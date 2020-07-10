rf IDEAS和理光简化对多功能打印机的安全访问

伊利诺伊州罗灵梅多斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--用于身份验证和逻辑访问的凭据读取器的领先制造商rf IDEAS今天与理光(Ricoh)宣布，其WAVE ID® Plus双频卡读卡器技术与理光的第2.5代智能操作面板(SOP)实现了集成。新型WAVE ID Ricoh Universal SOP读卡器是最具创新性的读卡器，适用于理光多功能打印机的安全拉式打印应用。

rf IDEAS和理光在合作提供安全的工作场所解决方案方面拥有成功的记录，其解决方案具有最先进的身份识别和验证功能。rf IDEAS全球销售与营销高级副总裁Tod Besse表示：“在我们继续与打印行业的领导者建立全球合作伙伴关系的过程中，我们很高兴理光选择rf IDEAS来开发一种连接其A3多功能设备的创新型凭证读取器设计。”

新型WAVE ID凭证读取器拥有经过特殊设计的外壳，可在几秒钟内附着到智能操作面板上，而无需外部电缆或附加组件，并让面板外观更加时尚。授权用户只需点击其员工凭证即可访问理光多功能打印机智能操作面板中简单而强大的控制功能。

通过这种高度集成的无缝解决方案，rf IDEAS继续推动简单的非接触式访问的发展，以实现生产力工具的安全性。该读卡器几乎支持全球使用的所有感应式和非接触式智能卡。它有一个安全访问模块(SAM)插槽，支持iCLASS® ID®/SE®/SEOS®或MIFARE®安全卡。该读卡器还能够支持移动凭证的蓝牙(Bluetooth®)低能耗技术。

理光欧洲产品营销副总裁Olivier Vriesendorp表示：“我们与rf IDEAS的长期合作关系为全球部署提供了安全的拉式打印功能。现在，使用新型WAVE ID Ricoh Universal SOP读卡器，用户可以获得与他们已经习惯的多功能读卡器相同的功能，而且其高度集成的外形与我们的智能操作面板一样具有吸引力且易于使用。”

配有智能操作面板和集成WAVE ID Ricoh Universal SOP读卡器的理光多功能设备为迅速发展的安全打印市场带来了行业领先的简便性和安全性。

关于rf IDEAS

rf IDEAS, Inc.是医疗、制造业、政府机构和企业使用的逻辑访问解决方案领域的领军企业。在公司与领先的身份访问管理提供商建立的强大合作关系支撑下，rf IDEAS读卡器能够为单点登录、安全打印、出勤跟踪和其他需要验证的应用提供创新解决方案。rf IDEAS读卡器支持全球几乎所有凭证，包括不断增长的移动凭证集。如需了解更多信息，请访问www.rfIDEAS.com。

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