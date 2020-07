American Express, Discover, Mastercard et Visa vont promouvoir l'expansion mondiale d'une expérience de paiement numérique simple et cohérente

NEW YORK et RIVERWOODS, Illinois et PURCHASE, New York et SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Le commerce électronique a atteint de nouveaux sommets à travers le monde, car de plus en plus de consommateurs se connectent en ligne pour effectuer des achats sécurisés et sans contact auprès de divers commerçants et plateformes. Il est désormais plus important que jamais de rendre l'expérience de paiement en ligne transparente et cohérente sur tous les types de canaux et de cartes numériques. Aujourd'hui, American Express, Discover, Mastercard et Visa ont annoncé qu’au sein de chaque société des préparatifs techniques sont en cours pour étendre mondialement la plateforme de paiement en ligne Click to Pay. Basée sur la norme de l'industrie EMV® Secure Remote Commerce, cette solution sera déployée dans de nouvelles régions, dont les zones géographiques suivantes : Australie, Brésil, Canada, Hong Kong, Irlande, Koweït, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Qatar, Arabie saoudite, Singapour, Émirats arabes unis et Royaume-Uni, et ultérieurement d'autres régions.

Click to Pay vise à simplifier et sécuriser la commande en ligne pour les consommateurs sur les sites Web et mobiles, les applications mobiles et les appareils connectés en remplaçant la saisie fastidieuse des numéros de compte personnels et des informations à la caisse. La solution de paiement numérique avancée veut refléter l'expérience de paiement cohérente et interopérable offerte dans les magasins physiques – avec un terminal unique acceptant tous les paiements par carte. Pour atteindre cet objectif d'interopérabilité, la vision d'avenir requiert que Click to Pay puisse offrir aux consommateurs une expérience rationalisée via n’importe quel environnement ou réseau de paiement numérique.

En octobre 2019, American Express, Discover, Mastercard et Visa ont annoncé la solution de paiement numérique universelle aux États-Unis. Depuis lors, plus de 10 000 commerçants ont permis à leurs clients de cliquer pour payer, y compris Cinemark, Crate & Barrel, Expedia, Fresh Direct, Jo-Ann Fabric and Crafts, Joseph A. Bank, la division marketplace de Rakuten U.S., Saks Fifth Avenue et SHOP.com, entre autres. Parmi d'autres prestigieuses enseignes du monde entier déterminées à soutenir Click to Pay, on peut citer Emirates, Mitre 10 (Nouvelle Zélande) Ltd., Noel Leeming, 1-day, Pizza Hut Australia, The Warehouse, Torpedo7, Ticketek et Warehouse Stationery. Pour les commerçants, cette solution de paiement peut aider à réduire les points de friction lors des achats de biens et de services, quand des dons sont effectués, ou lorsque la saisie manuelle de la carte a toujours été nécessaire pour le paiement en ligne. Les commerçants peuvent désormais accéder à un seul terminal virtuel pour plusieurs marques de cartes, ce qui offre aux consommateurs une expérience de paiement numérique globale plus simple et plus fluide.

« À l'heure actuelle, plus que jamais, la demande de produits frais et de livraison d'épicerie est à un niveau record, de nombreux nouveaux clients essayant FreshDirect pour la première fois », a déclaré Tammy Berentson, directrice du marketing chez FreshDirect. « ∘À ces nouveaux clients, comme à notre fidèle clientèle, Click to Pay offre la certitude que leurs transactions seront simples, efficaces et sécurisées.∘»

Pour accroître l'acceptation au-delà des marchands existants, chaque réseau commence à travailler avec ses fournisseurs de services de paiement, ses passerelles et ses acquéreurs à travers l'écosystème afin de mettre au point une caisse en ligne rationalisée qui prendra en charge tous les réseaux participants. Aux États-Unis, des partenaires tels qu’ACI Worldwide, Aurus, Blackbaud, BlueSnap, Braintree (un service PayPal), Cybersource, Global Payments, Mastercard Payment Gateway Services et Square offrent à leurs commerçants, l’option d'activer Click to Pay. Un soutien supplémentaire pour l'expansion de Click to Pay émane de partenaires internationaux tels que Checkout.com, Noon Payments, SafeCharge et Windcave, entre autres, à mesure que les réseaux le déploient dans de nouvelles zones géographiques.

L'icône Click to Pay consiste en un pentagone orienté sur son côté avec une représentation stylisée d'un symbole d'avance rapide sur la droite, le tout formé par une ligne continue. Cette marque déposée appartient à EMVCo, LLC qui en a autorisé l’utilisation.

