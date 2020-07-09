Esri總裁Jack Dangermond在聯合國高層政治論壇上致辭

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--GIS、智慧定位與地圖繪製科技領域的全球領導者Esri今天宣佈，其創辦人兼總裁Jack Dangermond在聯合國永續發展高層政治論壇上致辭。他是在7月7日重要的聯合國與成員國年度全球永續發展目標(SDG)審查會議上發表演講。

聯合國永續發展目標(SDG)包含17個目標和169個指標，所有191個聯合國會員國都已同意努力在2030年前達成這一目標。全球社會雖然已經團結起來對抗肆虐的疫情，但仍然面臨與SDG相關的多個複雜問題。COVID-19的應變行動已經顯示，資料和科技可以增強組織的效力和影響力。Esri的用戶，例如約翰霍普金斯大學和全球數以千計的其他政府和組織，已親眼目睹空間分析如何協助他們使用這些資料來採取有意義的行動。

Dangermond表示：「我們已經看到國際社會如何團結起來因應COVID-19的巨大挑戰。我個人認為，在這個特定時期，我們這個社會可以做的最重要的事情之一，就是幫助世界各國團結在一起，共同致力於我們為達成永續發展目標而展開的集體工作，並衡量這項工作的進度。」

在過去的幾年中，Esri與聯合國及其成員國合作建立被稱為「SDG聯合資訊系統」(FIS4SDG)的全球SDG資料中心網路。FIS4SDG致力於為世界各國和聯合國創建系統體系，以報告和監督邁向SDG的進展。Esri已大力投資於這一夥伴關係，為最低度開發的國家提供其ArcGIS平臺，用於蒐集、管理、監視和使用永續發展目標資料，以及為聯合國和參與成員國提供技術支援服務。

這項工作不僅需要科技，還需要能力建設，以便可以在各個國家內建立和加強支援與培訓計畫，以協助各國在地理方面整理其資料、予以視覺化並將資料連接到全球FIS4SDG系統。透過這項工作，各個國家可以對邁向永續未來的全球進展報告有所貢獻。

欲瞭解有關智慧定位和永續發展目標解決方案的更多資訊，請造訪：esri.com/en-us/solutions/industries/sustainability/sustainable-development/goals。

關於Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、智慧定位和地圖繪製領域的全球市場領導者，提供目前最強大的地理空間雲端技術，協助客戶充分發掘資料的潛力，以改善營運和業務成果。Esri成立於1969年，已有逾35萬家組織部署Esri軟體，其中包括90家《財星》100大企業、美國所有50個州政府、美國大大小小超過半數的縣、《富比士》美國100所最佳大學(Forbes Top 100 Colleges in the U.S.)排行榜中的87所，以及美國政府所有15個行政部門和數十家獨立機構。憑藉其對地理空間資訊科技的開創性承諾，Esri為數位轉型、物聯網(IoT)和進階分析設計最先進的解決方案。敬請瀏覽我們的網站：esri.com。

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