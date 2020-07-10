rf IDEAS和理光簡化對多功能印表機的安全存取

伊利諾州羅靈梅多斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--用於身份驗證和邏輯存取之憑證讀取器的一流製造商rf IDEAS今天與理光(Ricoh)宣佈，其WAVE ID® Plus雙頻卡讀卡器技術與理光的第2.5代智慧型操作面板(SOP)整合。新型WAVE ID Ricoh Universal SOP讀卡器是最具創新性的讀卡器，適用於理光多功能印表機的安全擷取列印應用。

rf IDEAS和理光在合作提供安全的工作場所解決方案方面擁有成功的記錄，其解決方案具有最先進的身份識別和驗證功能。rf IDEAS全球銷售與行銷資深副總裁Tod Besse表示：「在我們繼續與列印業的領導者建立全球合作夥伴關係的過程中，我們很高興理光選擇rf IDEAS來開發連接其A3多功能裝置的創新型憑證讀取器設計。」

新型WAVE ID憑證讀取器擁有經過特殊設計的外殼，可在幾秒鐘內附著到智慧型操作面板上，而無需外部電纜或附加元件，並讓面板外觀更加時尚。授權使用者只需輕觸其員工憑證即可存取理光多功能印表機智慧型操作面板中簡單而強大的控制功能。

憑藉這種高度整合的無縫解決方案，rf IDEAS可繼續推動簡單、非接觸式存取的發展，以維護安全生產力。該讀卡器幾乎支援全球使用的所有感應式和非接觸式智慧卡。它的安全存取模組(SAM)插槽支援iCLASS® ID®/SE®/SEOS®或MIFARE®安全記憶體。該讀卡器還能夠支援行動憑證的藍芽(Bluetooth®)低能耗技術。

理光歐洲產品行銷副總裁Olivier Vriesendorp表示：「我們與rf IDEAS的長期合作關係為全球部署提供了安全的擷取列印功能。現在，使用新型WAVE ID Ricoh Universal SOP讀卡器，用戶可以獲得與他們已經習慣的多功能讀卡器相同的功能，而且其高度整合的外形與我們的智慧型操作面板一樣具有吸引力且易於使用。」

配有智慧型操作面板和整合WAVE ID Ricoh Universal SOP讀卡器的理光多功能裝置，為快速成長的安全列印市場帶來業界領先的簡便性和安全性。

關於rf IDEAS

rf IDEAS, Inc.是醫療、製造業、政府機構和企業使用的邏輯存取解決方案領域的領軍企業。在公司與一流的身份存取管理提供商建立的強大合作關係支撐下，rf IDEAS讀卡器能夠為單一登入、安全列印、出勤追蹤和其他需要驗證的應用提供創新解決方案。rf IDEAS讀卡器支援全球幾乎所有憑證，包括不斷成長的行動憑證集。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.rfIDEAS.com。

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