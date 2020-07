NEW YORK, RIVERWOODS, Illinois, PURCHASE, New York e SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Il commercio elettronico ha raggiunto nuove vette in tutto il mondo ora che un numero crescente di consumatori si reca online per effettuare acquisti sicuri e contactless presso commercianti e piattaforme diversi. Ora è più importante che mai che l’esperienza di pagamento online sia semplice e uniforme per tutti i canali digitali e per tutte le carte di pagamento. American Express, Discover, Mastercard e Visa hanno annunciato oggi che ciascuna società ha avviato i preparativi tecnici per l’espansione su scala globale del metodo di pagamento online “Click to Pay” (paga in un clic) – basato sullo standard settoriale EMV® Secure Remote Commerce – in ulteriori aree geografiche, tra cui Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, Irlanda, Kuwait, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Qatar, Arabia Saudita, Singapore, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito, a cui faranno seguito altre.

Il metodo di pagamento “Click to Pay” è inteso a rendere gli acquisti online semplici e sicuri per i consumatori su tutti i siti web e mobili, le app per dispositivi mobili e i dispositivi connessi sostituendo le lungaggini della digitazione manuale delle informazioni personali e dei dati relativi ai conti al momento del checkout.

