CEPI扩大与三叶草生物的合作，以快速推进新冠 疫苗的开发和生产

挪威,奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--CEPI(流行病防范创新联盟)今天宣布扩大与四川三叶草生物制药有限公司(“三叶草生物”)的合作,以快速推动三叶草生物基于重组蛋白“COVID-19 S-三聚体” 新冠疫苗的开发和生产,该疫苗候选物基于三叶草生物独特的蛋白质三聚体化(Trimer-Tag©)专利技术平台。

CEPI将向三叶草生物“S-三聚体”疫苗项目追加投资,首笔预付款6,600万美元,这笔资金将立即拨付并用于推进临床前研究、人体I期临床试验以及疫苗疗效全球临床试验的选址准备工作。同时,这项投资将用于提高三叶草生物的产能,使之快速具备年产数亿剂疫苗的生产能力。这些临床试验和初步产能扩大投资的结果将为后续疫苗疗效试验及全面疫苗产能扩大的规划提供依据。如果前期临床试验进展顺利,在双方已签署的合作协议的框架下,CEPI将为“S-三聚体”候选疫苗提供额外资金,资助S-三聚体”候选疫苗在中国和全球获批上市。

该协议基于CEPI在2020年4月宣布与三叶草生物的初始合作关系,该合作正在为三叶草的的候选疫苗I期临床试验的准备和启动提供支持。该I期临床试验已在2020年6月19日开始招募志愿者。

三叶草生物正在探索“S-三聚体”疫苗的开发途径,以确保安全有效的“S-三聚体”疫苗在中国及全球的人群中都能使用。根据CEPI对公平可及性的承诺,根据协议条款,预计由CEPI投资资助的疫苗产出将通过“COVID-19疫苗全球获取设施”(COVAX Facility)1进行采购和分配。 COVAX Facility旨在确保希望所有参与的国家,无论其发展水平如何,都能公平获得COVID-19疫苗。

CEPI首席执行官哈切特(Richard Hatchett)博士说:

“我们与三叶草生物合作关系的进一步扩大是我们努力开发安全、有效和全球可及的COVID-19 疫苗重要的一步。三叶草生物的“S-三聚体”是一种很有希望的候选疫苗,具有年产数亿甚至10亿剂疫苗规模的潜力,因此在控制这次新冠病毒大流行中可以发挥重要作用。 CEPI的资助将同时推进三叶草生物临床试验的开展和快速提升疫苗产能,从而在确保疫苗安全有效的前提下, 大幅度缩短疫苗研发生产的时间,达到尽快将疫苗提供给最需要的人的目标。”

CEPI项目和创新技术负责人兼CEPI上海代表处首席代表Nick Jackson博士说:

“我们与三叶草生物的合作体现了CEPI在中国寻求预防和控制大流行性疾病的合作的使命,包括公共卫生研究项目,疫苗的研究与开发以及国际科学、技术与发展合作关系和交流的资助。”

三叶草生物首席执行官和“S-三聚体”疫苗共同发明人梁果先生说:

“我们很荣幸在几个月的密切合作之后获得CEPI的持续认可和支持。通过得到CEPI的追加资助以及足以获得全球获批上市所需的资金承诺,三叶草生物正在进一步加快“S-三聚体”的开发,包括为进行国际多中心疫苗有效性临床试验的准备。三叶草生物比以往任何时候都更加专注于开发一种安全、有效且公平分配的新冠疫苗,并且该疫苗的生产规模有助于控制疫情全球大流行的进程。”

三叶草生物创始人,董事长和蛋白质三聚体化(Trimer-Tag©)专利技术发明人梁朋博士补充道:

“在如此紧急的疫情时期,全球国际合作对于快速成功开发既安全又高度有效的疫苗对于最终控制新冠病毒大流行至关重要。 作为一家总部位于中国的创新型生物制药公司,三叶草生物很荣幸能够扩大与CEPI的合作并继续致力于向世界供应“S-三聚体”新冠疫苗的目标。”

除三叶草生物之外 ,CEPI已向Curevac、Inovio、Moderna、Novavax、香港大学、牛津大学、昆士兰大学和巴斯德研究所牵头的一个联盟等机构提供了资金资助和支持,以推进新冠候选疫苗的开发1,2,3,4, 5.

CEPI最近正式宣布已在上海设立代表处,并通过其寻求在中国开展COVID-19疫苗开发方面的广泛合作,并建立强有力的合作关系,以预防和控制未来其他潜在的传染病暴发。

关于“S-三聚体”新型冠状病毒疫苗

“S-三聚体”是一种新型冠状病毒表面抗原S蛋白三聚物亚单位候选疫苗,并且采用三叶草生物独有的Trimer-Tag©(蛋白质三聚体化)专利技术。与艾滋病毒、 呼吸道合胞病毒及流感病毒等其他包膜RNA病毒类似,新型冠状病毒(SARS-CoV-2)也是RNA病毒,其表面抗原S蛋白也具有三聚体结构,病毒通过其三聚体抗原(S蛋白)与宿主细胞表面ACE2受体结合,从而进入人体细胞,使其成为疫苗开发的主要目标抗原。“S-三聚体”类似于天然三聚体病毒表面蛋白,并可通过哺乳动物细胞培养进行快速表达 。

关于CEPI(流行病防范创新联盟)

CEPI是公共,私营,慈善和民间组织之间创新合作伙伴关系的典范,于2017年在达沃斯启动,旨在开发疫苗来阻止未来的流行病。为了应对COVID-19的出现,CEPI紧迫地采取了行动,并与WHO进行了协调。 CEPI已启动九个合作伙伴关系,以开发针对新型冠状病毒的疫苗。这些计划将利用CEPI已经支持的快速响应平台以及新的合作伙伴关系。目的是使COVID-19候选疫苗尽快进入临床测试。

在COVID-19出现之前,CEPI的重点疾病包括埃博拉病毒,拉沙病毒,中东呼吸综合征冠状病毒,尼帕病毒,裂谷热和基孔肯雅病毒。 CEPI还投资了可用于针对未知病原体(疾病X)进行快速疫苗和免疫预防开发的平台技术。

关于三叶草生物

三叶草生物是一家全球性临床试验阶段的生物制药公司,致力于发现、开发和产业化革命性生物疗法,聚焦于肿瘤和自身免疫性疾病以及病毒疫苗。三叶草生物自2016年以来获得的资金总额已超过2亿美元(15亿元人民币)。三叶草生物采用其独有的Trimer-Tag©(蛋白质三聚体化)专利技术平台,研发三聚体化依赖性途径的新型生物制剂。此外,三叶草生物正在利用其自身的GMP生物制造能力支持多种生物制药及重组蛋白疫苗的大规模生产。 欲了解更多信息,请访问三叶草生物官方网站:www.cloverbiopharma.com。

