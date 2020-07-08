Resco和日立解決方案宣佈締結策略性合作夥伴關係，在日本和亞洲擴張Resco的全球業務

斯洛伐克布拉提斯拉瓦和東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的跨平臺企業行動解決方案提供商Resco榮幸地宣佈與日立解決方案株式會社(Hitachi Solutions, Ltd.)締結策略性合作關係，後者是一家全球商業IT解決方案提供商，總部位於日本東京。

此次合作可結合日立解決方案的IT顧問和實施專業知識與Resco知名的行動科技。這將使日立解決方案的客戶能夠利用Resco Inspections（檢查）、Routes（路由）、Mobile Sales（行動銷售）、Field Service（現場服務）及其他與其企業系統無縫整合的先進行動解決方案。透過強大、創新的行動體驗，這些組織將能夠利用其企業系統來達成更多目標。

受益於對Microsoft Dynamics 365和Salesforce的長期瞭解，日立解決方案將在其解決方案中利用Resco技術，並為在上述任一平臺中運行的用戶端提供行動功能。該公司還計畫利用Resco為使用各種企業系統的客戶提供全新的行動體驗。

此外，日立解決方案的客戶現在還可以將獨立的Resco Cloud作為他們首選的完整企業解決方案——一套完整的套裝軟體，可提供後端雲端伺服器、完全可自訂的Web和行動用戶端，以及適用於Inspections、Routes、Mobile Sales和Field Service等應用程式的現成範本。

日立解決方案憑藉其非凡的專案和服務而不斷獲得肯定，包括連續四年獲得日本「年度微軟合作夥伴獎」(Microsoft Partner of the Year Award)，以及連續五年榮獲多個「Salesforce合作夥伴獎」(Salesforce Partner Awards)。此次締結的新合作夥伴關係將進一步擴大日立解決方案集團的產品組合，並將Resco產品帶給日本和整個亞太地區的客戶——由具有可靠卓越業績的合作夥伴提供。

Resco執行長Miro Pomsar表示：「Resco很高興能與日立解決方案建立策略性合作夥伴關係，日立解決方案是微軟和Salesforce生態系統中真正歷史悠久且享有盛譽的公司。此次合作將為我們開啟振奮人心的新篇章，因為日立解決方案是我們在亞洲的首個活躍合作夥伴，而且也在全球經營業務。我們完全致力於為該公司提供最佳的創新行動科技。日立解決方案在當地市場擁有深厚的專業知識和專門技能，我們渴望見證雙方的目標能夠共同達成。」

日立解決方案社會創新系統管理部和工業創新業務部行政主管兼總經理Seigo Usuki表示：「我們非常高興能與創新行動應用領域的全球領導者Resco建立策略性合作夥伴關係。作為在日立集團的資訊和電信系統業務中扮演重要角色的IT服務提供者，我們已在全球提供各種解決方案來支援社交生活型態和企業活動。展望未來，我們將提供來自Resco的尖端解決方案，在與客戶合作的基礎上進一步推進數位轉型，並將解決當代社會和企業所面臨的問題。」

關於日立解決方案株式會社

總部位於日本東京的日立解決方案株式會社是日立集團資訊和電信系統業務的核心成員，也是為眾多產業的企業提供可靠的業務和IT策略及解決方案的公認領導者。從系統規劃到系統整合、運行和維護，公司在整個IT生命週期內提供價值主導的服務。日立解決方案透過北美、歐洲、印度/中東和亞太地區的主要子公司為全球客戶提供產品和服務。

如欲瞭解有關日立解決方案的更多資訊，請造訪：www.hitachi-solutions.com

關於Resco

Resco創立於1999年，是開發跨平臺行動軟體解決方案領域的全球領導者之一。如今，其產品已被2,500多家企業客戶和超過20萬授權用戶使用。Woodford配置和管理工具是Resco的多經驗開發平臺的基石，並與Resco行動應用程式共同構成所有Resco產品的核心。

如欲瞭解有關Resco的更多詳情，請造訪：www.resco.net

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