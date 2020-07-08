Resco和日立解决方案宣布缔结战略合作伙伴关系，在日本和亚洲扩张Resco的全球业务

斯洛伐克布拉迪斯拉发和东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的跨平台企业移动解决方案提供商Resco荣幸地宣布与株式会社日立解决方案(Hitachi Solutions, Ltd.)缔结战略合作关系，后者是一家全球商业IT解决方案提供商，总部位于日本东京。

通过此次合作，日立解决方案的IT咨询和实施专业知识将与Resco知名的移动技术相结合。这将使日立解决方案的客户能够利用Resco Inspections（检查）、Routes（路由）、Mobile Sales（移动销售）、Field Service（现场服务）及其他与其企业系统无缝整合的先进移动解决方案。通过强大、创新的移动体验，这些组织将能够利用其企业系统来实现更多目标。

得益于对Microsoft Dynamics 365和Salesforce的长期了解，日立解决方案将在其解决方案中利用Resco技术，并为在上述两个平台之一中运行的客户端提供移动功能。该公司还计划依托Resco为使用各种企业系统的客户提供全新的移动体验。

此外，日立解决方案的客户现在还可以将独立的Resco Cloud作为他们首选的完整企业解决方案——一套完整的软件包，可提供后端云服务器、完全可自定义的Web和移动客户端，以及适用于Inspections、Routes、Mobile Sales和Field Service等应用程序的现成模板。

日立解决方案凭借其非凡的项目和服务不断获得表彰，包括连续四年获得日本“年度微软合作伙伴奖”(Microsoft Partner of the Year Award)，以及连续五年荣获多个“Salesforce合作伙伴奖”(Salesforce Partner Awards)。此次缔结的新的合作关系将进一步扩大日立解决方案集团的产品组合，并将Resco产品带给日本和整个亚太地区的客户——由具有可靠卓越业绩的合作伙伴提供。

Resco首席执行官Miro Pomsar表示：“Resco很高兴能与日立解决方案建立战略合作关系，日立解决方案是微软和Salesforce生态系统中真正历史悠久且享有盛誉的公司。此次合作将为我们开启振奋人心的新篇章，因为日立解决方案是我们在亚洲的首个活跃合作伙伴，而且也在全球开展业务。我们完全致力于为该公司提供最佳的创新移动技术。日立解决方案在当地市场拥有深厚的专业知识和专门技能，我们渴望见证双方的目标能够共同达成。”

日立解决方案社会创新系统管理部和工业创新业务部执行官兼总经理Seigo Usuki表示：“我们非常高兴能与创新移动应用领域的全球领导者Resco建立战略合作关系。作为在日立集团的信息和电信系统业务中发挥重要作用的IT服务提供商，我们已在全球提供各种解决方案来支持社交生活方式和企业活动。展望未来，我们将通过提供来自Resco的尖端解决方案，在与客户合作的基础上进一步推进数字化转型，并将解决当代社会和企业所面临的问题。”

关于株式会社日立解决方案

总部位于日本东京的株式会社日立解决方案是日立集团信息和电信系统业务的核心成员，也是向众多行业的公司提供可靠的业务和IT策略及解决方案的公认领导者。从系统规划到系统集成、运行和维护，公司在整个IT生命周期内提供价值主导的服务。日立解决方案通过北美、欧洲、印度/中东和亚太地区的主要子公司向全球客户提供产品和服务。

如需了解有关日立解决方案的更多信息，请访问：www.hitachi-solutions.com

关于Resco

Resco创立于1999年，是开发跨平台移动软件解决方案领域的全球领导者之一。如今，其产品已被2,500多家企业客户和超过20万授权用户使用。Woodford配置和管理工具是Resco的多经验开发平台的基石，并与Resco移动应用程序共同构成所有Resco产品的核心。

如需了解有关Resco的更多详情，请访问：www.resco.net

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