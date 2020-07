rf IDEAS et Ricoh simplifient l’accès sécurisé aux imprimantes multifonctions

ROLLING MEADOWS, Illinois--(BUSINESS WIRE)--rf IDEAS, l’un des principaux fabricants de lecteurs d’identification, destinés à l’authentification et à l’accès logique, a annoncé aujourd’hui aux côtés de Ricoh l’intégration de sa technologie de lecteur de carte à double fréquence, WAVE ID® Plus, avec le Panneau de commande intelligent (Smart Operation Panel, SOP) Gen 2.5 de Ricoh. Le nouveau WAVE ID Ricoh Universal SOP Reader est le lecteur le plus innovant destiné aux applications sécurisées d’impression via Internet avec les imprimantes multifonctions de Ricoh.

rf IDEAS et Ricoh ont démontré leur aptitude à travailler ensemble pour délivrer des solutions professionnelles, sécurisées qui offrent les capacités d’identification et d’authentification les plus avancées. « À l’heure où nous poursuivons notre partenariat mondial avec un leader du secteur de l’impression, nous sommes ravis que Ricoh ait choisi rf IDEAS pour développer une conception innovante de lecteur d’identifiants, qui se connecte à ses appareils multifonctions A3 », a déclaré Tod Besse, vice-président principal des ventes mondiales et du marketing, chez rf IDEAS.

Le nouveau lecteur d’identifiants WAVE ID offre un boîtier spécialement conçu, qui se clipse en quelques secondes au Panneau de commande intelligent, sans avoir besoin de câbles externes ou d’extensions, et complétant l’esthétique élégante du panneau de commande. Les utilisateurs autorisés entrent tout simplement leurs identifiants d’employé pour accéder aux commandes simples, mais performantes du Panneau de commande intelligent des imprimantes multifonctions de Ricoh.

Grâce à cette solution transparente et hautement intégrée, rf IDEAS continue de faire avancer la cause d’un accès simple et sans contact, en faveur d’une productivité sécurisée. Le lecteur est compatible avec la quasi-totalité des cartes intelligentes sans contact et de proximité, utilisées à travers le monde. Une fente dotée d’un module d’accès sécurisé (Secure Access Module, SAM) est compatible avec iCLASS® ID®/SE®/SEOS® ou avec la mémoire sécurisée MIFARE®. Le lecteur est également capable de supporter la technologie à basse énergie Bluetooth® pour les identifiants mobiles.

« Notre partenariat de longue date avec rf IDEAS délivre des capacités sécurisées d’impression via Internet, pour les déploiements à travers le monde », a déclaré Olivier Vriesendorp, vice-président du marketing produit, chez Ricoh Europe. « Aujourd’hui, grâce au nouveau lecteur WAVE ID Ricoh Universal SOP, les utilisateurs bénéficient de la même fonctionnalité polyvalente de lecteur de carte, à laquelle ils sont habitués, dans un format hautement intégré, aussi attrayant et facile d’utilisation que notre Panneau de commande intelligent. »

Les appareils multifonctions de Ricoh, équipés du Panneau de commande intelligent et du lecteur intégré WAVE ID Ricoh Universal SOP offrent une simplicité et une sécurité, parmi les plus abouties du secteur, à destination du marché de l’impression sécurisée, en pleine croissance.

À propos de rf IDEAS

rf IDEAS, Inc. est un leader des solutions d’accès logique pour les soins de santé, le secteur manufacturier, les gouvernements et les entreprises. Soutenus par les solides partenariats de l’entreprise avec les principaux fournisseurs de gestion des accès aux identités, les lecteurs de rf IDEAS ouvrent la voie à des solutions innovantes pour l’authentification unique, l’impression sécurisée, le traçage de la présence et d’autres applications nécessitant une authentification. Les lecteurs de rf IDEAS prennent en charge la quasi-totalité des technologies d’identification dans le monde, notamment l’ensemble croissant des techniques d’identification mobiles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.rfIDEAS.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.