H.I.G. Capital Investe in Project Informatica

MILANO--(BUSINESS WIRE)--H.I.G. Europe (“H.I.G.”), filiale europea del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital con €34 miliardi di capitale in gestione, annuncia il perfezionamento dell’acquisizione, tramite un’entità affiliata, di una partecipazione di controllo in Project Informatica S.r.l. (la “Società”), primario operatore nel mercato italiano dell’information technology.

Con sede a Stezzano (Bergamo), un fatturato di oltre €130 milioni e 230 dipendenti, Project Informatica è stata fondata nel 1990 ed è cresciuta significativamente negli ultimi anni, diventando oggi partner tecnologico di riferimento di numerose aziende private e pubbliche.

Project Informatica si avvale di tecnologie e competenze all’avanguardia per supportare i propri clienti nel percorso di trasformazione digitale dei processi aziendali. L’offerta della Società spazia da soluzioni hardware e software ai servizi IT correlati. Con numerose partnerships con i primari vendors globali e un personale tecnico con oltre 1.750 certificazioni, la Società è in grado di fornire un servizio informatico tailor-made ai propri clienti, operanti in un ampio spettro di settori, tra cui, l’attività bancaria e finanziaria, la produzione industriale e i servizi alle imprese.

H.I.G. ha una vasta esperienza nel settore IT, con 30 operazioni completate a livello globale, e intende sostenere Project Informatica nella prossima fase di sviluppo, con l’obiettivo di cogliere opportunità di crescita sia organica sia per linee esterne.

Alberto Ghisleni, fondatore e CEO di Project Informatica e attuale azionista della Società, che reinvestirà al fianco di H.I.G. e che continuerà a guidare l’Azienda, ha commentato: “L’ingresso di H.I.G., un fondo d’investimento globale, in Project Informatica rappresenta, da una parte, il riconoscimento del grande lavoro svolto dal management negli ultimi anni e, dall’altra, segna un momento fondamentale per dare un ulteriore stimolo allo sviluppo futuro della società”.

Raffaele Legnani, Managing Director a capo dell’ufficio di H.I.G. in Italia, ha aggiunto: “Project Informatica è oggi un primario partner tecnologico nel panorama italiano e vanta un posizionamento favorevole in un mercato in forte crescita grazie alle proprie competenze, flessibilità e alle partnerships con i principali vendors globali”.

Nell’operazione il fondo H.I.G. è stato assistito dallo studio legale Pavia e Ansaldo (avv. Alberto Bianco), da Boston Consulting Group (business due diligence), da PwC (financial, tax due diligence e debt advisory), dallo studio Spada Partners per la strutturazione dell’operazione e da UBI Banca in qualità di financial advisor. Le banche finanziatrici sono state Intesa San Paolo, UBI Banca, MPSCS e BPM, assistite da Simmons & Simmons. Il venditore è stato assistito da Kon quale financial advisor e dallo studio legale Shearman & Sterling.

Su Project Informatica

Con sede a Stezzano (Bergamo), Project Informatica è attiva da oltre 30 anni nel mercato dei servizi ICT alle imprese. La Società affianca quotidianamente i propri clienti nel percorso di sviluppo digitale offrendo un ampio spettro di soluzioni tecnologiche hardware e software integrate nella infrastruttura IT del cliente e i relativi servizi di configurazione, aggiornamento, assistenza e manutenzione. Project Informatica accompagna le aziende private e pubbliche di ogni dimensione nel percorso strategico di trasformazione dei processi aziendali e organizzativi, attraverso tecnologie e competenze IT con soluzioni on premise o cloud (public, private o hybrid). Le competenze tecnologiche acquisite in 30 anni di esperienza e l’elevato numero di certificazioni su prodotti hardware e software consentono a Project Informatica di progettare, dopo un’accurata analisi delle peculiari complessità di ogni azienda, soluzioni personalizzate che permettono un risparmio di tempi e costi.

Su H.I.G. Capital

H.I.G. Capital è uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli alternative assets con €34 miliardi di capitale in gestione*. Basato a Miami e con uffici in Europa a Londra, Amburgo, Madrid, Milano e Parigi, e negli Stati Uniti e America Latina a New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Bogotà, Rio de Janeiro e San Paolo, H.I.G. Capital è specializzata nel fornire capitale e finanziamenti alle piccole e medie imprese con un approccio flessibile, industriale e indirizzato alla creazione di valore:

i fondi di private equity investono in management buyout, ricapitalizzazioni e carve-out di imprese industriali e di servizi, sia con buona redditività che underperforming; i fondi di debito investono in strumenti di finanziamento senior, unitranche e junior, sia sul mercato primario che secondario. Attraverso la famiglia di veicoli WhiteHorse, H.I.G. è anche un primario CLO manager e gestisce una BDC quotata, WhiteHorse Finance; i fondi immobiliari investono in value-add real estate assets che possono beneficiare di una più efficiente attività di asset management.

Dal 1993, anno della sua fondazione, H.I.G. Capital ha investito e gestito più di 300 società in tutto il mondo. L’attuale portafoglio include più di 100 aziende con un fatturato complessivo di oltre €28 miliardi. Per ulteriori informazioni, si prega di far riferimento al sito web www.higcapital.com