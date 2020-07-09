Brunei Shell Marketing (BSM)选择P97的PetroZone®为文莱36个加油站提供壳牌驾驶者应用

休斯顿和文莱斯里巴加湾--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--BSM今天宣布，它已选择通过云移动商务领导者P97 Networks迈出了其数字化旅程即BSM移动应用的第一步。这款基于P97的PetroZone移动商务平台的新移动应用在推出之时支持两种语言（英语和马来语），方便驾驶者找到最近的BSM零售站、显示燃油价格并列出每座加油站可提供的服务。此外，BSM移动应用还将支持燃料和店内商品促销。

在推出后不久，BSM移动应用将支持安全的移动支付，以及集成的忠诚度和个性化数字服务，适用于其36座加油站网络的燃料和店内商品销售。该移动应用将为顾客提供增强的安全性、效率和价值，并将改善他们的加油和店内购物体验。

P97亚太区董事总经理Brad Jones表示：“我们很荣幸BSM选择P97来管理其移动支付和集成的忠诚度与个性化数字服务。移动支付的爆炸性增长意味着消费者在加油时期望获得无缝的支付体验，而BSM将让这种体验带来更高的消费者忠诚度。”

壳牌选择P97的PetroZone移动商务平台是因为它在速度、安全性和可靠性方面的良好记录。PetroZone可保护消费者免受欺诈，并且符合SOC 2 Type 1、SOC 2 Type 2、PCI PA-DSS Level 1 ROC和GDPR的要求。

关于P97 Networks, Inc.

P97 Networks通过PetroZone品牌为便利零售和燃料营销行业提供安全的云移动商务和数字营销解决方案。P97的商务解决方案利用基于身份和地理位置的软件技术，安全地连接数以百万计的个人手机和联网汽车，以创造独特的联网消费体验，以此增强便利店运营商、营销商和石油公司吸引和留住客户的能力。

@p97networks

www.p97.com

关于Brunei Shell Marketing (BSM)

Brunei Shell Marketing Company Ltd由文莱政府与荷兰皇家壳牌公司合资组建。自1950年代第一座壳牌加油站开始，BSM已扩展到36座零售站，以满足该国驾车者的需求。除了最知名的燃料产品外，BSM的产品组合中还有其他产品，其中包括壳牌润滑油和环保涂料；液化石油气；和用于航空、船对船加油和沥青的Jet A-1燃料。

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