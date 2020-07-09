Esri总裁Jack Dangermond在联合国高层政治论坛上致辞

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--GIS、位置智能与地图技术全球领导者Esri今天宣布，其创始人兼总裁Jack Dangermond在联合国可持续发展高层政治论坛上发表了致辞。他是在7月7日重要的联合国与成员国年度全球可持续发展目标(SDG)审查会议上发表的讲话。

联合国可持续发展目标(SDG)包含17个目标和169个指标，所有191个联合国会员国都已同意努力在2030年前实现这一目标。全球社会虽然已经团结起来抗击肆虐的疫情，但仍然面临与SDG相关的多个复杂问题。应对COVID-19的行动已经表明，数据和技术可以增强组织的效力和影响力。Esri的用户，例如约翰霍普金斯大学和全球数以千计的其他政府和组织，已亲眼目睹空间分析如何帮助他们使用这些数据来采取有意义的行动。

Dangermond表示：“我们已经看到国际社会如何团结起来应对COVID-19的巨大挑战。我个人认为，在这个特定时期，我们作为一个社会可以做的最重要的事情之一，就是帮助世界各国团结在一起，共同致力于我们为实现可持续发展目标而开展的集体工作，并衡量这项工作的进度。”

在过去的几年中，Esri与联合国及其成员国合作建立被称为“SDG联合信息系统”(FIS4SDG)的全球SDG数据中心网络。FIS4SDG致力于为世界各国和联合国创建一个系统体系，以报告和监督SDG的进展。Esri已大力投资于这一伙伴关系，向最不发达国家提供其ArcGIS平台，用于收集、管理、监视和使用可持续发展目标数据，以及向联合国和参与成员国提供技术支持服务。

这项工作不仅需要技术，还需要能力建设，以便可以在各个国家内建立和加强支持与培训计划，以帮助各国在地理上组织其数据、对数据进行可视化并将数据连接到全球FIS4SDG系统。通过这项工作，各个国家可以为关于实现可持续未来的进展情况的全球报告做出贡献。

欲了解有关位置智能和可持续发展目标解决方案的更多信息，请访问：esri.com/en-us/solutions/industries/sustainability/sustainable-development/goals。

关于Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、智能定位和地图绘制领域的全球市场领导者，提供目前最强大的地理空间云技术，帮助客户充分挖掘数据的潜力，以改善运营和业务成果。Esri成立于1969年，已有逾35万家组织部署了Esri软件，其中包括90家《财富》100强公司、美国所有50个州政府、美国大大小小超过半数的县、《福布斯》美国100家最佳大学(Forbes Top 100 Colleges in the U.S.)榜单中的87所，以及美国政府所有15个执行部门和数十家独立机构。凭借其对地理空间信息技术开创性的承诺，Esri为数字化转型、物联网(IoT)和高级分析设计最先进的解决方案。敬请访问我们的网站：esri.com。

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