Sopra Steria signe le contrat d’acquisition de Sodifrance visant à créer un leader français des services du numérique dédiés au secteur de l’assurance et de la protection sociale

Sopra Steria (Paris:SOP) (Euronext Paris : SOP), un leader européen de la transformation digitale, a signé un contrat d’acquisition en vue d’acquérir un bloc de contrôle représentant 94,03 % du capital social de la société Sodifrance.

A la suite du communiqué de presse du 21 février 2020 annonçant une entrée en négociations exclusives, Sopra Steria et les actionnaires majoritaires de Sodifrance annoncent avoir signé un contrat portant sur l’acquisition indirecte par Sopra Steria (via l’acquisition des sociétés HP2M et STRATEG’e.BOSS) d’un bloc de contrôle représentant 94,03 % du capital social de la société Sodifrance à un prix fixe global équivalent à 62,8 M€1 pour 100 % du capital.

L’acquisition de ce bloc de contrôle serait intégralement payée en numéraire. Conformément à la règlementation applicable, à l’issue de l’acquisition du bloc de contrôle, Sopra Steria déposera, auprès de l’Autorité des marchés financiers, un projet d’offre publique de retrait suivie d’une procédure de retrait obligatoire sur les actions restant en circulation, à un prix de 17,99 euros par action.

Un expert indépendant sera désigné par le Conseil de surveillance de Sodifrance, en application des articles 261-1, I 1° et 2° et 261-1, II du règlement général de l’AMF, afin d’apprécier le caractère équitable des conditions financières de l’offre publique de retrait de Sopra Steria Group.

Créée en 1986, Sodifrance est une ESN française ayant réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 106,5 M€ et un taux de marge opérationnelle de 6,4 %. Elle bénéficie d’une forte expertise dans le domaine de l’assurance et de la retraite/protection sociale/santé (50 % du chiffre d’affaires) auprès de grands comptes. Sa présence dans le domaine bancaire est également importante (21 % du chiffre d’affaires). Elle dispose d’offres très intéressantes de modernisation des applications, de migration des données et de cybersécurité.

Le rapprochement avec Sodifrance permettra à Sopra Steria d’établir une position de leader en France dans le secteur de l’assurance et de la protection sociale avec un volume d’affaires d’environ 200 M€, l’acquisition de nouveaux clients et le renforcement de comptes existants. Il complètera l’offre du Groupe dans ce secteur (conseil, solutions, expertises technologiques et digitales) ce qui lui permettra d’accélérer la modernisation des patrimoines applicatifs des grands comptes. Les synergies de coût sont estimées à 4,6 M€ sur base annuelle à partir de la 2ème année pour un coût de mise en œuvre de 3,8 M€.

La réalisation de l’acquisition du bloc de contrôle devrait intervenir courant septembre 2020 et donner lieu au dépôt d’un projet d’offre publique de retrait fin septembre 2020. L’offre publique pourrait avoir lieu en octobre 2020 et le retrait obligatoire au mois de novembre 2020.

L’opération reste soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence.

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros en 2019.

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

À propos de Sodifrance

Entreprise de Services du Numérique créée en 1986, Sodifrance compte 1 160 collaborateurs. Son positionnement stratégique est aligné sur son slogan IT transformation to digital : à l’offre de services IT pour les applications et les infrastructures sont associées des expertises reconnues en modernisation des SI et migration de données, reposant sur des asset logiciels propres. De nouvelles expertises en transformation digitale et cybersécurité sont venues renforcer la proposition de valeur des offres du groupe. L’ensemble des prestations est réalisé en mode conseil, au forfait ou en centres de services de proximité dans les 11 implantations en France. Grâce à son usine logicielle développée par son équipe R&D de Nantes depuis 1993, Sodifrance a réalisé près de 200 projets de modernisation des SI legacy, permettant aux grandes entreprises de déployer leur stratégie digitale. Ces logiciels sont aussi distribués par sa filiale Mia-Software. Cotée en bourse sur le compartiment C d’Euronext (Mnemo : SOA) Sodifrance : http://www.sodifrance.fr

1 Un bloc d’actions serait acquis indirectement par Sopra Steria auprès des principaux actionnaires de HP2M et STRATEG’e.BOSS, correspondant à un prix par transparence de 17,16 euros par action Sodifrance, et deux autres blocs d’actions seraient acquis auprès de deux actionnaires de HP2M à un prix supérieur en application d’accords contractuels préexistants, correspondants à un prix par transparence de respectivement 17,92 euros et 17,99 euros par action Sodifrance.

