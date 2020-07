GOin noue un partenariat avec Chainalysis pour renforcer la confiance des Investisseurs Institutionnels

NEW YORK & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Chainalysis, spécialiste de l'analyse de la Blockchain, annonce aujourd'hui son partenariat avec GOin, un gestionnaire d’actifs en cryptomonnaies pour investisseurs institutionnels, aidant la société à sécuriser son offre de produits en cryptomonnaies. GOin utilisera Chainalysis Reactor, son logiciel d'investigation, pour renforcer ses due diligences sur les cryptoactifs composant ses produits indiciels.

"Chainalysis est ravi de s'associer à GOin pour l’aider à apporter aux investisseurs institutionnels une plateforme fiable et sécurisée de trading et d'investissement ", déclare Jason Bonds, Chief Revenue Officer de Chainalysis. "Notre partenariat avec GOin démontre notre engagement à poursuivre la mise en place des meilleures pratiques en matière de conformité pour les investisseurs institutionnels et à développer notre activité en Europe".

"Notre partenariat avec Chainalysis nous permet de renforcer la confiance de nos clients, qui cherchent à investir en toute sécurité dans les cryptomonnaies", a déclaré Tangi Le Calvez, Chief Executive Officer de GOin. "Alors que nous voyons de plus en plus d'investisseurs institutionnels s’intéresser aux cryptoactifs, il est crucial pour nous d’adopter les meilleures pratiques en matière de conformité pour accroître notre clientèle".

"Il est essentiel pour nous d'établir la confiance dans les cryptomonnaies auprès des institutions financières et des investisseurs institutionnels", poursuit Jason Bonds. "Ceux-ci joueront un rôle clé pour permettre aux cryptomonnaies de réaliser tout leur potentiel en tant que classe d'actifs pour le grand public".

Chainalysis Reactor aidera GOin à identifier les transactions suspectes et à fournir des rapports détaillés aux régulateurs et aux autorités judiciaires sur les activités criminelles potentielles sur le Blockchain. Chainalysis apportera ainsi le soutien nécessaire à GOin pour commercialiser en toute confiance ses produits indiciels en cryptomonnaies auprès des investisseurs institutionnels désireux de s'exposer à cette nouvelle classe d'actifs en pleine expansion.

###

À propos de GOin

GOin est une société de gestion d'actifs spécialisée dans les cryptomonnaies. GOin rend cette nouvelle classe d'actifs accessible aux investisseurs institutionnels via des produits traditionnels, pour une exposition sécurisée et diversifiée. Pour plus d'informations, visitez le site www.goin-invest.com.

À propos de Chainalysis

Chainalysis est une société d'analyse de la Blockchain qui fournit des données et des analyses aux agences gouvernementales, aux bourses et aux institutions financières dans 40 pays. Nos outils d'investigation et de conformité, notre formation et notre soutien apportent de la transparence sur la Blockchain afin que nos clients puissent s'engager en toute confiance dans le marché des cryptomonnaies. Soutenue par Accel, Benchmark et d'autres grands noms du capital-risque, Chainalysis renforce la confiance dans la Blockchain. Pour plus d'informations, visitez notre site www.chainalysis.com.