LONDEN--(BUSINESS WIRE)--FitXR, het toonaangevende VR-fitnessbedrijf, kondigt vandaag aan dat het $ 6,3 miljoen aan investeringsfinanciering heeft veiliggesteld, geleid door Hiro Capital, met voortdurende steun van het Amerikaanse BoostVC, Maveron en TenOneTen Ventures, samen met een extra $ 1,2 miljoen in de vorm van een innovatielening, van Innovate UK.

FitXR, die eerder 1,25 miljoen dollar aan seed-financiering van investeerders had gekregen, zal de nieuwe investering gebruiken om haar activiteiten in Europa en Noord-Amerika uit te breiden en om de lancering van verschillende opwindende nieuwe producten en diensten te versnellen zodat mensen fit kunnen blijven in Virtual Reality.

De investering is een duidelijke blijk van geloof in FitXR, die het afgelopen jaar is uitgegroeid tot een van de leiders in de VR-fitnesssector, met als missie het plezier terug te brengen in fitness. Het eerste product, het boksritmespel BoxVR, was een enorm succes en een continue bestseller op Oculus, Steam en PlayStationVR.

“In het afgelopen jaar hebben we fitness opnieuw gedefinieerd en de perceptie van mensen uitgedaagd over wat een leuke en effectieve training is, een alternatief voor mensen die fit willen blijven maar niet gemotiveerd zijn door het traditionele fitnessaanbod”, aldus Sam Cole, mede-oprichter van FitXR. “Met BoxVR hebben we de verbeeldingskracht van spelers over de hele wereld vastgelegd en hen kennis laten maken met een nieuwe vorm van oefenen die zowel meeslepend als plezierig is. We zijn er trots op om samen te werken met Hiro Capital, leiders in de digitale sportsector, en we kijken ernaar uit om het komende jaar nieuwe grenzen te verleggen met FitXR “.

