mission de ramener le plaisir dans le domaine du fitness. Son premier produit, le jeu de rythme de boxe BoxVR, a connu un succès foudroyant et est devenu un best-seller permanent sur Oculus, Steam et PlayStationVR.

"Au cours de l'année dernière, nous avons redéfini le fitness et remis en question la perception qu'ont les gens de ce qu'est un entraînement amusant et efficace, en offrant une alternative aux personnes qui veulent rester en forme mais ne sont pas motivées par les offres de fitness traditionnelles", a déclaré Sam Cole, co-fondateur de FitXR. "Avec BoxVR, nous avons capté l'imagination des joueurs du monde entier et leur avons fait découvrir une nouvelle forme d'exercice qui est à la fois immersive et agréable. Nous sommes fiers de nous associer à Hiro Capital, qui est le leader dans le secteur du sport numérique, et nous sommes impatients de repousser les limites avec FitXR au cours de l'année à venir."

Cet investissement arrive à un moment passionnant pour FitXR. L'entreprise travaille actuellement sur une série de développements de produits qui s'étaleront sur les 12 prochains mois et qui sont destinés à redéfinir le fitness et à consolider FitXR en tant que leader mondial du fitness en RV.

Cherry Freeman, associée co-fondatrice de Hiro Capital, déclare : "FitXR est le meilleur de sa catégorie dans le secteur du fitness en RV, créant une nouvelle catégorie d'expérience RV en redéfinissant la manière dont les gens peuvent se mettre en forme et se renforcer. La reconnaissance mondiale de la capacité de FitXR à construire une communauté passionnée autour de son innovation et de sa créativité en fait un investissement très intéressant pour Hiro."

Luke Alvarez, associé fondateur de Hiro Capital, a ajouté : "Sam et son équipe sont des héros du fitness en RV et des entrepreneurs impressionnants. Avec l'accélération technologique qui s'est produite en 2020 et les grands changements dans l'exercice et le sport, FitXR est parfaitement positionné pour mener le fitness dans le Metaverse. Chez Hiro, nous sommes à la fois des joueurs et des mordus de sports/fitness - en tant que deuxième investissement dans les sports numériques et troisième investissement dans la RV/RM, FitXR convient parfaitement à notre portefeuille".

Nigel Walker, responsable des prêts à l'innovation et des partenariats avec les investisseurs chez Innovate UK, a déclaré : "Nous sommes heureux de nous associer à FitXR et d'offrir un prêt à l'entreprise pour développer des outils supplémentaires qui rendront la création de contenu plus efficace et plus rentable. En soutenant l'innovation de FitXR dans le domaine du sport et de l'exercice physique, nous soutenons un futur leader mondial potentiel et nous l'aidons à poursuivre son développement et sa croissance."

À propos de FitXR

FitXR innove dans le domaine du fitness virtuel, en contribuant à définir ce secteur avec des jeux et des services primés pour toutes les plateformes de réalité virtuelle (RV), de réalité augmentée (RA) et de réalité mixte (RM) populaires, au fur et à mesure de leur disponibilité. La première application de fitness de la société, BoxVR, a remporté de nombreux prix et a été décrite comme "Guitar Hero croisé avec un entraînement de boxe en studio". FitXR construit une suite de jeux de fitness de qualité professionnelle pour donner à chacun, où qu'il soit, l'expérience d'entraînement précise qu'il souhaite, quand il le souhaite. FitXR est basée au Royaume-Uni.

www.fitxr.com

À propos de Hiro Capital

Hiro Capital est un fonds de capital-risque technologique luxembourgeois / londonien qui investit dans des innovateurs américains, européens et britanniques dans les domaines des jeux, des sports d'aventure et des sports numériques. Hiro Capital investit généralement aux stades A et B des séries de post-création. Nous investissons à la fois dans des créateurs de contenu de premier plan dans les domaines des jeux, des sports numériques et des sports d'aventure, et dans des applications sectorielles de haute technologie spécifiques aux technologies du cloud, de la téléphonie mobile, du streaming, du Big Data, de l'IA, des dispositifs portables, de la RA et de la RV.

Nous soutenons des équipes d’entrepreneurs expérimentés qui conçoivent des technologies et des contenus innovants, qui se positionnent de manière très différenciée et qui ont le potentiel de connaître une grande croissance.

Nous sommes des investisseurs dans le domaine des jeux, des sports et des sports numériques qui sont aussi des entrepreneurs du secteur. Notre conviction fondamentale est que les jeux, les sports et les sports numériques seront un pilier central du divertissement, de la vie économique et sociale au milieu du 21e siècle. Nous investissons dans les innovateurs qui construisent cet avenir. https://hiro.capital/

À propos d’Innovate UK

Innovate UK fait partie de UK Research and Innovation, un organisme public non ministériel financé par une subvention du gouvernement britannique. Pour plus d'informations, visitez le site www.ukri.org. Nous stimulons la productivité et la croissance économique en aidant les entreprises à développer et à réaliser le potentiel de nouvelles idées, y compris celles issues de la base de recherche de classe mondiale du Royaume-Uni.

