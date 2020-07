Reply Creative Challenge 2020: al team Trecento11 la vittoria della più grande sfida in Europa per studenti e giovani creativi di tutto il mondo

MILANO--(BUSINESS WIRE)--È con il progetto “Proud to share” che il Team Trecento11 si è aggiudicato la vittoria dell’edizione 2020 della Creative Challenge, la più grande competizione in Europa per studenti e giovani creativi organizzata da Reply nell’ambito del programma di sfide online a squadre Reply Challenges.

Partita lo scorso 22 maggio con la maratona di qualificazione online (durata 48h), la sfida ha chiamato a confrontarsi attorno a cinque categorie - Employer Branding, Brand Activation, Service Design, Branded Content e Social Media:Instagram Storytelling - oltre 6.200 talenti creativi (+77% rispetto all’edizione 2019) da più di 70 paesi nel mondo.

Suddivisi in oltre 1.000 team, i giovani talenti – di età media tra i 18 e i 29 anni – hanno lavorato mettendo in evidenza le loro abilità e personalità nello sviluppo di un concept creativo ideato sulla base di un brief assegnato da alcuni tra i più affermati professionisti del marketing e della comunicazione a livello europeo.

A segnare l’appuntamento di quest’anno sono stati i modelli con cui poter ripensare le strategie di engagement con i consumatori per reagire alla diffusione della pandemia. Nel corso dell’elaborazione dei progetti, infatti, non sono mancati espliciti riferimenti alla realtà vissuta negli ultimi mesi, con numerose proposte incentrate sulla ripartenza.

Ed è sulle oltre 500 proposte ricevute che i progetti “Proud to share” (per Martini) , “Work for Zero” (per MSC), “Remember your Nature” (per FCA), “Scrambler Ducati Experience Fest” (per Ducati Scrambler) e “Meetisto” per (OBI), selezionati per il loro livello di innovazione e qualità complessiva, hanno permesso rispettivamente alle squadre Brian, Glamour, S57, Trecento11 e Lavor di conquistare il biglietto di accesso al round finale. Durante la finale le squadre hanno potuto esporre i propri concept a una giuria d’eccezione composta per l’occasione dagli Art e Creative Director delle agenzie di Reply (Avvio Reply, Bitmama, Open Reply, Triplesense Reply, Xister Reply) e dei Brand Partner dell’iniziativa, Ducati Scrambler, FCA, Martini, MSC Crociere e OBI.

A determinare il verdetto della giuria al termine delle presentazioni, tenutesi in diretta streaming su Facebook e YouTube, un mix di elementi e abilità tra cui la completa aderenza al brief e l’elevata originalità dei materiali prodotti. Sul gradino più alto del podio il team Trecento11, che ha presentato un’idea di Brand Activation focalizzata sui concetti della condivisione delle esperienze e della valorizzazione dei rapporti interpersonali in un’epoca in cui il momento dell’aperitivo è sempre più “connesso” rispetto al passato e alla fisicità tipica del momento.

A unire il Team Trecento11, composto da Gianluca Sebastiani (23 anni), Ivan Morra (23 anni), Michael Grego (22 anni) e Michele Gionta (23 anni), 91 anni di esperienza creativa in quattro e 311 chilometri di distanza - da cui l’origine “creativa” del naming della squadra, che osserva: “Lavorare durante il lockdown ci ha imposti non pochi limiti. Essendoci fra noi 311 km abbiamo dovuto lavorare in videochiamata e non è stato facile gestire tutto a distanza. Dal brainstorming al crafting, al pensare ad activation fattibili durante una pandemia. Ma spesso i limiti stimolano la creatività ed è quello che è successo per #ProudToShare”.

La sfida Creative Challenge è parte del programma di competizioni Reply Challenges 2020 organizzate da Reply per giovani studenti, talenti e appassionati di tecnologia con l’obiettivo di promuovere la cultura del coding e stimolare l’innovazione digitale nel campo della creatività, della cybersecurity e della finanza.

Maggiori informazioni sulla Creative Challenge 2020 al sito challenges.reply.com.

