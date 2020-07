Het Acceleration Fund van Bentley Systems kondigt de lancering aan van Virtuosity, een bedrijf van Bentley

The Value of a Virtuoso Subscription

The Value of a Virtuoso Subscription

EXTON, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Bentley Systems, Incorporated, een toonaangevende wereldwijde leverancier van softwareoplossingen en 'digital twins'-services om ontwerp, constructie en gebruik van infrastructuur te verbeteren, heeft vandaag aangekondigd dat haar Acceleration Fund heeft geïnvesteerd in de lancering van Virtuosity, een bedrijf van Bentley. Virtuosity biedt exclusieve Virtuoso-abonnementen. Deze combineren een Bentley-applicatie voor modellering, simulatie of aanleg van infrastructuur met de virtuele services van Virtuosity-deskundigen. Zo kunnen technici op het gebied van infrastructuur hun werk sneller en beter uitvoeren.

Virtuoso-abonnementen zijn nu beschikbaar op virtuosity.com voor Bentley-toepassingen waaronder MicroStation, OpenBridge, OpenBuildings, OpenFlows, OpenRail, OpenRoads, OpenSite, OpenTower, OpenWindPower, AutoPIPE, ContextCapture, LEGION, MOSES, PLAXIS, RAM, SACS, SoilVision, STAAD en SYNCHRO, en voor de iTwin Design Review-cloudservice van Bentley. De deskundige services van Virtuosity, toegankelijk via 'sleutels' van Virtuoso-abonnementen, omvatten een reeks trainingen en persoonlijke mentoractiviteiten. Ook profiteert u van cursussen en content on demand, die steeds verder worden geïntegreerd tijdens het daadwerkelijke gebruik van de toepassing.

Allan Murphy, CEO van Virtuosity CEO, zei: “Infrastructuurprofessionals erkennen nu allemaal de meerwaarde van online samenwerking. We denken dat dit het perfecte moment is om onze commerciële innovatie te introduceren: een Virtuoso-abonnement dat de functionaliteit van een softwaretoepassing uitbreidt dankzij intrinsieke hulp van deskundigen. We bundelen en virtualiseren onze branchekennis, zodat infrastructuurtechnici hun werk kunnen doen met het zelfvertrouwen van een virtuoos!"

Werner Felber, Managing Partner bij Boley Geotechnick GmbH, Beratende Ingenieure, zei het volgende: "Met Virtuoso-abonnementen kunnen de professionals in onze internationale teams effectievere projectondersteuning bieden. De experts van Virtuosity helpen ons om digitale ontwikkelingen bij te benen. Ze maken optimaal gebruik van de nieuwe mogelijkheden in Bentley-toepassingen, zodat we een gunstige concurrentiepositie op de markt hebben en we onze klanten de best mogelijke resultaten kunnen bieden."

Over Virtuosity, een bedrijf van Bentley

Virtuosity is wereldwijd de enige leverancier van Virtuoso-abonnementen voor de Bentley-applicaties voor modellering, simulatie en aanleg van infrastructuur. Elk Virtuoso-abonnement wordt afgesloten via de e-commercesite virtuosity.com en combineert op unieke wijze een Bentley-softwaretoepassing met virtuele services van Virtuosity-experts. Zo kunnen technici op het gebied van infrastructuur hun werk sneller en beter uitvoeren.

Over het Acceleration Fund van Bentley Systems

Het Acceleration Fund van Bentley Systems is opgericht in 2020 om te investeren in nieuwe en incrementele deelname aan open ecosystemen ter bevordering van infrastructuur met digital twins. Het Acceleration Fund van Bentley Systems heeft als missie om de creatie en het beheer van digital twins te versnellen. Ook richt het zich op verdere ontwikkeling van de technologieën en innovaties die hieruit voortkomen. Dit doen we door nieuwe ventures te stimuleren, minderheidsinvesteringen te doen en digitale integratoren te verwerven en uit te breiden. Tot nu toe hebben we geïnvesteerd in Digital Water Works, Digital Construction Works, Virtuosity en The Cohesive Companies. Santanu Das, Chief Acceleration Officer, beantwoordt graag vragen van potentiële deelnemers aan het ecosysteem. U kunt uw vragen stellen via www.bentleyaccelerationfund.com.

Over Bentley Systems

Bentley Systems is een toonaangevende wereldwijde leverancier van softwareoplossingen voor ontwerp, constructie en gebruik van infrastructuur, bedoeld voor ingenieurs, architecten, geomatica-professionals, constructeurs en eigenaar-gebruikers. Met de op MicroStation gebaseerde engineering- en BIM-toepassingen van Bentley en de cloudservices voor digital twins van Bentley kunnen projecten sneller worden opgeleverd (ProjectWise) en bedrijfsmiddelen beter worden ingezet (AssetWise) bij transport, publieke voorzieningen, nutsbedrijven, industriële bedrijven, fabrieken, commerciële instellingen en overheidsinstellingen.

Bentley Systems heeft meer dan 3500 medewerkers in dienst en genereert een jaaromzet van meer dan $700 miljoen in 172 landen. Vanaf de oprichting in 1984 hebben de vijf gebroeders Bentley een meerderheidsbelang in het bedrijf gehouden. www.bentley.com

