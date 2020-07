Le président d'Esri, Jack Dangermond, prononce un discours dans le cadre du forum politique de haut niveau de l'ONU

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader mondial en SIG, renseignement de localisation et technologie de cartographie, a annoncé aujourd'hui que son fondateur et président, Jack Dangermond, a pris la parole dans le cadre du forum politique de haut niveau de l'ONU sur le développement durable. Son discours devant l'assemblée a eu lieu le 7 juillet, lors de la réunion annuelle clé de l'ONU et de l'examen par les États membres des Objectifs de développement durable (ODD) à travers le monde.

Les Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU consistent en 17 objectifs et 169 cibles, que les 191 États membres de l'ONU se sont engagés à atteindre d'ici l'année 2030. Même si la communauté internationale s'est réunie pour lutter contre une pandémie dévastatrice, elle demeure confrontée à de nombreuses problématiques complexes, toutes liées aux ODD. La riposte face à la COVID-19 a démontré la puissance des données et de la technologie dans le renforcement de l'efficacité et de l'impact des organisations. Les utilisateurs d'Esri, telles que l'Université Johns Hopkins, comme plusieurs milliers d'autres organisations et gouvernements à travers le monde, ont constaté au plus près combien l'analyse spatiale pouvait les aider à utiliser les données pour prendre des mesures importantes.

« Nous avons constaté combien la communauté internationale pouvait s'unir pour affronter les immenses défis de la COVID-19 », a déclaré Jack Dangermond. « Je crois personnellement que l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire en tant que société, en cette période particulière, consiste à réunir les nations du monde afin qu'elles collaborent, ainsi qu'à mesurer les avancées de notre travail collectif sur la voie des Objectifs de développement durable. »

Ces dernières années, Esri a travaillé avec l'ONU et ses États membres pour établir un réseau mondial d'hubs de données ODD, baptisé « Système d'information fédéré pour les ODD » (Federated Information System for the SDGs (FIS4SDG)). Le FIS4SDG vise à créer un ensemble de systèmes permettant aux nations du monde ainsi qu'à l'ONU de rapporter et de suivre les progrès accomplis sur la voie des ODD. Esri a investi dans ce partenariat en fournissant sa plateforme ArcGIS aux pays les moins développés, pour la collecte, la gestion, le suivi, et l'utilisation des données liées aux objectifs de développement durable, ainsi que des services de support technique à l'ONU et aux États membres participants.

Cet effort requiert non seulement des technologies, mais également la mise en place d'une capacité, afin qu'au sein des nations dans leur individualité, des programmes de support et de formations puissent être établis et renforcés pour aider les pays à organiser géographiquement leurs données, à les visualiser, ainsi qu'à les connecter au système FIS4SDG mondial. À travers cet effort, les pays dans leur individualité peuvent contribuer à rapporter mondialement les avancées accomplies en direction d'un avenir durable.

Pour en savoir plus sur le renseignement et les solutions de localisation en appui des Objectifs de développement durable, rendez-vous sur : esri.com/en-us/solutions/industries/sustainability/sustainable-development/goals.

