Trueblue annuncia l'integrazione con Microsoft Dynamics 365 per migliorare il Customer Engagement nel settore Life Science

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Trueblue rende accessibile il modello di lavoro digitale delle aziende nel settore farmaceutico e Life Science e annuncia l'integrazione del suo Artificial Intelligence Relationship Management (AiRM) con Microsoft Dynamics 365 e Power Platform al fine di migliorare l'esperienza del cliente per il mercato farmaceutico e Life Science.

AiRM si presenta come l'evoluzione del Customer Relationship Management (CRM), dove l'AI è il fondamento che alimenta le soluzioni operative e analitiche basate su Microsoft Dynamics 365. La sua capacità nativa di integrare dati provenienti da più fonti fornisce al cliente una visione a 360°, che permette l'implementazione di una strategia omni-canale. Unito a M.A.R.C. (My Artificial Intelligence Companion), l'assistente intelligente e virtuale di Trueblue, il risultato è un accesso notevolmente semplificato alle informazioni, per un'interazione completamente conversazionale attraverso smartphone e dispositivi portatili.

"Sono entusiasta di questa collaborazione. Microsoft è il partner ideale per noi", afferma Marco Bonesini, CEO & President di Trueblue. "Grazie alle sue soluzioni tecnologiche innovative, all'infrastruttura globale e alla leadership di mercato con una copertura di servizi in tutto il mondo, Microsoft ci permette di realizzare la nostra visione di un sistema unico nel suo genere, in cui l'AI è nativamente integrata con le aree operative e analitiche, migliorando e facilitando il customer engagment attraverso l’accesso costante e real time alle informazioni a portata di mano”.

L'obiettivo di questa integrazione è quello di fornire ai clienti la tecnologia più avanzata sul mercato, dando loro l'opportunità -

attraverso AiRM - di gestire e interagire nel modo più semplice e innovativo, rivoluzionando così il multichannel customer engagement utilizzando le piattaforme Microsoft e l'esperienza di Trueblue nel mercato farmaceutico.

“Mai come ora i prodotti farmaceutici e life science sono stati così importanti per il mondo, quindi diamo il benvenuto a Trueblue nell’ecosistema Business Application di Microsoft, come parte del programma ISV Connect,” ha dichiarato Steven Guggenheimer, Corporate Vice President. “Trueblue ha integrato le sue soluzioni per le life science e l'industria farmaceutica con Dynamics 365 e la Power Platform. Questa integrazione creerà più scelta sul mercato e aumenterà il valore del cliente in questo settore.”

About Trueblue

Trueblue fornisce soluzioni leader del settore di BI e AI ready-to-use, basate su cloud, per il mercato Life Sciences.

Da oltre 20 anni Trueblue supporta le principali multinazionali del settore farmaceutico creando e portando soluzioni tecnologiche innovative che guidano il continuo miglioramento del business.

La nostra comprensione unica e olistica dell'impronta globale dei dati, insieme alla nostra profonda conoscenza del settore e alla nostra genuina attenzione alla Customer Experience, ci dà la capacità di co-creare soluzioni dirompenti ed efficaci che vengono rapidamente adottate dagli utenti finali e che sono state, anno dopo anno, riconosciute dalle società di consulenza leader del settore (ad esempio Gartner).