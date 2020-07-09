美国运通、Discover、万事达卡和Visa将推动简单、一致的数字结账体验在全球的扩展

纽约、伊利诺伊州RIVERWOODS、纽约州PURCHASE和旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--随着越来越多的消费者在各个商家和平台上进行安全、无接触式网上购物，电子商务已在全球达到新的高度。现在，跨所有类型数字渠道和卡片的无缝且一致的在线结账体验比以往任何时候都更为重要。今天，美国运通(American Express)、Discover、万事达卡(Mastercard)和Visa宣布，他们已分别开始为Click to Pay在线结账在全球其他地区的扩展（基于“EMV®安全远程商务”行业标准）进行技术准备，这些地区包括澳大利亚、巴西、加拿大、中国香港、爱尔兰、科威特、马来西亚、墨西哥、新西兰、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、阿联酋和英国，其他国家也将紧随其后。

Click to Pay旨在通过在结账时替换费时的个人账号和信息的键盘输入，使消费者跨Web与移动站点、移动应用程序和连接设备的在线结账变得简单而安全。这种先进的数字结账解决方案反映了实体商店中一致、可互操作的结账体验，只要一个终端就可以接受所有卡片付款。与互操作性目标一致，未来的愿景是Click to Pay将为消费者提供跨任何数字结账环境或网络的简化体验。

美国运通、Discover、万事达卡和Visa于2019年10月在美国宣布了通用数字结账解决方案。自那时以来，已有超过10,000个商家为客户提供了Click to Pay方案，包括Cinemark、Crate & Barrel、Expedia、Fresh Direct、Jo-Ann Fabric and Crafts、Joseph A. Bank、乐天美国市场、Saks Fifth Avenue和SHOP.com等。世界各地致力于支持Click to Pay的其他知名商家包括阿联酋航空、Mitre 10 (New Zealand) Ltd.、Noel Leeming、1-day、必胜客澳大利亚、The Warehouse、Torpedo7、Ticketek和Warehouse Stationery。对于商家而言，这种结账解决方案可以帮助减少在购买商品和服务以及进行捐赠的过程中或在在线结账过程中历来需要手动输入卡片信息的情况下摩擦的产生。商家现在可以使用针对多个卡品牌的单个虚拟终端，这为消费者提供了更简单、更流畅的整体数字结账体验。

FreshDirect首席营销官Tammy Berentson表示：“ 目前，对配送新鲜食品和杂货的需求比以往任何时候都高，许多新客户首次尝试使用FreshDirect。对于这些新客户以及我们的忠实拥护者，Click to Pay可以使他们的交易变得简单、高效和安全。”

为了在现有商家以外增加认可度，每个网络都开始与其在整个生态系统中的支付服务提供商、网关和收单机构合作，以准备使用可支持所有参与网络的简化的在线结账。在美国，包括ACI Worldwide、Aurus、Blackbaud、BlueSnap、Braintree（一种PayPal服务）、Cyber​​source、Global Payments、Mastercard Payment Gateway Services和Square在内的合作伙伴都为其商家提供启用Click to Pay的选项。随着网络在新的地区推出，国际合作伙伴，包括Checkout.com、Noon Payments、SafeCharge和Windcave等将为Click to Pay的扩张提供更多支持。

关于美国运通

美国运通(American Express)是一家全球综合支付公司，为客户提供丰富生活及成就商业成功的产品、见解和经验。欲了解有关Click to Pay更多信息，请访问americanexpress.com，或在facebook.com/americanexpress、instagram.com/americanexpress、Linkedin.com/company/american-express、twitter.com/americanexpress和youtube.com/americanexpress上关注我们。

有关产品、服务及企业责任信息的主要链接：费用和信用卡、商业信用卡、旅游服务、礼品卡、预付卡、商务服务、Accertify、 InAuth、商务卡、差旅及企业责任。

关于Discover

Discover Financial Services (NYSE: DFS)是一家直接银行与支付服务公司，拥有美国金融服务领域最受认可的品牌之一。自1986年成立以来，该公司已成为美国最大的卡发行商之一。该公司发行美国现金奖励的先驱Discover卡，并通过其直接银行业务提供私人学生贷款、个人贷款、住房贷款、支票与储蓄账户以及存款证明。它运营由Discover Network组成的Discover Global Network，拥有数百万个商家和现金访问位置；运营美国领先的ATM /借记网络之一PULSE；还运营得到全球认可的全球支付网络Diners Club International。有关更多信息，请访问www.discover.com/company。

关于万事达卡 (NYSE:MA)

万事达卡(Mastercard)是支付行业的一家全球技术公司。我们的使命是通过使交易安全、简单、智能和可访问，来连接和推动包容性的数字经济，使每个地方的所有人都能够受益。我们的创新和解决方案通过利用安全的数据与网络、伙伴关系和热情，可以帮助个人、金融机构、政府和企业发挥最大的潜力。我们的正派做法(DQ)推动着我们的文化以及我们在公司内外所做的一切。通过在210多个国家和地区建立的联系，我们正在构建一个可持续发展的世界，为所有人释放无价的可能性。更多信息请访问www.mastercard.com。

关于Visa

Visa Inc. (NYSE: V)是全球领先的数字支付公司。我们的使命是通过最创新、可靠和安全的支付网络连接世界，推动个人、企业和经济活动的蓬勃发展。我们拥有全球最先进的支付处理网络VisaNet，能够在世界各地提供安全可靠的支付服务，每秒可处理65,000多笔交易。公司对创新的坚持不懈是数字商务在世界各地、每个人的各类设备上得以迅速发展的催化剂。在世界由模拟向数字时代演变之际，Visa正运用我们的品牌、产品、人才、网络和规模，重新塑造商业的未来。如需了解更多信息，请访问关于Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

Click to Pay图标是由EMVCo, LLC拥有并许可使用的商标。它由一个朝向一侧的五边形组成，右边带有一个风格化表示的快进符号（由一条实线形成）。

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