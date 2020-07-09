美國運通、Discover、萬事達卡和Visa將推動簡單、一致的數位結帳體驗在全球的擴展

紐約、伊利諾州RIVERWOODS、紐約州PURCHASE和舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--隨著越來越多的消費者在各個商家和平臺上進行安全、無接觸式線上購物，電子商務已在全球達到新的高度。現在，跨所有類型數位通路和卡片的順暢且一致的線上結帳體驗比以往任何時候都更為重要。今天，美國運通(American Express)、Discover、萬事達卡(Mastercard)和Visa宣布，他們已分別開始為Click to Pay線上結帳在全球其他地區的擴展（根據EMV® Secure Remote Commerce產業標準）進行技術準備，這些地區包括澳大利亞、巴西、加拿大、香港、愛爾蘭、科威特、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、卡達、沙烏地阿拉伯、新加坡、阿聯和英國，其他國家也將緊隨其後。

Click to Pay旨在透過在結帳時替換費時的個人帳號和資訊的鍵盤輸入，使消費者跨Web與行動網站、行動應用程式和連接設備的線上結帳變得簡單而安全。這種先進的數位結帳解決方案反映了實體商店中一致、可互通的結帳體驗，只要一個終端機就可以接受所有卡片付款。與互通性目標一致，未來的願景是Click to Pay將為消費者提供跨任何數位結帳環境或網路的簡化體驗。

美國運通、Discover、萬事達卡和Visa於2019年10月在美國宣布了通用數位結帳解決方案。自那時以來，已有超過10,000個商家為客戶提供了Click to Pay方案，包括Cinemark、Crate & Barrel、Expedia、Fresh Direct、Jo-Ann Fabric and Crafts、Joseph A. Bank、樂天美國市場、Saks Fifth Avenue和SHOP.com等。世界各地致力於支援Click to Pay的其他知名商家包括阿聯航空、Mitre 10 (New Zealand) Ltd.、Noel Leeming、1-day、必勝客澳大利亞、The Warehouse、Torpedo7、Ticketek和Warehouse Stationery。對於商家而言，這種結帳解決方案可以幫助減少在購買商品和服務以及進行捐贈的過程中或在線上結帳過程中歷來需要手動輸入卡片資訊的情況下摩擦的產生。商家現在可以使用針對多個卡片品牌的單一虛擬終端機，這為消費者提供了更簡單、更流暢的整體數位結帳體驗。

FreshDirect行銷長Tammy Berentson表示：「目前，對配送新鮮食品和雜貨的需求比以往任何時候都高，許多新客戶首次嘗試使用FreshDirect。對於這些新客戶以及我們的忠實擁護者，Click to Pay可以使他們的交易變得簡單、高效率和安全。」

為了在現有商家以外增加認可度，每個網路都開始與其在整個生態系統中的支付服務提供者、閘道和收單機構合作，以準備使用可支援所有參與網路的簡化線上結帳。在美國，包括ACI Worldwide、Aurus、Blackbaud、BlueSnap、Braintree（一種PayPal服務）、Cyber source、Global Payments、Mastercard Payment Gateway Services和Square在內的合作夥伴都為其商家提供啟用Click to Pay的選項。隨著網路在新的地區推出，國際合作夥伴，包括Checkout.com、Noon Payments、SafeCharge和Windcave等將為Click to Pay的擴張提供更多支援。

關於美國運通

美國運通(American Express)是一家全球綜合支付公司，為客戶提供豐富生活及成就商業成功的產品、見解和經驗。欲瞭解有關Click to Pay更多資訊，請造訪americanexpress.com，或在facebook.com/americanexpress、instagram.com/americanexpress、Linkedin.com/company/american-express、twitter.com/americanexpress和youtube.com/americanexpress上掌握我們的最新動態。

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關於Discover

Discover Financial Services (NYSE: DFS)是一家直接銀行與支付服務公司，擁有美國金融服務領域最受認可的品牌之一。自1986年成立以來，該公司已成為美國最大的卡片發行商之一。該公司發行美國現金獎勵的先驅Discover卡，並透過其直接銀行業務提供私人學生貸款、個人貸款、房屋貸款、支票與儲蓄帳戶以及存款證明。它經營由Discover Network組成的Discover Global Network，擁有數百萬個商家和現金存取位置；經營美國領先的ATM /簽帳卡網路之一PULSE；還經營得到全球認可的全球支付網路Diners Club International。有關更多資訊，請造訪www.discover.com/company。

關於萬事達卡 (NYSE:MA)

萬事達卡(Mastercard)是支付行業的一家全球技術公司。我們的使命是透過使交易安全、簡單、智慧和可存取，來連接和推動包容性的數位經濟，使每個地方的所有人都能夠受惠。我們的創新和解決方案透過利用安全的資料與網路、夥伴關係和熱情，可以幫助個人、金融機構、政府和企業發揮最大的潛力。我們的正派做法(DQ)推動著我們的文化以及我們在公司內外所做的一切。透過在210多個國家和地區建立的連結，我們正在建構一個永續發展的世界，為所有人釋放無價的可能性。更多資訊請造訪www.mastercard.com。

關於Visa

Visa Inc. (NYSE: V)是全球領先的數位支付公司。我們的使命是透過最創新、可靠和安全的支付網路連接世界，推動個人、企業和經濟活動的蓬勃發展。我們擁有全球最先進的支付處理網路VisaNet，能夠在世界各地提供安全可靠的支付服務，每秒可處理65,000多筆交易。公司對創新的堅持不懈是數位商務在世界各地、每個人的各類設備上得以迅速發展的催化劑。在世界由類比向數位時代演變之際，Visa正運用我們的品牌、產品、人才、網路和規模，重新塑造商業的未來。如需瞭解更多資訊，請造訪關於Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

Click to Pay圖片是由EMVCo, LLC擁有並授權使用的商標。它由一個朝向一側的五邊形組成，右邊帶有一個風格化表示的快轉符號（由一條實線形成）。

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