Brunei Shell Marketing (BSM)選擇P97的PetroZone®為汶萊36個加油站提供殼牌駕駛人應用程式

休士頓和汶萊斯里巴加灣--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--BSM今天宣佈，它已選擇雲端行動商務領導者P97 Networks來邁出其數位化旅程（即BSM行動應用程式）的第一步。這款植基於P97的PetroZone行動商務平臺的新行動應用程式在推出之時支援兩種語言（英語和馬來語），方便駕駛人找到最近的BSM零售站、顯示燃油價格並列出每座加油站可提供的服務。此外，BSM行動應用程式還將支援燃料和店內商品促銷。

在推出後不久，BSM行動應用程式將支援安全的行動支付，以及整合的忠誠度和個人化數位服務，適用於其36座加油站網路的燃料和店內商品銷售。該行動應用程式將為顧客提供升級的安全性、效率和價值，並將改善他們的加油和店內購物體驗。

P97亞太區董事總經理Brad Jones表示：「我們很榮幸BSM選擇P97來管理其行動支付和整合的忠誠度與個人化數位服務。行動支付的爆炸性成長表示消費者在加油時期望獲得無縫的支付體驗，而BSM將讓這種體驗帶來更高的消費者忠誠度。」

殼牌選擇P97的PetroZone行動商務平臺是因為它在速度、安全性和可靠性方面的良好記錄。PetroZone可保護消費者免受詐騙，並且符合SOC 2 Type 1、SOC 2 Type 2、PCI PA-DSS Level 1 ROC和GDPR的要求。

關於P97 Networks, Inc.

P97 Networks以PetroZone品牌為便利零售和燃料行銷業提供安全的雲端行動商務和數位行銷解決方案。P97的商務解決方案利用以身份和地理位置為基礎的軟體科技，安全地連接數以百萬計的個人手機和聯網汽車，以創造獨特的聯網消費體驗，以此提升便利商店營運商、行銷商和石油公司吸引和留住客戶的能力。

@p97networks

www.p97.com

關於Brunei Shell Marketing (BSM)

Brunei Shell Marketing Company Ltd是汶萊政府與荷蘭皇家殼牌公司成立的合資企業。自1950年代第一座殼牌加油站開始，BSM已擴展到36座零售站，以因應該國駕駛人的需求。除了最知名的燃料產品外，BSM的產品組合中還有其他產品，其中包括殼牌潤滑油和環保塗料；液化石油氣；和用於航空、船對船加油和瀝青的Jet A-1燃料。

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