NEW YORK & RIVERWOODS, Ill. & PURCHASE, NY & SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--E-commerce heeft over de hele wereld nieuwe hoogten bereikt, aangezien steeds meer consumenten online gaan om veilige, contactloze aankopen te doen bij verschillende verkopers en platforms. Nu is het belangrijker dan ooit dat de online betaalervaring naadloos en consistent is voor alle soorten digitale kanalen en kaarten. Vandaag kondigden American Express, Discover, Mastercard en Visa aan dat ze elk beginnen met technische voorbereidingen voor de wereldwijde uitbreiding van de Click to Pay online kassa – gebaseerd op de EMV® Secure Remote Commerce-industriestandaard – in aanvullende regio’s, waaronder Australië, Brazilië, Canada, Hong Kong, Ierland, Koeweit, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Qatar, Saoedi-Arabië, Singapore, de Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk, en anderen zullen volgen.

